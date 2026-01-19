FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Today Horoscope 20 January: वृश्चिक और कुंभ वालों के बनेंगे अटके काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

वृश्चिक और कुंभ वालों के बनेंगे अटके काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

'युवाओं को विराट से सीखना चाहिए...' पूर्व दिग्गज ने की Virat Kohli की जमकर तारीफ, भारत की हार भी दिया बयान

पूर्व दिग्गज ने की Virat Kohli की जमकर तारीफ, भारत की हार भी दिया बयान

कहीं आपके बढ़ते कोलेस्ट्रॉल के पीछे वजह हाइपोथायरायडिज्म तो नहीं? ये संकेत दिखे तो हो जाएं अलर्ट

कहीं आपके बढ़ते कोलेस्ट्रॉल के पीछे वजह हाइपोथायरायडिज्म तो नहीं? ये संकेत दिखे तो हो जाएं अलर्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान

Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान

PF निकासी हुई आसान, EPFO सदस्य अब सीधे UPI से निकाल सकेंगे पैसा, जानें पूरी डिटेल

PF निकासी हुई आसान, EPFO सदस्य अब सीधे UPI से निकाल सकेंगे पैसा, जानें पूरी डिटेल

Homeराशिफल

राशिफल

Today Horoscope 20 January: वृश्चिक और कुंभ वालों के बनेंगे अटके काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 19, 2026, 10:23 PM IST

Today Horoscope 20 January: वृश्चिक और कुंभ वालों के बनेंगे अटके काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Today Horoscope: आज 20 जनवरी 2026 दिन मंगलवार है. इस दिन विशेष योग बन रहे है. कई राशियों पर आज इसका असर देखने को मिलेगा. आज 20 जनवरी 2025 को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से कैसा रहेगा आपका आज का दिन...

🌹-मेष राशि 
आज का दिन बेहतर रहेगा.घर में मांगलिक कार्यों की योजना बनेगी.संतान की वैवाहिक प्रस्ताव सफल रहेंगे.किसी से बहस नहीं करनी है.अपनी सेहत का ध्यान रखना है.कार्यों में सफलता आज आपको मिलने वाली है.परिवार के साथ भी आज माहौल अच्छा रहेगा.

🌹-वृष राशि 
आज के दिन कारोबार में समय व परिस्थिति में परिवर्तन आएगा. भाग्य आपके साथ है लेकिन कोई भी जल्दबाजी में कदम आपको नहीं उठाना है.किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा.आज सड़क पार करते समय सावधानी बरतनी होगी.

🌹-मिथुन राशि
आज मिथुन राशि वाले जो भी कार्य करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी लेकिन दिनभर आज निम्न विचार आपको घेरने की कोशिश करेंगे.सेहत का विशेष सावधानी रखें.आज सकारात्मक ऊर्जा से आपके सारे कार्य पूर्ण होने वाले हैं.

🌹-कर्क राशि 
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.सफलता के अवसर आएंगे लेकिन उनको पहचानना होगा और सही समय पर आगे बढ़कर उनका लाभ आपको लेना होगा.आज किसी से भी ईष्र्या आपको नहीं करनी है.आज वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी.

🌹-सिंह राशि
आज रुका हुआ धन वापस मिल सकते है.जीवनसाथी के सहयोग प्राप्त होगा.जिन लोगों को आपने उधार पैसा दिया हुआ है उन्हें आज याद दिलाएं.आय के स्रोत में बढ़ोतरी होगी.माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा.इसलिए दवाएं नियमित रूप से लेते रहें.

🌹-कन्या राशि 
आज के दिन कम समय में काम पूरा हो सकेगा.लेखा जोखा के कार्य में लापरवाही न बरतें.आज आपका कोई आपसे चालाकी कर सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा.अच्छी खबर यह है कि आज भाग्य आपके साथ है.कठिनाइयां आएंगी लेकिन समाधान अपने साथ लाएंगी. 

🌹-तुला राशि 
आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. पिछले दिनों से जिन चिंताओं में आप घिरे हुए हैं उनसे आज निजात आपको मिलने वाली है.ध्यान रखिएगा आज लालच में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है.कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले पिता या जीवनसाथी से सलाह कर लें.

🌹-वृश्चिक राशि 
आज कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है.आप धैर्य बनाए रखिए अपना कार्य करते रहिए सफलता मिलेगी.नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं.अपने व्यवहार में सरलता बनाए रखिए इससे आपके सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे.

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत रहेगी.सेहत का ध्यान रखें .आज कानूनी पचड़ों में आपको नहीं पडऩा है. आज अपने व्यवहार में आप सरलता बनाए रखिएगा.वाणी में मधुरता से आपके आज सारे कार्य पूर्ण होने वाले हैं.

🌹-मकर राशि
आज दोस्तों से भी आपको थोड़ा सावधान रहना होगा. खर्च की अधिकता रहेगी.इसलिए खर्च करते समय सावधानी रखिएगा आज भोजन की अधिकता भी आपको पेट के विकार का कारण बन सकती हैं.अचानक धन लाभ के योग भी हैं.

🌹-कुम्भ राशि
आज आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे लेकिन विरोध भी आएंगे आज आपका मन चंचल रहेगा, एक जगह आपका मन नहीं रुकेगा, मन को एकाग्र करने के लिए अच्छा संगीत सुनें.आज दूसरों का जितना सम्मान आप करेंगे उससे अधिक सम्मान आपको मिलने वाला है.

🌹-मीन राशि
आज के दिन किसी के साथ विवाद न करें अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकते है.आज छोटे छोटे कार्यों में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं है. आज भाग्य आपके साथ है और आपके सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं. कहीं से रुका धन आज मिलेगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान
Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान
PF निकासी हुई आसान, EPFO सदस्य अब सीधे UPI से निकाल सकेंगे पैसा, जानें पूरी डिटेल
PF निकासी हुई आसान, EPFO सदस्य अब सीधे UPI से निकाल सकेंगे पैसा, जानें पूरी डिटेल
भारत में IIT से भी पहले बना था ये इंजीनियरिंग कॉलेज, जानें इसका 200 साल पुराना इतिहास
भारत में IIT से भी पहले बना था ये इंजीनियरिंग कॉलेज, जानें इसका 200 साल पुराना इतिहास
दुनिया का वो देश जिसकी करेंसी का एक चिड़िया पर रखा गया नाम, जानें इसकी दिलचस्प कहानी
दुनिया का वो देश जिसकी करेंसी का एक चिड़िया पर रखा गया नाम, जानें इसकी दिलचस्प कहानी
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 19 January: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Gupt Navratri 2026: आज से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि, क्या दस महाविद्याओं की पूजा केवल तांत्रिकों के लिए होती है? 
आज से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि, क्या दस महाविद्याओं की पूजा केवल तांत्रिकों के लिए होती है?
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग 40 के बाद पार्टनर से करते हैं चीटिंग, खोते देते हैं अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट
इन तारीखों पर जन्मे लोग 40 के बाद पार्टनर से करते हैं चीटिंग, खोते देते हैं अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट
Surya Grahan 2026: फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय
फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय
Chandra Gochar: मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
MORE
Advertisement