Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 20 December 2025: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Dec 19, 2025, 11:10 PM IST

Rashifal 20 December 2025: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 20 दिसंबर 2025 शनिवार का दिन (20 December 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा... 

मेष राशि
आज के दिन आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं. मानसिक रूप से आप काफ़ी उत्साहित रहेंगे. नौकरी में पदोन्नति की संभावना रहेगी. काफ़ी समय से अटका हुआ कार्य पूरे होने के आसार हैं. धैर्य और समझदारी से दिन गुजारें. कार्यों में बाधाएं आएंगी. वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं. आज आपको अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक कार्य करना पड़ सकता है.

वृषभ राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. जल्दबाजी से कोई ग़लत कार्य न करें. हंसी-मजाक और मनोविनोद में रुचि रहेगी. शेयर बाज़ार में निवेश करने से बचें. आज दैनिक कार्यों से हटकर कुछ अलग और रचनात्मक करना चाहेंगे. आज के दिन ढेर सारी जिम्मेदारी निभाने के लिए आपको तैयार रहना होगा. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. प्रिय व्यक्ति का साथ मिलेगा. 

मिथुन राशि 
आज के दिन सकारात्मक रहेंगे इसलिए अपने जीवनसाथी के साथ समय बिताएं और यात्रा पर जाने की योजना बनाएं ताकि आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे. सुबह से ही आपके अंदर नई शक्ति और उर्जा का संचार होता रहेगा. संघर्ष के साथ सफलता एवं धन प्राप्ति का योग है. कार्य क्षेत्र में एक नई शुरुआत करेंगे और नई योजनाओं पर काम आरंभ करेंगे.

कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा. थोड़े से प्रयास से काम पूरे होंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. लाभ के अवसर हाथ आएंगे. सितारों की स्थिति अनुकूल है. पारिवारिक जीवन में तालमेल से आनंदित रहेंगे. बुद्धि-विवेक से सफलता आज आपके कदम चूमेगी. दिन की शुरुआत कार्य-व्यवहार से जुड़ी समस्याओं को हल करने से होगी. मनोरंजन कार्य में समय अधिक व्यतीत होगा. 

सिंह राशि
आज के दिन परिवार व मित्रों के साथ समय प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होगा. मनपसंद भोजन का आनंद मिलेगा. शारीरिक कष्ट संभव है,सावधान रहें. इधर-उधर की बातों को सोचकर आप उलझन में रहेंगे. अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखें विवाद की आशंका है. ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि आज सभी कार्य सावधानीपूर्वक करें, जोखिम लेने से बचें।कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा.

कन्या राशि
आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. दूर से शुभ समाचार मिल सकते है. किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. बड़े बुजुर्गों से स्नेह और सहयोग मिलेगा. कार्य क्षेत्र में अधिकारी सहायक रहेंगे. प्रयास कीजिए आज सभी कार्य सरलता पूर्वक हल होंगे और उनमें सफलता मिलेगी. सभी जगह अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होंगी.सरकारी काम में सफलता मिलेगी. 

तुला राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे. थकान और आलस महसूस करेंगे लेकिन चढ़ते सूरज के साथ आप भी सक्रिय होंगे. दिन कुल मिलाकर आपका शुभ होगा. धन लाभ का योग है. परिश्रम करेंगे और बदले में मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी. परिवार के साथ आनंद के पल गुजारेंगे. 

वृश्चिक राशि
आज के दिन जीवनसाथी पर अधिक भरोसा और मेहरबान रहेंगे. परिवार में आनंद और उल्लास का माहौल रहेगा. मित्रों और सगे-संबंधियों से सहयोग मिलेगा. व्यवहार में उग्रता और अहं का भाव आ सकता है, संयम रखें. नए संपर्क स्थापित हो सकते हैं. जो भी काम करना है बेहिचक कीजिए आज सफलता कदम चूमेगी. भावनात्मक संबंध स्थापित होंगे.

धनु राशि
आज के दिन पारिवारिक प्रसन्नता और संतुष्टि रहेगी मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा. आज आपका मन चंचल रहेगा, महत्वपूर्ण विषयों पर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि बिना सोच-विचार किए कोई कार्य न करें. व्यय का योग है, अनावश्यक खर्च से बचें।पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा स्वास्थ्य के मामले में धन खर्च हो सकता है.

मकर राशि
आज प्रत्येक क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा. परिवार में सुख शांति रहेगी. शत्रुता में वृद्धि होगी. भूमि भवन में निवेश कर सकते है. परिवार में आपसी तालमेल बना रहेगा. कार्यालय में अनुकूल स्थिति रहेगी. विद्यार्थियों की रुचि पढने-लिखने में रहेगी. कारोबार में लाभ की स्थिति रहेगी. छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है.

कुंभ राशि 
आज के दिन शारीरिक कष्ट संभव है. काफ़ी समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं. यात्रा के योग बन रहे है. आज दिन भर व्यस्त रहेंगे. उर्जा और उत्साह बना रहेगा. तरोताजगी के साथ कार्यक्षेत्र में जुटे रहेंगे. कर्म प्रधान दिन है, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही लाभ मिलेगा. दूसरों के मामलों से दूर रहें, पुराने अटके कार्यों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए.

मीन राशि
दिन मिलाजुला रहेगा. आय में बढ़ोतरी होगी. आज जितना विश्वास आप भाग्य पर करें उतना ही भरोसा स्वयं पर भी करें. वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. भाग्य और परिश्रम मिलकर सफल बनाएंगे. धर्म-कर्म और अध्यात्म में रुचि रहेगी. कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहेंगे. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी इसलिए आज के दिन उनके सेहत का विशेष ध्यान रखें. 

