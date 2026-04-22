Horoscope 23 April 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 23 अप्रैल गुरुवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.आज जिस भी काम को पूरे मन से करेंगे,सफलता जरूर प्राप्त करेंगे.अध्ययन-अध्यापन में समय गुजरेगा. ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि होगी.अवरुद्ध कार्य संपन्न हो जाएंगे.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन शेयर मार्केट में निवेश करने से बचें अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकतें हैं.आय में वृद्धि होगी.जीवनसाथी से उपहार मिलने से आनंद होगा.महत्वपूर्ण निर्णय के लिए दूरदर्शिता से काम लें.जल्दबाजी में कोई भूल संभव है.स्वविवेक से कार्य करें.कार्यक्षेत्र में तनाव पैदा होगा.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा.अचानक आप्रयसित खर्च से बचें.परिश्रम प्रयास से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी.शरीर में थकान महसूस करेंगे.प्रपंच में ना पड़कर काम पर ध्यान दीजिए.कल का परिश्रम आज लाभ देगा.लेन-देन में अस्पष्टता ठीक नहीं.अच्छे समय इन्तजार करें. नैतिक दायरे में रहें.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन घर परिवार में मांगलिक आयोजनों की रूपरेखा बनेगी.आर्थिक योजना बना सकेंगे.अच्छे कार्य के लिए रास्ते बना लेंगे. अपने हित के काम सुबह-सवेरे ही निपटा लें. रुपये पैसों की सुविधा नहीं मिल पाएगी. यात्रा प्रवास का सार्थक परिणाम मिलेगा. मनोबल ऊंचा रखें और काम में लगे रहें.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आपके लिए करियार को नई दिशा देने में मददगार साबित होगा.कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे.व्यापार में उन्नति की संभावनाएं बढ़ जाएंगी.अपने काम में सुविधा मिल जाने से प्रगति होगी.नवीन जिम्मेदारी बढ़ने के आसार रहेंगे.आगे बढ़ने के अवसर लाभकारी सिद्ध हो रहे है.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं.ग़लत संगति से बचें.अपने संघर्ष में स्वयं को अकेला महसूस करेंगे.अभिष्ट कार्य सिद्ध होंगे.सुविधाओं में शनै:-शनै: बाधा आएगी.वरिष्ठ लोगों से कहासुनी के कारण तनाव पैदा हो सकता है.

🌹-तुला राशि

आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.संतान पक्ष की उन्नति होगी.पूर्व में किये कार्यों से लाभ मिलेगा. मानसिक एवं शारीरिक शिथिलता पैदा होगी.अपने हितैषी समझे जाने वाले ही पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे.अपना काम दूसरों के सहयोग से पूरा होगा.शांतिपूर्वक कार्य करें.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन परिजनों की मदद से कार्य पूर्ण होंगे.किसी के बारे में चर्चा करना आपको हानि पहुंचा सकते हैं.दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. बाहरी और अंदरूनी सहयोग मिलता चला जाएगा.पर प्रपंच में ना पड़कर अपने काम पर ध्यान दीजिए.लेन-देन में आ रही बाधा को दूर करने में सफल होंगे.

🌹-धनु राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे.संतोष रखने से सफलता मिलेगी. नौकरी में स्थिति सामान्य ही रहेगी. शैक्षणिक क्षेत्र में उदासीनता रहेगी. जीवनसाथी का परामर्श लाभदायक रहेगा.व्यापार व नौकरी में स्थिति अच्छी रहेगी.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.धार्मिक कार्यों में मन लगेगा.मनोरथ सिद्ध होंगे, पूरे मनोयोग से काम में लगे रह.बाहरी और अंदरूनी सहयोग मिलता चला जाएगा. पर प्रपंच में ना पड़कर अपने काम पर ध्यान दीजिए.लेन-देन में सावधानी बरतें.

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.पूजा पाठ में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे.स्वास्थ्य में ताजगी बनी रहने से नई ऊर्जा का संचार होगा.संतोष रखने से सफलता मिलेगी.नौकरी में स्थिति सामान्य ही रहेगी.शैक्षणिक क्षेत्र में उदासीनता रहेगी.जीवनसाथी का परामर्श लाभदायक रहेगा.व्यापार व नौकरी में स्थिति अच्छी रहेगी.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.पुराने मित्रों से मुलाकात होगी.भूमि संबंधित मामलों में सावधानी बरतें.सुनियोजित तरीके से कार्य आरम्भ करें, सफल होंगे.धर्म-कर्म के प्रति रुचि जागृत होगी.श्रेष्ठजनों की सहानुभूतियां होगी.रुका हुआ लाभ आज प्राप्त हो सकता है.

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