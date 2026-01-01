Rashifal 2 January 2026: मिथुन और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: आज से नये साल का आगाज हो रहा है. आज नये साल का पहला दिन 2 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार है. इस दिन विशेष योग बन रहे है. कई राशियों पर आज इसका असर देखने को मिलेगा. आज 2 जनवरी 2025 को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, आपका साल का पहला दिन कैसा रहने वाला है. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से...

🌹-मेष राशि

आज का दिन आपके जीवन में ख़ुशियां लेकर आएंगे.प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.नए साल में वाहन खरीदने का योग बन रहे है.घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.जीवन साथी के सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे.कारोबार में उन्नति के योग हैं.कर्मचारियों से सहयोग मिलेगा.न्याय पक्ष मजबूत होगा.

🌹-वृषभ राशि

नए साल में निवेश करने से लाभ प्राप्त होगा.भूमि भवन में निवेश करने से अच्छा रहेगा.भाग्योदय का समय है.आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.अपनी पूरी मेहनत से अपने कार्य में लग जायें, सफल होंगे.जोखिम व जमानत के कार्य टालें नहीं तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे .कार्यस्थल बार बार हो रही मशीनरी के खराब होने से परेशान रहेंगे.मशीनरी का स्थान परिवर्तन कर दें, समाधान हो जायेगा.

🌹-मिथुन राशि

आज कुछ नया करने की योजना बना सकते है जिससे आपको सफलता और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी .परिणय चर्चाओं में सफलता मिलेगी. खान-पान में ध्यान देने की जरूरत है. कई दिनों से आप के मन में किसी बात को लेकर दुविधा है.झूठ बोल कर आप स्वयं फंस सकते हैं.फालतू खर्च बढ़ेगा .धनलाभ हो सकता है.

🌹-कर्क राशि

आपको सफलता और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी.राजनीति में नाम कमाने के लिए अधिक मेहनत करना होगा.काम को टालना बंद करें और समय पर कार्य को करना सीखें. जल्दबाजी में लिए फैसले गलत साबित होंगे.व्यापार को बढ़ाने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है.नेत्र पीड़ा संभव है .संतों का सान्निध्य प्राप्त हो सकता है.

🌹-सिंह राशि

नए साल में आप अपने कार्यों को सफल बनाएंगे.प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त करेंगे.नए साल में सेहत अच्छी रहेगी.बेहतर सफलता के लिए कार्य योजना में बदलाव लाएं. खुद के तौर-तरीके बदलें.मन में प्रसन्नता रहेगी .परिवार में बहनों के विवाह की चिंता बनी रहेगी.लौह व्यापार से जुड़े लोगों को नुकसान हो सकता है.

🌹-कन्या राशि

नए साल में भूमि भवन में धन निवेश करने के योग बन रहे है .सोना चाँदी में निवेश करना शुभ साबित होगा आप के लिए.धर्म कर्म में विश्वास रखें केवल पैसा कमाने में ही न लगें, अपनी जरूरी जिम्मेदारी में पूरी करें.व्यस्तता के चलते जरूरी कार्य आज भी पूर्ण नहीं हो पायेंगे.नौकरी में तबादले के योग बन रहे हैं, आर्थिक लाभ होगा.

🌹-तुला राशि

नए साल आपके जीवन में ख़ुशियाँ और नए अवसर लेकर आएंगे लेकिन आपको इस समय कुछ नया सीखने और कुछ नई गतिविधियों को शुरू करने की ज़रूरत पड़ेगी.अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं.कार्यस्थल पर कर्मचारियों से विवाद हो सकता है.आजीवका के नए स्रोत स्थापित होंगे.कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है.मान कीर्ति में वृद्धि होगी.

🌹-वृश्चिक राशि

नए साल में आपको सफलता और यश मिलने की संभावना रहेगी इसलिए आपको अपने जीवनसाथी के साथ कुछ समय बिताने की भी जरूरत होगी जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा.नए व्यावसायिक अनुबंध हो सकते हैं.धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी.आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.नए तकनीकी प्रयोग से लाभ होगा.

🌹-धनु राशि

नए साल आपके लिए शुभ रहेंगे.आत्मविश्वास और इष्ट बल की मदद से सफलता मिलेगी. साझेदारी से लाभ होगा. मानसिकता बदलें और अच्छा सोचें.बुजुर्गों के स्वास्थ की चिंता रहेगी. अपने सपनों को साकार करने का समय आ गया है.विद्यार्थी वर्ग सफल रहेंगे.पूरी मेहनत और लगन से अपने कार्य में लग जाएं.

🌹-मकर राशि

नए साल में आपको सफलता मान सम्मान प्राप्त करेंगे.मन ही मन किसी बात से परेशान हैं, पूर्ण विचार और अपने विश्वसनीय जनों से विचार कर निर्णय लें.संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा.विदेश यात्रा के योग बन रहे है.पूर्व में किए निवेशों से लाभ होगा.

🌹-कुम्भ राशि

नए साल में धन प्राप्ति के प्रबल अवसर मिलेंगे आपको.किसी के निजी झंझटों में न पड़कर आप अपनी काम पर भरोसा रखें.अपने कार्यक्षेत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें, गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा.बड़ों का अनुभव आप के लिए लाभप्रद रहेगा.अपने मन की बातें और व्यापारिक योजना हर किसी को न बतायें नुकसान हो सकता है.

🌹-मीन राशि

नए साल आपके जीवन में ख़ुशियाँ और नए सपने लेकर आए हैं तो आपको अपने परिवार और आपने संतान और आपने सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा.जोखिम के कार्यों से दूर रहें. किसी अजनबी पर भरोसा न करें.कार्य में सफलता प्राप्त होगी.आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.धन संचय में सफल होंगे.शत्रु परास्त होंगे.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

