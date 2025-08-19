Rashifal 20 August 2025: कन्या और धनु वालों की आय में होगी बढ़ोतरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Add DNA as a Preferred Source
Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Aug 19, 2025, 09:59 PM IST

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 20 अगस्त 2025 बुधवार का दिन (20 August 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा.

🌹-मेष राशि
आज का दिन अच्छा रहेगा .संतान की उन्नति होने के योग हैं.जमीन जायदाद में निवेश करने से लाभ मिलेगा .सहकर्मिओं के सहयोग से किसी कार्य को अंजाम देंगे.कार्यस्थल पर पदोन्नति के आसार हैं लेकिन आपको थोड़ा संयम से रहने की आवश्यकता होगी क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद पैदा होने की संभावनाएं भी प्रबल हैं.परिवार का कोई सदस्य इस समय अचानक आपके लिये मार्गदर्शक बनकर सामने आ सकता है.

🌹-वृषभ राशि
आज आपको आय और व्यय के बीच तालमेल बनाकर रखना चाहिए ताकि आपकी संपत्ति में वृद्धि हो सके और आपको सफलता मिल सके .स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता होगी.विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य हासिल करने में थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है लेकिन उन्हें इस कड़ी मेहनत का अपेक्षित परिणाम भी हासिल होगा.प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर परिणाम हासिल करेंगे.मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं .

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपको बढ़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा.लव पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे .अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता न करें, क्योंकि इससे आपकी बीमारी और बिगड़ सकती है.पैसे कमाने के नए मौके मुनाफा देंगे.आपको पहली नजर में किसी से प्यार हो सकता है.घर में मरम्मत का काम या सामाजिक मेल-मिलाप आपको व्यस्त रखेगा. व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन लंबी दूरी की यात्राओं से बचें.परीक्षा के तैयारी करने वालों को आवेदन कर सकते हैं .घर परिवार में सुख सुविधा के लिए धन खर्च करेंगे.पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा .दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाए बिना उलझना ठीक नहीं है.जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें.धर्म-कर्म में आस्था बढ़ेगी.उच्चाधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा महत्वपूर्ण कार्य में विलंब संभव है. लाभ होगा.जीवनसाथी के व्यवहार में सुधार आएगा .

🌹-सिंह राशि
आज पुरानी गलतियों को लेकर भय बना रहेगा. आर्थिक दिक्कतें दूर होने की संभावना रहेगी .साझेदारी में चल रहा गतिरोध दूर होने के आसार है. आयात-निर्यात के कारोबार में बड़ा लाभ संभव है. समान विचारधारा वाले लोगों के साथ काम करना आसान रहेगा. दूसरों की गलती अपने पर आ सकती है.काम में देरी से लाभ की मात्रा सीमित होगी.

🌹-कन्या राशि 
आज के दिन आपको सुख-समृद्धि, कार्यक्षेत्र में उन्नति, सुखद सफल यात्राएं, परिवार और जीवन साथी का सहयोग सब मिलने के आसार हैं. गुस्से पर नियंत्रण रखें .विवाहित अपने जीवनसाथी में पूर्णतया विश्वास जतायें अन्यथा संबंधों में खटास पैदा हो सकती है.ख़र्चों पर ध्यान दें .आपके कर्मक्षेत्र, आपके सम्मान व आपके नाम पर पडऩे के आसार हैं.

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपको आर्थिक रूप से काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा .सरकारी नौकरी करने वालो को आज कोई नया अवसर प्राप्त हो सकते हैं .भाग्य आपके साथ है. लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंधों को नया रूप देने के लिए अ'छा मौका है. आज स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें. अचानक बचों की सेहत बिगड़ सकती है और कई जरूरी काम भी रुक सकते हैं.परिवार के लोग आज एकसाथ यात्रा करने के लिए योजना बनाएंगे .

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन  पूजा पाठ में शामिल होने के लिए शुभ समय है .आज मन प्रसन्न रहेगा.कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी.आज आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं, इससे बचने के लिए कहीं बाहर जाएं और दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएं.आज जिस नए समारोह में आप शिरकत करेंगे, वहाँ से नयी दोस्ती की शुरुआत होगी.आपका प्रिय आपके साथ में समय बिताने और तोहफे की उम्मीद कर सकता है.

🌹-धनु राशि
आज परिवार के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा.रूपया पैसा से जुड़े कार्यों में सतर्कता बरतनी होगी .आपके परिश्रम से किए गए कार्य में सिद्धि होगी.यात्रा के दौरान आप नयी जगहों को जानेंगे.और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाक़ात होगी.आय में बढ़ोतरी होगी .आप अपने प्रिय द्वारा कही गयी बातों के प्रति काफ़ी संवेदनशील होंगे.आज सूझ-बूझ से काम लें.

🌹-मकर राशि
आज भूमि संबंधित विवादों से दूर रहें .मन प्रसन्न रहेगा .आज आपके आय के नए स्रोत बनेंगे. आकस्मिक धन के अवसर मिलेंगे.मित्रों और जीवनसंगिनी के सहयोग से राह आसान होगी.आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.दूर से कोई शुभ समाचार प्राप्त होंगे.दफ़्तर का तनाव आपकी सेहत खऱाब कर सकता है.ख़ान पान में सावधानी रखें .अपने जज्बात पर काबू रखें.आज आपको अपने प्रिय की याद सताएगी.

🌹-कुम्भ राशि
आज के दिन धन लाभ के प्रबल आसार रहेंगे .कारोबार में नई योजनाओं का शुभारंभ हो सकते हैं .करिअर से जुड़े फैसले खुद करें, बाद में इसका लाभ आपको मिलेगा. सहकर्मियों और कनिष्ठों  के चलते चिंता और तनाव के क्षणों का सामना करना पड़ सकता है. माता-पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे. आज दोस्तों के साथ बाहर घूमना आपके मन को खुशी देगा.

🌹-मीन राशि
आज के दिन अनुकूल वातावरण रहेगा .अधूरे कार्यों में सफलता मिलेगी .कोर्ट कचहरी से दूर रहें .आज भाग्य पर निर्भर न रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें. आप उन लोगों की तरफ वादे का हाथ बढ़ाएंगे, जो आपसे मदद की गुहार करेंगे. यह दिन आपके सामान्य वैवाहिक जीवन से कुछ हटकर होने वाला है. वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी.

