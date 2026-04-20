Horoscope 21 April 2026: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 21 अप्रैल मंगलवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.मित्रों और रिश्तेदारों के साथ घूमने जा सकते हैं.समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी.प्रसन्नता के साथ सभी जरूरी कार्य संपन्न होंगे.आप जिस काम को काफी दिनों से टाल रहे हैं, उस अधूरे काम को आज पूरा करने के लिये भी दिन ठीक रहेगा .

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.संतान की ओर से शुभ सूचना प्राप्त होगी.शारीरिक शिथिलता और मानसिक चिंता से मन व्यग्र रहेगा.छात्र आज जिस भी काम को पूरे मन से करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन स्त्री-संतान पक्ष का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा.जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.आपको व्यापार-सम्बंधित कार्यों में लाभ होगा.उगाही, प्रवास, आय आदि के लिए अच्छा दिन है.सरकार तथा मित्रों, सम्बंधियो से लाभ होगा.उनसे भेंट-उपहार मिलने से आनंद होगा.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए विशेष शुभ रहेगा.आर्थिक लाभ उत्तम रहेगा.कारोबार में स्थिति अच्छी रहेगी.परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट आएगी.आज आप बेहतर मुनाफा ले पाएंगे.आपकी आर्थिक स्थिति पहले बेहतर होगी.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायी रहेगा.आवेश में आना आपके हित में नहीं रहेगा.अप्रत्याशित खर्च से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा.शरीर में थकान महसूस करेंगे.शारीरिकरूप से आपको अस्वस्थता का अनुभव होगा.फिर भी आप मानसिकरूप से स्वस्थ रहेंगे.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन घर परिवार में मांगलिक कार्यों के योजना बनाने के लिए समय उपयुक्त रहेगा.लेन देन में सावधानी रखें.आप व्यवस्थित रूप से आर्थिक योजना बना सकेंगे.आपकी सृजनात्मक शक्ति आज श्रेष्ठ रहेगी.शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ अनुभव करेंगे.

🌹-तुला राशि

आज के दिन परिवार और रिश्तेदारों के साथ घूमने जाने की योजना बन सकते है.आर्थिक लाभ उत्तम रहेगा.जल्दबाजी से नुकसान हो सकते हैं .परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा.आप अपना निर्धारित कार्य कर सकेंगे.आज आपके अंदर नई उर्जा का संचार होगा.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन संतान के पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी.संतान की उन्नति के अवसर बनेंगे.अपने सहोदर के साथ सम्बंधों में निकटता का अनुभव आप करेंगे, उनका साथ भी आपको मिलेगा.आज किस्मत आपका पूरा साथ देगी.लापरवाही भारी पड़ सकती है.

🌹-धनु राशि

आज के दिन संतान पक्ष के तरक़्क़ी आपके ख़ुशी को दुगुना कर सकते हैं.छात्रों को अपने अध्ययन में रुचि बढ़ेगी.परिवार में किसी से चल रहा मन-मुटाव खत्म हो जायेगा.आज आप दूसरों से बात करते वक्त संतुलित विचार रखें.किसी के बारे में चर्चा करना आपको हानि पहुंचा सकता है.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा.आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.आज आपके कामों को असफल करने के शत्रु पक्ष के प्रयास असफल रहेंगे.सेहत का ध्यान रखें.आप आसानी से अपने काम पूरे कर लेंगे.

🌹-कुम्भ राशि

आपका आज का दिन आनंदपूर्वक बीतेगा.शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से पहले जीवनसाथी के सलाह लें.कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी.मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे.आज आपके सीधेपन का दूसरे फायदा उठा सकते हैं.आज ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा.आपको आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.म्यूचुअल फंड में आपको लाभ मिलेगा.आज धन लाभ का योग है.ऑफिस में आपके काम से बॉस खुश रहेंगे.

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