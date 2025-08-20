Rashifal 21 August 2025: इन लोगों पर पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज का मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 21 अगस्त 2025 गुरुवार का दिन (21 August 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा.

🌹-मेष राशि

आज के दिन किसी नई कार्य की शुरुआत करने से पहले सोच समझकर निर्णय लें अन्यथा नुकसान हो सकते हैं .दिन सकारात्मक रहेगा लेकिन किसी भी प्रकार के क़र्ज़ से बचें अन्यथा आपको नुकसान हो सकते हैं .सेहत नरम गरम रहेगी लेकिन ख़ान पान में सावधानी बरतें.आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा.राज्य से सम्मान प्राप्ति होगी. पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा तथा पत्नी के साथ भी अ'छा वक्त बीतेगा.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन आपके लिए विशेष अवसर प्राप्त हो सकते हैं .घर परिवार में सुख समृद्धि की संभावनाएं बढ़ सकते हैं.अविवाहित जातकों के विवाह की प्रस्ताव आ सकते हैं.स्वास्थ्य में लाभ होगा. वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा.दैनिक कार्यों में अनियमितता रहेगी.आपको कार्यस्थल पर और पारिवारिक जीवन में भी दिक्कतें आ सकती हैं.हालाँकि इस समय ऐसा कर पाना थोडा मुश्किल है, लेकिन मन को शांत रखें.शिक्षा क्षेत्र में प्रगति होगी.अनैतिक गतिविधियों से दूर रहें .

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन संतान सुख में बढ़ोतरी होगी.जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा.सामाजिक दायित्व का निर्वाह होगा.यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे .कार्यों में व्यस्तता रहेगी.परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा.व्यापार में वृद्धि होगी जिससे व्यापार अच्छा चलेगा .होगा.दिन आपके लिए बहुत व्यस्त रहेगा, या तो आपके पास मेहमान आयेंगे या आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं.

🌹-कर्क राशि

आज घर में कोई पुरानी बात को लेकर भाई से मतभेद होने के संकेत मिल रहे हैं इसलिए आज आप अपने वाणी और विचारों पर नियंत्रण रखें .व्यय अधिक होगा.धन का सामान्य लाभ मिलेगा. शत्रु से हानि होगी. मनोबल बढ़ेगा.परिवार में मतभेद होने से पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण रहेगा. मन में दुविधाएं रहेंगी, जिससे आप मानसिक रुप से बेचैन रहेंगे.अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें.महिलायें अपने परिवार के सदस्यों के प्रति सम्मान और स्नेह बनाए रखें .

🌹-सिंह राशि

आज के दिन अनुकूल माहौल बनाएं रखें .किसी से भी आज मन की बात कहने से बचें .मानसिक चिंता में कमी होगी.कारोबार में नई योजनाएं बनेंगी .किसी मित्र के सहयोग से प्रगति होगी.कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है.पिता का सहयोग मिलेगा.मन काफी चंचल रहेगा, जिसके कारण आपको निर्णय लेने में काफी परेशानी होगी.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन वाहन चलाते हुए सावधानी बरतें .समाज में वरिष्ठ अधिकारियों से जान पहचान होगी .व्यय अधिक होगा. भौतिक सुखों में वृद्धि होगी. कारोबार में लाभ होगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा. साझेदारी से लाभ होगा. अपने दोस्तों और परिवार के सहयोग के चलते आप नए आत्मविश्वास और रोमांच से भरपूर रहेंगे.स्वास्थ्य संभालकर चलिएगा. दूर स्थित स्नेहीजनों के समाचार मिलेंगे.

🌹-तुला राशि

आज के दिन भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आपकी सफलता के पीछे की सोच आपके लिए लाभदायक साबित होगी .आपको अपना अधूरा काम समय पर पूरा करने के बहुत से मौके मिलेंगे. आपकी दूसरी परेशानियां भी तुरंत दूर हो जायेंगी, उनके बारे में चिंता ना करें. भाइयों के सहयोग से कारोबार का विस्तार हो सकता है. शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे. नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा .

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन परिवार में छोटे मोटे बातों को छोड़ देना बेहतर रहेगा.मित्र और रिश्तेदारों के साथ मिलकर आज आपको प्रसन्नता रहेगी व्यापार में लाभ होगा.नौकरी में उन्नति का योग बनेगा. व्यापार अच्छा चलेगा .संतान का सहयोग प्राप्त होगा.आज अधिक से अधिक काम करने की कोशिश करें क्योकि आपको आज के अपने सब कामों में सफलता मिलेगी. आप अपने किसी करीबी से सलाह ले सकते हैं.

🌹-धनु राशि

आज के दिन धरेलू कार्य की अनजानी करेंगे .खर्च में बढ़ोतरी होगी .कुछ मानसिक चिंता बनेगी.आज आप भूतकाल में की हुई अपनी किसी गलती को स्वीकार कर लेंगे और सामने वाले को संतुष्ट करने में कामयाब रहेंगे. ऐसा करके आप अपने दिल से काफी बड़ा बोझ उतार पायेंगे.आय बनी रहेगी .आज आपके प्रिय की आंखें आपको वाक़ई कुछ ख़ास बताएंगी.

🌹-मकर राशि

आज के दिन लाभ दायक रहेगा .मन प्रसन्नता से पूर्ण रहेगा.धन का अकस्मात लाभ मिलेगा. पराक्रम बढेगा.व्यापार अच्छा चलेगा .किसी अधिकारी का सहयोग मिलेगा. आज का दिन इस काम के लिए सबसे बेहतर है. सुबह जीवनसाथी से आपको कुछ ऐसा मिल सकता है, जिससे आपका सारा दिन खुशगवार गुजरेगा.

🌹-कुम्भ राशि

आज धन का लाभ होगा. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी .परिवार में समस्याओं का समाधान होगा. आप आज सकारात्मक उर्जा से भरे हुए हैं.हालाँकि आपका उद्देश्य अ'छा है परन्तु आपकी बातों का हर स्थान पर स्वागत नही होगा.कुटुम्ब परिजनों से सहयोग प्राप्त होगा.मित्रों के साथ मिलकर यात्रा की योजना बना सकते हैं .आज आपके भावनाओं में बहने की उम्मीद थोड़ी ज्यादा है.

🌹-मीन राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेंगे .खर्च अधिक होने से आप तनाव में रहेंगे और आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता पड़ेगी .धन का लाभ मिलेगा. पूर्व में किया हुआ प्रयास सार्थक होगा. मनोबल में वृद्धि होगी.वाद-विवाद करने से बचें. किसी पुराने दोस्त से संपर्क साधने की कोशिश कर सकते हैं.नौकरी में पदोन्नति की संभावनाएं हैं.दिन सकारात्मक रहेगा.

