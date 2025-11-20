Rashifal 21 November 2025: कर्क और कन्या वालों को होगा आर्थिंक लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 21 नवंबर 2025 शुक्रवार का दिन (21 November 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..

🌹-मेष राशि

आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है.समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी .वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें.आप जिस काम को काफी दिनों से टाल रहे हैं, उस अधूरे काम को आज पूरा करने के लिये भी दिन ठीक रहेगा .मित्रों और परिवारजनों के साथ पर्यटन स्थल पर जाने का आनंद प्राप्त होगा.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.समय सुखमय व्यतीत होगा.स्वभाव में उग्रता और वाणी में संयम रखें.शारीरिक शिथिलता और मानसिक चिंता से मन व्यग्र रहेगा.छात्र आज जिस भी काम को पूरे मन से करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी.विवाहित आज पार्टनर की उपलब्धियों से बेहद खुश होंगे. दूरस्थ शिक्षा से जुड़े छात्रों को सफलता मिलेगी .

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन शेयर मार्केट में निवेश करने से बचें अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकते हैं.आपको व्यापार-सम्बंधित कार्यों में लाभ होगा. उगाही, प्रवास, आय आदि के लिए अच्छा दिन है.सरकार तथा मित्रों, सम्बंधियो से लाभ होगा.उनसे भेंट-उपहार मिलने से आनंद होगा.लेकर थोड़ा चिंतित हो सकते हैं.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा.दौड़धूप अधिक रहेगी .कारोबार में स्थिति अच्छी रहेगी.आज आप बेहतर मुनाफा ले पाएंगे. आपकी आर्थिक स्थिति पहले बेहतर होगी.आज सामाजिक कार्यों में बड़ा योगदान राजकीय सहयोग से काम आसान होंगे. छात्र पढ़ाई से विचलित हो सकते हैं.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायी रहेगा.शारीरिकरूप से आपको अस्वस्थता का अनुभव होगा.फिर भी आप मानसिकरूप से स्वस्थ रहेंगे.शरीर में स्फूर्ति कम रहने के कारण कार्य करने का उत्साह कम रहेगा.अचानक आए अप्रत्याशित खर्चे आपके ऊपर आर्थिक तौर पर बोझ डाल सकते हैं.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन घर परिवार में मांगलिक आयोजनों की रूपरेखा बन सकते हैं.आप व्यवस्थित रूप से आर्थिक योजना बना सकेंगे. आपकी सृजनात्मक शक्ति आज श्रेष्ठ रहेगी.शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ अनुभव करेंगे.आज कोई व्यक्ति आपके करियर को नई दिशा देने में मददगार साबित होगा.

🌹-तुला राशि

आज के दिन दोस्तों के साथ घूमने जाने की योजना बन सकते है .जल्दबाजी से नुकसान हो सकते हैं .परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. आप अपना निर्धारित कार्य कर सकेंगे.आज आपके अंदर नई उर्जा का संचार होगा.आज आप अपनी बुद्धि और कौशल से बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल लेंगे.

🌹-वृश्चिक राशि

आज का दिन सुख-शांतिपूर्वक बीतेगा.संतान की उन्नति के अवसर बनेंगे.अपने सहोदर के साथ सम्बंधों में निकटता का अनुभव आप करेंगे, उनका साथ भी आपको मिलेगा.आज किस्मत आपका पूरा साथ देगी.लापरवाही भारी पड़ सकती है .आज आपकी पदोन्नति पर मुहर भी लग जायेगी.

🌹-धनु राशि

आज के दिन रिश्तेदारों के सहयोग प्राप्त होंगे.छात्रों को अपने अध्ययन में रुचि बढ़ेगी.परिवार में किसी से चल रहा मन-मुटाव खत्म हो जायेगा. आज आप दूसरों से बात करते वक्त संतुलित विचार रखें.किसी के बारे में चर्चा करना आपको हानि पहुंचा सकता है.संतान पक्ष की सफलताआपकी खुशियों को दोगुना कर देगी.

🌹-मकर राशि

आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है.नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा .कारोबार में धनलाभ का योग बन रहा है. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.आज आपके कामों को असफल करने के शत्रु पक्ष के प्रयास असफल रहेंगे.आप आसानी से अपने काम पूरे कर लेंगे.इस राशि के लोग आज किसी नये बिजनेस में निवेश करेंगे तो लाभ अवश्य होगा.

🌹-कुम्भ राशि

आपका आज का दिन आनंदपूर्वक बीतेगा. वाणी पर नियंत्रण रखें अन्यथा विवाद संभव है .मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे.आज आपके सीधेपन का दूसरे फायदा उठा सकते हैं. आज ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है. सीनियर्स का दबाव रहेगा.रुका हुआ धन मिलने की संभावना रहेगी .

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपको आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.यात्रा पर जाने के योग बन रहे है.म्यूचुअल फंड में आपको लाभ मिलेगा.आज धन लाभ का योग है.ऑफिस में आज आपके काम से बॉस खुश रहेंगे.लवमेट के लिये आज का दिन काफी अच्छा है.आज आपका आकर्षक व्यक्तित्व सभी को आकर्षित करेगा.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

