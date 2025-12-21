Rashifal 22 December 2025: कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों का महत्व है. यह ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार इन सभी राशि के लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं आज 22 दिसंबर 2025 सोमवार का दिन (22 December 2025) का राशिफल...

🌹-मेष राशि

आज के दिन आप के लिए मिश्रित फलदायी रहेगा.मन आज अनैतिक कार्यो में जल्दी आकर्षित होगा स्वभाव में भी उदण्डता रहेगी बिना कलह किये किसी कार्य को नही करेंगे.कार्य क्षेत्र पर भी मन मर्जी व्यवहार के कारण जिस लाभ के अधिकारी है उसमें कमी आएगी.

🌹-वृषभ राशि

आज शत्रु पक्ष भी आपके कार्यशैली से प्रभावित होंगे बीच मे व्यवधान भी डालने का प्रयास करेंगे लेकिन असफल ही रहेंगे.संतान का सहयोग कार्य क्षेत्र पर मिलेगा लेकिन विचारो में अंतर रहने के कारण तालमेल बैठाने में परेशानी आयेगीं.पिता से अनबन हो सकती है नरमी से काम ले वरना भविष्य के लिये हानिकर रहेगा.

🌹-मिथुन राशि

आज आलस्य को त्याग निष्ठा से कार्य में लग जाए भाग्योन्नति के प्रबल योग होने से थोड़े से परिश्रम के बाद घर-बाहर मान-बड़ाई मिलेगी. भाई-बहनों के लिए भी आज आप सहायक बनेंगे. नए कार्य में निवेश के लिए शुभ अवसर है निसंकोच होकर कर सकते है.

🌹-कर्क राशि

आज का दिन आप आपके लिए लाभदायक रहेगा.आज परिश्रम के कार्यो की अपेक्षा बौद्धिक कार्यो में सहज सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी.दर्द आकरण की शिकायत रहेगी.

🌹-सिंह राशि

आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा.धन लाभ के प्रबल योग हैं .आज पैतृक कार्यो से लाभ भी होगा एवं इनके ऊपर खर्च करना पड़ेगा.भाग्य का साथ मिलने से कुछ रुके कार्यो में गति आएगी.परिवार अथवा रिश्तेदारी में किसी समारोह के कारण खर्च में वृद्धि होगी.

🌹-कन्या राशि

आज दिन के आरम्भ में अन्य दिनों की तुलना में अधिक पूजा पाठ करेंगे.नौकरी पेशाओ को अधिकारी वर्ग से तालमेल बनाने में परेशानी आएगी कहा सुनी भी हो सकती है.संध्या के बाद किसी भी कार्य मे सफलता के नजदीक पहुच कर भी निराश होना पड़ेगा लेकिन सब्र बनाये रखें आने वाला समय आपके पक्ष ने ही रहेगा.

🌹-तुला राशि

आज के दिन शुभ समाचार मिलने से आनंद में बीतेगा .कार्य क्षेत्र पर आज मनमानी का परिणाम विपरीत मिलेगा लाभ की जगह धन फंसा लेंगे.सहकर्मी के साथ भी व्यवहार असामान्य रहेगा.आपने वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी को भी अपने मन की बात न बताए .

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन अनुकूल रहेगा.व्यापार में कम परिश्रम से सफलता मिलने से कार्य के प्रति उत्साह बढ़ेगा.नौकरी पेशा जातको को भी परिश्रम का फल आर्थिक या पदोन्नति के रूप में मिल सकता है इसके लिए किसी की खुशामद भी करनी पड़ेगी.जोखिम वाले कार्यो में निवेश से अकस्मात लाभ हो सकता है.

🌹-धनु राशि

आज किसी पुराने मामले को लेकर सरकारी दस्तावेजो को पूर्ण करने में अधिकांश समय व्यतीत होगा .सेहत का विशेष सावधानी रखें .कार्य क्षेत्र पर लाभ के अवसर निकल सकते है लेकिन यहाँ धैर्य से काम लेना जरूरी है अन्यथा आपके हिस्से का लाभ किसए प्रतिद्वंदी को मिल सकता है.

🌹-मकर राशि

आज का दिन सामान्य फलदायी रहेगा.उच्चाधिकारी से किसी बात पर मतभेद रह सकता है आज इनसे बचकर रहने का प्रयास करें.दर्द अकड़न की समस्या से परेशान हो सकते है .आज आर्थिक मामलों में ढील ना दें अन्यथा आगे परेशानी हो सकती है. गैस कब्ज के कारण परेशानी होने की संभावना है.

🌹-कुंभ राशि

आज का दिन व्यवसायी वर्ग कार्य क्षेत्र पर अग्नि अथवा अन्य प्रकार की हानि को लेकर पहले ही सतर्क रहें.भूमि भवन में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है.आज पिता के अलावा अन्य किसी की मदद नही मिलेगी निराशा में संबंध खराब ना हो इसका भी ध्यान रखें. घरेलू माहौल में उदासीनता अधिक रहेगी.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.कार्य व्यवसाय में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे.माता पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकते है .भूमि भवना संबंधित कार्यो से जुड़े लोग निवेश से बचे धन फंसने की सम्भवना है. धर्म-कर्म में निष्ठा रहेगी लेकिन व्यवहार पूर्ति के लिए ही समय देंगे.

