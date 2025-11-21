Rashifal 22 November 2025: आज फिजूलखर्ची से बचें इन राशि के जातक, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 22 नवंबर 2025 शनिवार का दिन (22 November 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. कार्य व्यवसाय में आज जो भी निर्णय लेंगे उसकी सफलता संदिग्ध रहेगी, निवेश करने से धन फंस सकता है. नौकरी पेशा भी आज प्रयोग करने से बचें अन्यथा अन्य लोगो की गलती आपके सिर आएगी. धन की आमद आज न्यून लेकिन खर्च कल की तुलना में कम होंगे. इससे सहयोग की आशा करेंगे वही अपना स्वार्थ सिद्ध करने के प्रयास में रहेगा.

वृष राशि

आज दिन कार्य क्षेत्र पर नौकर सहकर्मी की गतिविधि पर नजर रखें, आज जहां से लाभ की उम्मीद रहेगी वहां से खाली हाथ आएंगे. धन लाभ अंत समय मे आगे के लिए निरस्त हो सकता है. सहकर्मियो का सहयोग भी अन्य दिनों की तुलना में कम ही मिलेगा. दाम्पत्य जीवन मे बाहर की तुलना में शांति रहेगी, परिजन आज आपसे सुख की कामना करेंगे लेकिन ना मिलने पर परिस्थिति अनुसार स्वयं को ढाल भी लेंगे.

मिथुन राशि

आज आपका स्वभाव पल पल में बदलने से आसपास का वातावरण भी कभी प्रसन्न कभी उदास बनेगा. कार्य व्यवसाय में कुछ समय के लिए निराशाजनक परिणाम मिलने से उदास रहेंगे. लेकिन फिर भी परिस्थिति अनुसार स्वयं को ढाल कर कही ना कही से लाभ अवश्य उठाएंगे. दाम्पत्य जीवन मे मधुरता बनी रहेगी.

कर्क राशि

आज आपका मन दो तरफा रहने से भ्रम की स्थिति बनेगी. कार्य क्षेत्र पर नए लाभ के अनुबंध मिल सकते है पुराणों से भी आकस्मिक धन की प्राप्ति होने से उत्साह बढेगा. यात्रा के योजना बन सकते है. आज दाम्पत्य जीवन मे सुख की कमी अनुभव होगी, पति पत्नी में किसी न किसी बात को लेकर नए मतभेद बनेंगे संतान का भी सहयोग केवल इच्छा पूर्ति होने तक ही मिलेगा.

सिंह राशि

आज दिन के आरंभिक भाग में आध्यात्म और परोपकार में रुचि रहेगी लेकिन मन मे कोई न कोई उलझन रहने से ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे. आज फिजूल की बातों पर ध्यान ना दे अपने कार्य को योजना बनाकर करे नौकरी वालो के लिये आज दिन थोड़ा अधिक परिश्रम वाला रहेगा लेकिन इसका परिणाम अंत मे सुखद अनुभूति कराएगा. धन की आमद बना रहेगा.

कन्या राशि

आज दिन आरम्भ में आपके स्वभाव में आलस्य भरा रहेगा. नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. कार्य व्यवसाय में आज कोई भी बड़ा निर्णय दोपहर के बाद ही लें अथवा कल के लिए टालना भी बेहतर रहेगा. धन लाभ की संभावनाए बनेंगी लेकिन अंत चरण में पहुचकर या तो निरस्त होंगी या बहुत कम होने से मन निराश होगा. आज महिलाएं पुरानी बातों को भूलकर नए कार्यों पर ध्यान दें.

तुला राशि

आज का दिन बीते दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है. मित्रों और रिश्तेदारों के साथ आज आपको मुलाक़ात के अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी ना करें, संतोषि व्यवहार रखने पर धन के साथ सम्मान भी बढ़ेगा. नौकरी पेशा को जिस कार्य मे उत्साह नहीं रहेगा उसे करने पर प्रशंसा के साथ आय के स्त्रोत्र भी बन सकते है. घर परिवार का वातावरण सुखद रहेगा.

वृश्चिक राशि

आज के दिन का आरंभ शांति प्रद रहेगा. आपका स्वभाव दिन के आरंभ में अत्यंत स्वार्थी रहेगा आपने लाभ के लिए किसी अन्य का नुकसान करने से भी नही चूकेंगे. दोपहर के बाद किसी भी कार्य को लेकर ज्यादा भागदौड़ करने से बचेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा. कार्य व्यवसाय में धन लाभ के अवसर मिलेंगे.

धनु राशि

आज के दिन प्रत्येक कार्य को दूरदृष्टि और सकारात्मक दृष्टिकोण से संपन्न करने में सफलता प्राप्त होगी. दिन के आरंभिक भाग में सेहत चुस्त रहेगी. घर मे गलतफहमी अथवा किसी पुरानी गलती के चलते तीखी झड़प होने की संभावना है. कार्य क्षेत्र पर लाभ के अवसर मिलते रहेंगे. लेकिन कलह क्लेश के कारण आज कोई भी लाभ मन को लुभा नही पाएगा. नौकरी पेशा को कार्य क्षेत्र पर नए अनुभव मिलेंगे.

मकर राशि

आज दिन के आरंभिक भाग में आर्थिक एवं पारिवारिक कारणों से मन मे बेचैनी बानी रहेगी. कार्य व्यवसाय में दोपहर तक अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा, इसका फल निश्चित रूप से धन लाभ के रूप में मिलेगा परन्तु थोड़ा इंतजार करने के बाद ही. निवेश का जोखिम आज की जगह कल लेना ज्यादा बेहतर रहेगा. गृहस्थ में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी.

कुंभ राशि

आज का दिन विपरीत परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं. धैर्य से काम लें आगे समय सकारात्मक रहेगा. आवश्यक कार्य के लिये भागदौड़ करनी पड़ेगी. आज व्यवसाय में निवेश करने से पहले बाजार की मांग का अवश्य ख्याल करें जल्दबाजी में हानि हो सकती है. पारिवारिक वातावरण में शांति रहेगी मित्र परिचित स्वार्थ के लिये अधिक मीठे बनेंगे.

मीन राशि

आज के दिन आप मन ही मन किसी बात को लेकर चिंतित रहेंगे. सेहत का विशेष सावधानी रखें. दिन के आरंभ में बुद्धि विवेक से काम लेना मध्यान के बाद लाभ के मार्ग खोलेगा. धन की आमद आज आशाजनक नहीं होगी, फिर भी कामचलाऊ आय आसानी से प्राप्त कर लेंगे. नौकरी पेशा को नौकरी में तरक्की मिलने की संभावना रहेगी.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.