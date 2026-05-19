Today Horoscope 20 May 2026: तुला और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 19 मई 2026 मंगलवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि

आज का दिन प्रेम प्रसंग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं.कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी.सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा.कार्य क्षेत्र स्थिति आपके पक्ष में रहेगी इसके बाद धीरे-धीरे व्यवधान आने से धन की भी आमद रुकेगी निवेश से आज बचे अन्यथा फंस सकता है.

🌹-वृष राशि

आज के दिन कार्य क्षेत्र पर माथा पच्ची करनी पड़ेगी लेकिन सकारत्मक परिणाम भी मिलेंगे विदेशी वस्तुओ के व्यापार अथवा शेयर सम्बंधित कारोबार में निवेश का निकट भविष्य में लाभ मिलेगा.नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं.संतान पक्ष से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा.महिला के सहयोग से भाग्योन्नति के मार्ग खुलेंगे.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.अनैतिक कार्य भी ध्यान आकर्षित करेंगे लेकिन इनसे दूरी बनाए रखें.नौकरी पेशा जातक अपने कार्य से असंतुष्ट रहेंगे लेकिन अधिकारी अथवा सहकर्मी फिर भी कुछ न कुछ नुक्स निकालेंगे जिससे क्रोध आएगा थोड़ी बहुत बहस भी होगी.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.घर में पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे अथवा अन्य मामलों में आपको लाभ प्राप्त होगा.मौज-शौक में अधिक व्यय करने के कारण आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है.सेहत की चिंता रहेगी.घर में शांति रहेगी फिर भी ज्यादा बोलने से बचे लोग सही बात का भी गलत अर्थ निकाल झगड़ा करेंगे.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी.संतान पक्ष से शुभ सूचना मिलेगी.लेन-देन में लापरवाही न करें.धन लाभ तो अवश्य होगा परन्तु धन आने से पहले जाने का मार्ग बना लेगा मित्रो के साथ दुर्व्यसनो पर भी खर्च करेंगे किसी मित्र के साथ अप्रिय स्थल की यात्रा अथवा कार्य को करना पड़ेगा.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन जिससे जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही आपके साथ घटित होगा.संतान सुख प्राप्त होगा.सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा.परिजन की सेहत पर खर्च करना पड़ेगा अधिक भागदौड़ के कारण आयवश्यक कार्यो में विलम्ब होगा परन्तु हानि से बचे रहेंगे.आज किसी भी कार्य में आलस्य ना करें अन्यथा भविष्य में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा.

🌹-तुला राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.आज के दिन किसी महिला मित्रों के सहयोग से भाग्यौन्नति के अवसर प्राप्त होंगे.गृहणियां मायके या अन्य रिश्तेदारी में जाने की योजना बनाएंगी खर्च पर नियंत्रण रखने में आज सफ़ल रहेंगी पर मितव्ययता आगे के खर्च को देखकर ही बरतेंगी.आर्थिक रूप से दिन बेहतर रहेगा .दैनिक खर्च आसानी से निकल

🌹-वृश्चिक राशि

आज दिन भर आपके लिए शुभ योग बने रहेंगे.अनैतिक कार्यों से सावधान रहें अन्यथा आपको नुक़सान होगा.धन लाभ दोपहर के समय होने की सम्भवना है लापरवाही में टल भी सकता है. नौकरी पेशा एवं थोक के व्यापारी आज खुल कर कार्य नही कर पाएंगे कुछ सौदे हानि उठा कर भी करने पड़ेंगे इसके बाद भी लाभ के लिये इंतजार करना पड़ेगा.

🌹-धनु राशि

आज के दिन व्यावसायिक स्थल पर अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेंगे परन्तु नौकरों अथवा सहकर्मियों का मनमाना व्यवहार रहने से परेशानी खड़ी हो सकती है.धन लाभ के प्रयासों में दोपहर तक सफलता मिल जायेगी लेकिन रुक रुक कर ही होगा. व्यापारी वर्ग कार्य क्षेत्र पर विस्तार की योजना बनाएंगे परन्तु आज इसकी सफलता संदिग्ध रहेगी.

🌹-मकर राशि

आज के दिन किसी परिजन की जिद के कारण नई परेशानी खड़ी होगी.महिलाओ की जुबान फिसलने के कारण बैठे बिठाये आफत मोल लेने वाली स्थिति बनेगी. मध्यान बाद सामाजिक कार्य- क्रम में उपस्थिति देने के कारण मन मारके पूर्व नियोजित कार्यक्रम रद्द करना पड़ेगा.

🌹-कुंभ राशि

आज जल्दबाजी में किसी की जिम्मेदारी ना लें अन्यथा परेशानी में पड़ सकते है.कार्य क्षेत्र पर भी जल्दबाजी के कारण गलत निर्णय नुक्सान कराएगा. आवश्यकता के अनुसार खर्च करें.आज मानसिक अशांति का असर सेहत पर देखने को मिलेगा थोड़े से परिश्रम में अधिक थकान हाथ पैर में शिथिलता आएगी.

🌹मीन राशि

आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है.नौकरी पेशा जातक अपने कार्य से संतुष्ट रहेंगे .सामाजिक कार्यो में अधिक समय देंगे. धार्मिक क्षेत्र पर दान-पुण्य के अवसर भी मिलेंगे.आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को जानने की उत्सुकता रहेगी.आकस्मिक धन लाभ से उत्साह बढेगा.कार्य क्षेत्र पर सहकर्मी एवं नौकरों के मनमाने व्यवहार के कारण थोड़ी असुविधा हो सकती है.

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