Rashifal 22 September 2025: आज इन राशियों के लोग पैसे की लेन-देन में बरतें सावधानी, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Sep 21, 2025, 10:05 PM IST

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 22 सितंबर 2025 सोमवार का दिन (22 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

मेष राशि 
आज के दिन कार्यस्थल पर किसी नई योजना के बारे में चर्चा होगी. सामाजिक कार्यों से सुयश और प्रभाव में वृद्धि हो सकती है. आपके रहन-सहन से लोग प्रभावित होंगे. खान-पान अनुकूल मिलेगा. मन में प्रसन्नता होगी. कार्यस्थल पर रुचि बढ़ेगी. ख़ान-पान में सावधानी रखें .सेहत अच्छी रहेगी और मानसिक शांति रहेगी. साहस में वृद्धि होगी.

वृषभ राशि 
आज के दिन आजीविका में बढ़ोतरी होगी. व्यापार में लाभ होगा. मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. समय रहते जरूरी दस्तावेज संभाल लें. मनोवांछित सफलता प्राप्त करेंगे. पारिवारिक सुख व सहयोग बढ़ेगा. पिता या किसी बड़े किसी व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा. धन का अपव्यय संभव है.

मिथुन राशि
आज के दिन परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा. निजी जीवन में व्यस्तता रहेगी. अपनों पर भरोसा रखें अन्यथा परेशानी हो सकते हैं. अनचाहे काम करना होंगे. दांपत्य संबंध में सुधार होगा. व्यवसायिक स्थिति में पहले से राहत मिलेगी. नई योजना बनेगी. घर-परिवार का सुख बढ़ेगा. पिता से अनबन हो सकती है.

कर्क राशि
आज के दिन घर गृहस्थी की भागदौड़ में व्यस्त रहेंगे. आप अपना संपर्क बढ़ाने के प्रयास करेंगे. धन संबंधी कार्यों पूरे होंगे. कमजोर रणनीति के कारण मनचाही सफलता नहीं मिल पाएगी. नए कार्यक्षेत्र में प्रवेश की संभावना है. आर्थिक मामलों में किसी अनुभवी की राय लेना बेहतर रहेगा. संतान के कामों पर नजर रखें.

सिंह राशि 
आज के दिन लाभदायक रहेगा. भूमि भवन में निवेश लाभकारी रहेगा. परिवार के मांगलिक आयोजनों की रूपरेखा बनेगी.ज्ञान-चित्रकारी में रुचि बढ़ेगी. मानसिक शांति की तलाश में अध्यात्म से जुड़ने का अवसर मिलेगा. कानूनी झंझटों से राहत मिल सकती है. मुकदमें आदि में आपकी विजय होगी और शुभ कार्य संपन्न होंगे.

कन्या राशि 
आज के दिन अनुकूल रहेगा. जीवनसाथी की भावनाओं को समझें और उन्हें भी समय दें. स्वास्थ्य में सुधार होगा. परापकर करके मानसिक सुख अर्जित करेंगे. मन में निराशा व उदासी का भाव खत्म होगा. किसी को भी अपने राज न बताएं. अपकीर्ति हो सकती है, सतर्क रहें. मनोबल में वृद्धि होगी.

तुला राशि 
आज के अनुकूल रहेगा. धर्म कर्म में रूचि बढ़ेगी. घर के वातावरण में शांति बनी रहेगी. दोस्तों की चिंता रहेगी. सूझ-बूझ द्वारा कार्यों में सफलता मिलेगी. अपनी क्षमता, योग्यता का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और सफल होंगे. संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा. रुका पैसा प्राप्त करने के प्रयास सफल होंगे.

वृश्चिक राशि 
आज के दिन आपनी बातों से लोगों को आकर्षित करेंगे. प्रियजन के साथ समय का सदुपयोग होगा. निर्माण कार्य में हो रहे विलंभ से चिंता बढ़ेगी. दाम्पत्य सुख मिलेगा. व्यापारिक तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिए दिन अनुकूल रहेगा. किसी निकटतम व्यक्ति से मतभेद हो सकता है.

धनु राशि
आज के दिन प्रियजन के साथ समय का सदुपयोग होगा. वाद विवाद और झगड़े से मानसिक तनाव रहेगा और किसी को कुछ भी बोलने से पहले सोच समझकर विचार करें. रुके निर्माण कार्यों में गती आएगी. साझेदारी के कार्यों में विशेष लाभ होगा. व्यवसायिक समय शुभ रहेगा. साहस व पराक्रम में वृद्धि होगी .

मकर राशि
आज के दिन सकारात्मक वातावरण बना रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी. नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत होगी. घरेलू कामकाज के चलते व्यस्त रहेंगे. कार्यस्थल पर नौकरों की समस्या बनी रहेगी. भूमि भवन में निवेश कर सकते है.

कुम्भ राशि 
आज के दिन धन लाभ के प्रबल आसार रहेंगे. वाद विवाद और झगड़े से मानसिक तनाव रहेगा. आपकी बातों को महत्व मिलेगा. परिजनों के साथ यात्रा होगी. विवाह में आ रही अड़चन दूर होगी. पसंदीदा भोजन की प्राप्ति होगी. राजनीति से जुड़े लोग विश्वासघात का शिकार हो सकते हैं.

मीन राशि 
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. नौकरी में पदोन्नति होगी. आज कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा. आपकी मेहनत और सूझ-बुझ से उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. समय शुभ व अनुकूल रहेगा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

