Today Horoscope 22 May 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा मान सम्मान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 22 मई 2026 शुक्रवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि

आज का दिन कार्य क्षेत्र में तनाव पैदा होगा.कार्य भार बढ़ेगा .किसी से मतभेद होने की संभावना रहेगी .जल्द बाजी से बचें.आत्मसम्मान में वृ‍द्धि होगी.संतान से शुभ समाचार मिलेंगे. परिवारिक कार्य में भागदौड़ रहेगी.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.कर्म प्रधान विचार धारा बनाये रखें.संपत्ति के बड़े सौदे लाभदायक रहेंगे.आप की समझ और अनुभव से भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे. व्यवसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी. समय समय पर घर के बुजुर्गों को समय दें.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन की शुरुआत में स्वभाव गरम रहेगा.समाज में मान सम्मान बढ़ेगा.दिनचर्या को बदलें. अपने करीबी लोगों से आज मुलाक़ात होगी,घर पर मेहमानों का आगमन संभव है.व्यय वृद्धि संभव है.मनोबल ऊंचा रहेगा .मांगलिक आयोजनों की तैयारी में लगे रहेंगे.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा अपने कपड़े रहन-सहन इन सब के आलावा अपने व्यवहार पर भी ध्यान दें.कई लोग आप से नाराज है.रुका हुआ धन प्रयास करने पर मिलेगा.यात्रा, निवेश व नौकरी लाभ देंगे. तबादला हो सकता है,जो चिंताजनक रहेगा.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.आपने हित के काम सुबह-सवेरे ही निपटा लें.परिजनों का स्वास्थ्य नरम रह सकता है. लंबे समय से चले आ रहे लंबित कार्यों को आज गति मिलेगी.व्यवसायिक कार्यप्रणाली में परिवर्तन से लाभ बढ़ेगा. वाणी पर नियंत्रण अति आवश्यक है.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन आपने काम में सुविधा मिल जाने से प्रगति होगी .धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी.अपने काम पर ध्यान दें.दूसरों की निंदा करने से बचें.राजकीय सहयोग से कार्यसिद्धि होगी.व्यावसायिक यात्रा व भूमि निवेश लाभदायक रहेंगे.न्यायपक्ष में मजबूती आयेगी.

🌹-तुला राशि

आज के दिन वरिष्ठ लोगों से कहसुनी के कारण तनाव पैदा हो सकता हैं.जीवनसाथी के स्वास्थ्य की वजह परेशान कर सकते हैं.किसी बड़े प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनेगी.दुकान मकान के विवाद आपसी समझोते से हल होंगे. वाहन व मशीनरी आदि के प्रयोग में सावधानी रखें.असहाय लोगों की मदद करें.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.निकट जनों के लिए अर्थव्यवस्था हेतु जोड़-तोर करना पढ़ेगा.समय निकाल कर थोड़ा समय अपने परिवार को दें.प्रेम-प्रसंग में सावधानी रखें, अन्यथा मान सम्मान को ठेस लग सकती है.कारोबार की बाधा दूर होकर कार्यसिद्धि होगी.

🌹-धनु राशि

आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.बुरी आदतों से बचें वरना आपको मानसिक तनाव हो सकते हैं .पूर्व में किए कार्यों से लाभ मिलेगा.परिवार के आयोजनों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे. जीवनसाथी के साथ गलतफहमी के कारण विवाद संभव है.संपत्ति के बड़े सौदे संभव हैं.शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं.दिन की शुरुआत में थोड़ा समय धर्म में दें.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.शांतिपूर्वक कार्य करें .धार्मिक यात्रा के योग हैं.कम समय में काम को पूरा करने की कोशिश कामयाब होगी.आपना काम दूसरों के सहयोग से पूरा हो पाएगा.आज किसी असहाय की मदद जरूर करें.पार्टी-पिकनिक का आनंद मिलेगा.

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.पूर्व में किये कार्यों से लाभ मिलेगा.दिन की शुरुआत नए संकल्पो से होगी.दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी.परिवार जनों के साथ किसी आयोजन में शामिल होंगे.जितना हो सके उतना विवादों को टालें.

🌹-मीन राशि

आज के दिन जीवनसाथी का परामर्श लाभदायक रहेगा.नौकरी में पदोन्नति होगी.काम काज में आ रही बाधा दूर होगी.अच्छा व्यवहार आप के व्यक्तित्व को और निखार सकता है. किसी संत पुरुष के दर्शन संभव है. न्यायपक्ष मजबूत होगा.धार्मिक कार्यों में समय और धन खर्च होगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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