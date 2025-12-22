FacebookTwitterYoutubeInstagram
Weak Bones: सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, कमजोर हड्डियों के पीछे इस विटामिन की कमी भी है जिम्मेदार

आज मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Good News: वैज्ञानिकों ने खोजा प्लेसेंटा एजिंग का राज, क्या इससे कम होगा स्टिलबर्थ का जोखिम?

Budget 2026: इस बार संडे को पेश हो सकता है बजट, जानें इससे पहले कब-कब रविवार को किया गया पेश

नौकरी छोड़कर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, 25000 से घर में शुरू ये कारोबार; हर महीने होगी लाखों की कमाई

EPFO: EPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं ठीक? ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस

राशिफल

राशिफल

Rashifal 23 December 2025: आज मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

नितिन शर्मा

Updated : Dec 22, 2025, 09:23 PM IST

Rashifal 23 December 2025: आज मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों का महत्व है. यह ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार इन सभी राशि के लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं आज 23 दिसंबर 2025 मंगलवार का दिन (23 December 2025) का राशिफल...

🌹-मेष राशि
आज के दिन आपके लिए अनुकूल समय रहेगा.प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी.सरकारी नौकरी में आपको सफलता प्राप्त हो सकते है.पारिवारिक कार्यों में भागदौड़ रहेगी.सफलता से आत्मसम्मान बढ़ेगा.संतान के कारण चिंता तथा तनाव रहेंगे.कार्यस्थल पर प्रसन्नता रहेगी.किसी से भी कटु वचन ना बोलें.

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.रुका हुआ धन प्राप्त होगा.वाणी पर नियंत्रण रखें.आप जो सोचते हैं, वो करते नहीं.पहले अपने आप को व्यवस्थित करें.मित्रों-स्नेहीजन से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते है.जोखिम व जमानत के कार्यों से बचें.रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपके लिए प्रतिकूल समाचार प्राप्त हो सकते है .बेतुकी बातों से बचें.अपनी चिंता के कारण आप दूसरों पर अपना क्रोध क्यों निकालते हैं, शांत रहें.व्यय वृद्धि से तनाव रहेगा.अकारण झंझटों से दूर रहें. चोट व दुर्घटनादि से हानि संभव है. अध्ययन में अवरोध आ सकता है.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए अनुभवपूर्ण रहेगा.परिवार के सदस्यों के सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे.लेन देन में सावधानी रखें.जीवनसाथी के साथ मतभेद संभव है.बकाया वसूली होगी.रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे.फालतू खर्च होगा, विवाद न करें.नए मित्र बनेंगे. पुराने विवाद दोबारा सामने आ सकते हैं.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं.उन्नति के लिए अपना हटी स्वभाव त्यागना होगा .अपनी संगत बदलें,आपका संसार बदल जायेगा.अपने आप को सही साबित करने के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी.थकान व अस्वस्थता रहेगी.व्यवसायिक नई योजना लागू होगी.कार्यप्रणाली में सुधार होगा. लाभ होगा.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन संतान के कार्यों से मन प्रसन्न रहेगा.दिन की शुरुआत में रुक-रुक कर कार्य होंगे.कीमती वस्तुओं को खरीदने का अवसर प्राप्त होगा.माता-पिता के स्वास्थ का ध्यान रखें.यात्रा, निवेश व नौकरी मनोनुकूल रहेंगे.बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे.लाभ के अवसर हाथ आएंगे .धर्म-कर्म में रुचि रहेगी.

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा .अचानक यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी.पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.संतान के विवाह मामलों में जल्दबाजी ना करें.गलत निर्णय से जीवन बदल सकता है.जोखिम भरे कार्य टालें. वाहन, मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग में सावधानी रखें.किसी कार्यकर्म की रुपरेखा बनेगी.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा .मस्तिष्क पीड़ा से ग्रसित रह सकते है.जीवनसाथी के साथ विवाद संभव है.नए वास्तों की प्राप्ति संभव होगी.गृहस्थि के मामले आपसी सहमति से हल होंगे. मांगलिक कार्य की बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी. राजनीतिक मामलों में आपका विरोध होगा. विवाद ना करें.

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा .जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर रहेंगे.भूमि संबंधित मामलों में सावधानी रखें.संतान की जरूरत पूरी करना अच्छी बात है पर उनकी जिद्द जायज हो. आपकी निर्णय शक्ति बहूत कमजोर है.इसीलिए आप पिछड़ रहे हैं. अस्वस्थता रह सकती है.संपत्ति के कार्य लाभ देंगे.

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.मित्रों और रिश्तेदारों के सहयोग प्राप्त होगा .दूसरों की मजबूरी को समझें और सहयोग करें. क्रोध की अधिकता से आप अशांत रहेंगे.पिता से मतभेद समाप्त होंगे. नए कारोबार के बारे में पूरी जानकारी ले कर ही निवेश करें.परिवार में आ रहे समारोह की तैयारी में लगे रहेंगे.

🌹-कुम्भ राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी.कोई चौकाने वाले समाचार मिल सकते हैं. मनचाही नौकरी के लिए प्रयास अधिक करना पड़ सकता है. वाणी पर नियंत्रण रखें.दूसरों से अपेक्षा न करें.शासन प्रशासन से सहयोग प्राप्त होगा.नेत्र पीड़ा संभव है .

🌹-मीन राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.धैर्य से आज का दिन बिताये.व्यापार में परिश्रम अधिक और लाभ कम होगा. विरोधी सक्रिय रहेंगे जो आपके बने बनाये कार्य बिगाड़ सकते हैं.सूझ-बुझ से धनलाभ होगा.घर-बाहर पूछ-परख रहेगी.निवेश व नौकरी लाभदायक रहेंगे.

