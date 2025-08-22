Rashifal 23 August 2025: मेष राशि वालों का मौज-मस्ती में बीतेगा दिन, जानें कैसा रहेगा सभी राशियों का दिन

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 23 अगस्त 2025 शनिवार का दिन (23 August 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज के दिन आपका झुकाव कुछ हद तक आध्यात्मिक की ओर आकर्षित हो सकते हैं.आज थोड़े से धीरज और आत्मविश्वास के साथ आपके कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे .आज पूरा दिन मौज-मस्ती में व्यतीत होगा.सांसारिक चीजों के अलावा किसी अन्य कार्य में भी समय व्यतीत करने से पूर्व अपने मन को शांत रखें.लगाव बढ़ेगा, पार्टनर को पूरा समय देंगे.मेहमानों के आने से घर में व्यस्तता का माहौल रहेगा, व्यक्तिगत कार्य अधूरे रहेंगे.भागीदारी वाले व्यवसायों और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में निवेश न करें.

🌹-वृषभ राशि

आज आपके जीवन में एक नया ऊर्जा का संचार होगा .ख़ुद को शांत रखें.जीवनसाथी से संबंध बेहतर बनाए रखें.रोजगार में सफलता मिलेगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिल सकते हैं .रोमांस के मामले में दिन अच्छा है, दूसरों को बिन मांगी सलाह न दें.मन में नए विचार आ सकते हैं, नए मित्र बन सकते हैं.किसी अपरिचित व्यक्ति पर विश्वास न करें. घर-परिवार का वातावरण सामान्य रहेगा.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन शेयर में धन निवेश सोच समझकर करें क्योंकि इससे आपको आर्थिक नुकसान नहीं होगा.मित्रों के साथ मुलाक़ात होगी .धर्म-कर्म में आस्था बढ़ेगी.अचानक लाभ होने से मन प्रश्न होगा.मित्रों की राय को अनसुना न करें.संतान की ओर से भी शुभ समाचार मिल सकता है.विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है.आपके कार्यक्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी. किसी वस्तु की खरीदारी के लिए आज शुभ दिन है.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन विरोधी आपकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखेंगे .किसी लंबी दूरी के यात्रा पर जाने से पहले सावधानी बरतें अन्यथा आपको परेशानी हो सकते हैं .सहकर्मियों का सहयोग मिलने से निर्विघ्न कार्य संपन्न होंगे, व्यक्तिगत जान पहचान से लाभ होगा.ग़लत लोगों से दूर रहने की कोशिश करें.तेजी से बदलते विचारों के कारण निर्णय लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.किसी बात को लेकर उलझन में पड़ सकते हैं.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी से सिफारिश करवानी पड़ सकती है.जीवनसाथी से आज उपहार मिलने की संभावना रहेगी.सामूहिक कार्यों में सब की सलाह से आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा.आज योजनाबद्ध होकर कार्य करें तो काम अवश्य निपटेंगे.संपत्ति संबंधी मामलों में परेशानी हो सकती है.परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे.मानसिक उलझनें हो सकती हैं.मित्रों से मुलाकात आपके लिए लाभकारी होगी.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन मनमौजी रवैया नुकसानदायक साबित हो सकते हैं .आप किसी नए प्रोजेक्ट में भागीदारी बन सकते हैं.आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी, आकस्मिक धन लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा.पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, कोशिश करने से रुके हुए काम का भी विकास होगा.आज तन-मन से थकान तथा बेचैनी का अनुभव करेंगे. संतान की समस्या आपको चिंतित करेगी.माता की स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

🌹-तुला राशि

आज के दिन आप किसी अनैतिक कार्यों से दूर रहें अन्यथा आपको मानसिक तनाव का अनुभव हो सकते हैं.आज आप अपने किसी बहुत करीबी मित्र से संपर्क स्थापित कर सकते हैं .आज आप भविष्य को देखते हुए कुछ ऐसे काम करें जिससे आपको समय पर आर्थिक सहायता मिल सके.वैसे तो, ऐसा समय अभी नजदीक नहीं है फिर भी थोड़ा-थोड़ा करने से आगे चलकर सुरक्षा निश्चित होगी.पूरे दिन आप व्यस्त रहेंगे, किसी परिचित से मिलने के लिए यात्रा पर जा सकते हैं.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक स्थान की सैर करने जा सकते हैं और अपने जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करने की योजना बना सकते हैं .दूसरों को समझने के लिए दिन बहुत अ'छा है.जिस कार्यक्षेत्र से आप जुड़े हैं वहां ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है.दिन सुकून भरा रहेगा, मनोरंजन व ज्ञानार्जन क्षेत्र में समय व्यतीत होगा. मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे.किसी दूर के रिश्तेदार से मुलाक़ात संभव हो सकते है .

🌹-धनु राशि

आज के दिन किसी भी प्रकार के विवाद में न पड़ें अन्यथा आपको परेशानी हो सकते है इसलिए अपने मन को थोड़ा संयम रखें.आस्था और श्रद्धा दोनों को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ नया करने की जरूरत पड़ेगी .आज के दिन आपको सुख-समृद्धि, कार्यक्षेत्र में उन्नति, सुखद सफल यात्राएं, परिवार और जीवन साथी का सहयोग सब मिलने के आसार हैं. हालांकि विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य हासिल करने में थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है.

🌹-मकर राशि

आज के दिन विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा क्योंकि आज आपको सफलता प्राप्त होने के योग बन सकते हैं .दिन की शुरुआत में आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है.व्यावसायिक मामलों में लाभ हो सकता है, प्रेम संबंधों को गंभीरता से हल करेंगे.महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क होगा.निजी व्यवसाय की प्रगति हेतु रणनीति बनाएंगे, धन लाभ के योग हैं.परिवार में मनमुटाव का वातावरण रहेगा.

🌹-कुम्भ राशि

आज के समय मिश्रित फलदायक रहेगा.आज थोड़े से धीरज और सहनशीलता के साथ काम लें तो दिन बेहतर रहेगा आप के लिए .स्वास्थ्य आज नरम रहेगा योजनाओं की पूर्ति में देरी हो सकती है.अचानक से धन लाभ होने के योग है जिसे धन की तंगी दूर होगी. पारिवारिक सदस्य भी सहयोग व समर्थ देंगे.बुरे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें.परिवार वालों की मांगों को पूरा करने में पूरा दिन और धन खर्च होगा

🌹-मीन राशि

आज के दिन घर परिवार में सुख समृद्धि की संभावना बनी हुई हैं .जीवनसाथी के साथ मधुरता का भाव रहेगा .आज आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं. ज्यादा पाने की कोशिश में है उसे भी गंवाने से बचें, व्यय अत्यधिक हो सकता है. परिजनों संग समय गुजारने का मौका मिलेगा.घर के बुजुर्ग या रिश्तेदार के सहयोग से काम पूरा होगा.

