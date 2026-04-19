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Horoscope 20 April 2026: कैसा रहेगा आपका आज का दिन, यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : Apr 19, 2026, 09:41 PM IST

Horoscope 20 April 2026: कैसा रहेगा आपका आज का दिन, यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 20 अप्रैल सोमवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि
आज के दिन धनलाभ कराएगा.सरकारी कार्य में लेदेकर सफलता मिलेगी.मित्रों के सहयोग से कार्य सफल होंगे.घर में वातावरण पल पल में बदलेगा.सन्तानों की जिद दुविधा में डालेगी कुछ समय के लिए आज सुकून महसूस करेंगे.बुरी संगति से बचें.नौकरी में सावधानीपूर्वक कार्य करें.अपनों का सहयोग प्राप्त होगा.

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन आपको सन्तोषी स्वभाव केवल दिखावा मात्र ही रहेगा अंदर ही अंदर उथल पुथल लगी रहेगी.पठान-पाठन में रुचि बढ़ेगी.आज अधिकांश कार्य बेमन से करेंगे.सलाह उपयोगी सिद्घ होगी.सेहत अच्छी रहेगी .खाने-पिना और व्यायाम से मन शांत रहेगा.विपरीत परीस्थितियों में भी हानि नहीं होगी.वाणी पर नियत्रंण रखें. 

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन शुभफल प्रदान करने वाला रहेगा.आज आपको अपने आस पास के लोगों से अति महत्वपूर्ण बाते सीखने को मिलेगी लेकिन स्वभाव जल्दबाजी रहने के कारण कम समय में अधिक ज्ञान पाने के चक्कर में प्राप्त किया ज्ञान भी भूल सकते है, इसलिए ध्यान से सभी की बातों को सुने .स्त्री-संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा.

🌹-कर्क राशि
आज का दिन आपके लिये अनुकूल रहने वाला है.प्रियजनों से आज मुलाकात होगी.यात्रा में धन खर्च होगा.शरीर में थकान महसूस करेंगे.समय पक्ष का बना रहेगा. कारोबारी काम में प्रगति बनती रहेगी.लेन-देन में आ रही बाधा दूर करने का प्रयास होंगे.धार्मिक कार्य में समय और धन व्यय होगा.अपना काम दूसरों के सहयोग से पूरा होगा.ले देकर की जा रही काम की कोशिश ठीक नहीं. 

🌹-सिंह राशि
आज का दिन आपके लिए लाभदायक साबित होगा.स्त्री और संतान पक्ष से लाभ होगा.पैतृक सम्पत्ति से लाभ.मेहमानों का आगमन हो सकतें है .राजकीय कार्यों से लाभ.पुरानी गलती का पश्चाताप होगा.विद्यार्थियों को लाभ.दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा.परिवारजनों का सहयोग व समन्वय काम को बनाना आसान करेगा.कारोबारी काम में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.रिश्तेदारी से भेट होने पर आनंद का वातावरण बनेगा.जीवनसाथी अथवा यार-दोस्तों के साथ साझे में किए जा रहे काम में लाभ मिल जाएगा. एकाकी वृत्ति त्यागें. हित के काम में आ रही बाधा मध्याह्न पश्चात् दूर हो जाएगी.अपने काम आसानी से बनते चले जाएंगे.साथ ही आगे के लिए रास्ता भी बन जाएगा.

🌹-तुला राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा.पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा.कोई प्रकार के लाभ और आनंद के बीच दिन का समय अच्छा रहेगा .प्रसन्नता के साथ सभी जरूरी कार्य बनते नजर आएंगे.मनोरथ सिद्घि का योग है. सभा-गोष्ठियों में सम्मान मिलेगा.प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ सामाजिक कार्य संपन्न होंगे.आमोद-प्रमोद का दिन होगा और व्यावसायिक प्रगति भी होगी. 

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.किसी पुराने मित्र से आनंददायक मुलाकात होगी जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी.आय में वृद्धि होगी.स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार की अपेक्षा रहेगी.ज्ञान-विज्ञान की वृद्घि होगी और सज्जनों का साथ भी रहेगा. कुछ कार्य भी सिद्घ होंगे. व्यर्थ की बातों में न उलझें क्योंकि यह परेशानी का कारण बन सकते हैं.प्रियजनों से समागम का अवसर मिलेगा.

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.ठंडी चीज़ों से दूर रहें अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ेगा.पर्यटन का अवसर भी मिल सकते हैं.आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी. आगे बढऩे के अवसर लाभकारी सिद्घ होंगे. कोई प्रिय वस्तु या नवीन वस्त्राभूषण प्राप्त होंगे.सभाओं में मान-सम्मान बढ़ेगा. धार्मिक आस्थाएं फलीभूत होंगी.जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा.

🌹-मकर राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा.नौकरी पेशा जातकों के लिए दिन शुभ रहेगा.लेन-देन में आ रही बाधा को दूर करने के प्रयास सफल होंगे. धार्मिक कार्य में समय और धन व्यय होगा.कारोबारी काम में बाधा बनी रहेगी.स्वास्थ्य मध्यम रहेगा.व्यापार में स्थिति नरम रहेगी.शुभ कार्यों की प्रवृत्ति बढ़ेगी .

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी.संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा.पूर्व नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे.जोखिम से दूर रहना ही बुद्घिमानी होगी.ले देकर की जा रही काम की कोशिश ठीक नहीं.महत्वपूर्ण कार्य को समय पर बना लें तो अच्छा ही होगा.आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी. 

🌹-मीन राशि
धर्म-कर्म के प्रति रुचि जागृत होगी. कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे.शारीरिक चुस्ती दिनभर बनी रहेंगी .लाभ में आशातीत वृद्घि तय हैं मगर नकारात्मक रुख न अपनाएं. किसी पुराने संकल्प को पुरा कर लेने का दिन हैं.उच्च अधिकारी से सहयोग प्राप्त होगा.निष्ठा से किया गया कार्य पराक्रम व आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा.

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