ब्रेकिंग न्यूज़

PM मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री कल नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल | बिहार के दुलारचंद हत्याकांड के मामले में अनंत सिंह की अर्जी पर कल सुनवाई होगी

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 20 November 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

नितिन शर्मा

Updated : Nov 19, 2025, 09:17 PM IST

Rashifal 20 November 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 20 नवंबर 2025 गुरुवार का दिन (20 November 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..

🌹-मेष राशि
आज आपके मन सरल और सात्विक कार्यों में रुचि बढ़ेगी .नौकरी वाले लोग छोटी सी बात पर सहकर्मी अथवा अन्य व्यक्ति से भिड़ेंगे व्यवहार में नरमी लायें अन्यथा मान हानि के प्रबल योग बन रहे है.स्वभाव में कठोरता एवं रूखापन आपसी संबंधों को तो खराब करेगा ही साथ मे धन संबंधित उलझने भी बढ़ाएगा.

🌹-वृष राशि
आज के दिन जिस व्यक्ति से सहायता की अपेक्षा की गई थी वह आज अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे जिससे आप को परेशानी हो सकते है.दिन का आरंभ शांत रहेगा हानि का भय रहने से किसी कार्य मे देरी हो सकती है.घर मे भी कुछ ना कुछ समस्या बनी रहेगी.कार्य व्यवसाय में आज जोखिम लेने से ही आर्थिक लाभ हो सकता है इसका ध्यान रखें.सहकर्मी सामने से हितैषी बनेंगे लेकिन पीछे से गड़बड़ कर सकते है. 

🌹-मिथुन राशि
आज आप जिस कार्य से लाभ की उम्मीद लगाए रहेंगे उसे छोड़ कोई अन्य काम लाभ दिलाएगा. जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें वरना हाथ लगे लाभ से वंचित रह जाएंगे. व्यवसायी वर्ग कुछ समय के लिये निराशा में आकर घाटे में सौदे करने का विचार बनाएंगे लेकिन थोड़ा धैर्य रखें संध्या के समय स्थिति बदलने पर ज्यादा लाभ मिल सकता है.महिलाओं के विचार पल पल में बदलेंगे.नौकरी वाले लोगो को परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा. 

🌹-कर्क राशि
आज घर के बुजुर्ग अथवा वरिष्ठ नागरिको को सलाह की अनदेखी ना करें वरना बाद में पछताना पड़ेगा.कार्य क्षेत्र पर व्यवसाय में उतार चढ़ाव आएगा लेकिन फिर भी भाग्य का साथ मिलेगा .सहकर्मी स्वार्थ सिद्धि के लिये मीठा व्यवहार करेंगे पूर्ति होने के बाद व्यवहार बदल जायेगा देख कर ही किसी की मदद करें. 

🌹-सिंह राशि
आज के दिन पुरानी बात याद आने पर मानसिक रूप से परेशान और दुखी महसूस करेंगे. आज किसी भी प्रकार का सुख आपको संतोष नही दे सकेगा.किसी की गलती का गुस्सा अन्य के ऊपर उतारने पर सम्मान में कमी आएगी.आज आपकी प्रवृति बैठकर कार्य करने की रहेगी लेकिन धन लाभ चाहते हैं तो अधिक परिश्रम करना ही पड़ेगा तभी कल से इसका लाभ उठा सकेंगे. 

🌹-कन्या राशि
आज आप अपनी कामनाओ को त्याग परिजनों की आवश्यकता पूर्ति पर अधिक ध्यान दें अन्यथा क्लेश हो सकता है.मेहनत इच्छाओं की तुलना में कम करेंगे ध्यान रहे आज की मेहनत कल किसी ना किसी प्रकार से वृद्धि कारक बनेगी.जल्दबाजी में किसी से धन संबंधित वादे ना करें उधार आज भूल कर भी ना दें अन्यथा निश्चित ही डूबेगा.

🌹-तुला राशि
आज के दिन मिश्रित रहेगा.सेहत अच्छी बनी रहेगी.रुका हुआ धन मिलने की संभावना रहेगी.कार्य क्षेत्र पर विशेष फ़ोकस करें.कार्य व्यवसाय से जब भी धन लाभ की संभावना बनेगी तभी कुछ ना कुछ व्यवधान आएगा.परिवार में भी किसी से आर्थिक कारणों को लेकर खींच तान संभव है महिलाए आवश्यकता पड़ने पर ही बोलें. 

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपमे धार्मिक भावनाओं का उदय होगा.वाणी पर नियंत्रण रखें .कार्य क्षेत्र पर आज ज्यादा व्यवसाय नही रहेगा लेदेकर लाभ कमाने की नीति अपनाएंगे इससे लाभ तो तुरंत हो जाएगा लेकिन बाद में अफसोस भी होगा.सहकर्मियों अथवा किसी बाहरी व्यक्ति से नोक झोंक होगी व्यर्थ के विवादों से बचें.घर मे आंशिक शांति रहेगी . 

🌹-धनु राशि
आज के दिन नौकरी अथवा व्यवसाय में भी सफलता हाथ आते आते निकल जायेगी.लेन देन में सावधानी रखें.आज जिस कार्य को करने से दूर भागेंगे परिस्थितिवश उसी को करना पडेगा.धन प्राप्ति के लिये किसी की खुशामद भी करनी पड़ेगी उसके बाद भी परिणाम आशाजनक नही मिलेंगे. महत्त्वपूर्ण कार्य कल तक कि लिये टालने के प्रयास करें. 

🌹-मकर राशि
आज के दिन शुभ प्रसंग बनने से उत्साहित रहेंगे.आज पुरुषार्थ में कमी रहने पर भी धन लाभ के अवसर सुलभ होंगे लेकिन आपके प्रयास अनैतिक रूप से धन कमाने के अधिक रहेंगे मार्ग चाहे कोई भी हो लाभ अवश्य देकर जायेगा भले बाद में समस्या ही लाये.नौकरी वाले लोग अधिकारी वर्ग से सतर्क रहें छोटी भूल भी माफी के लायक नही रहेगी. 

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन मिला-जुला फल देगा.व्यवसायी वर्ग आज प्रातः काल से ही धन की उगाही को लेकर चिंतित रहेंगे जोर जबरदस्ती से बचें अन्यथा नई समस्या बन सकती है.कार्य विस्तार की योजना फिलहाल स्थगित करें निवेश करने से भी बचें आगे हानि के योग बन रहे है.परिवार में किसी के उद्दंड व्यवहार के कारण शांत वातावरण अचानक खराब होगा.

🌹-मीन राशि
आज दिनचर्या को सामान्य रखने के लिये विवेकी व्यवहार की अधिक आवश्यकता है विशेष कर विपरीत लिंगीय से बात करते समय ध्यान रखें.धन लाभ की संभावना दिन भर लगी रहेगी परन्तु प्राप्ति के समय अचानक कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न हो सकते है .खर्च की तुलना में धन की आमद कम ही रहेगी.सेहत का विशेष सावधानी रखें अन्यथा परेशानी बढ़ सकते है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

