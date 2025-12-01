Rashifal 2 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल

FacebookTwitterYoutubeInstagram
मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल

राजनाथ सिंह ने पूछा गणित का सिंपल सवाल, 600 IAS ट्रेनी ताकने लगे मुंह, क्या आपको पता है जवाब?

संसद में वंदे मातरम पर होगी 10 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा, PM मोदी भी लेंगे हिस्सा

EPFO Withdrawal Rules: PF अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पूरा पैसा? जान लें ईपीएफओ का ये नियम

क्या है Sanchaar Saathi App जिसे सबके फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, यहां जान लें एक-एक बात

रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

नितिन शर्मा

Updated : Dec 01, 2025, 08:05 PM IST

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 2 दिसंबर 2025 मंगलवार का दिन (2 December 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.जोखिम न उठाएं.बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे.यात्रा नौकरी व निवेश मनोनुकूल रहेंगे.आपके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी .धनकोष में वृद्धि होगी.अपने करियर के प्रति गंभीर निर्णय लें.आत्मविश्वास की कमी के कारण गलत फैसले ले सकते है.आध्यत्मिक बल से लाभ होगा.

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा.लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक विवाद का आज खत्म हो सकते हैं.स्थायी संपत्ति में वृद्धि होगी .महत्त्वपूर्ण कार्य निपटाने में लगे रहेंगे. छात्रों के लिए समय महनत करने वाला है.कानूनी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में रहेगा .

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.धैर्यवान स्वभाव आपके जीवन में आनंद का संचार करेगी .कोई दिनों से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकते है.नौकरी की तलाश में भटकना पड़ेगा. आप कितना सोचते है पर करते कितना है.इस पर ध्यान दें.भूमि भवन क्रय करने में पूंजी लगानी पड़ सकती है.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन यात्रा पर जाने की योजोनाएँ बनेगी .क्या करूं क्या न करूं आप इस स्थिति से गुजर रहे है. शांति से फैसले लें जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें.वाहन क्रय करने का मन बना रहे हैं.अपनी सोच को बदलें लाभ होगा.मित्रों से मुलाकात मन प्रफुल्लित करेगी.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.संतान के प्रति झुकाव बढ़ेगा.आप दूसरों के लिए बुरा न सोचें.अपने आहार पर नियंत्रण रखें.कान संबंधित रोग संभव है.समय कम है काम ज्यादा मन लगा कर अपने कार्य में लग जाएं, सफलता मिलेगी. मनचाहा जीवन साथी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी साथ ही आज आपको अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करना चाहिए अन्यथा आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकते है .जो करना चाहिए वो ही करिए.फालतू समय बर्बाद न करें.दूसरों की सीख में अपना नुकसान कर बैठेंगे.आजीविका के स्रोत में वृद्धि के आसार हैं.पुराने निवेश से लाभ होगा.

🌹-तुला राशि
आज के दिन किसी आनंद उत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा जिससे आपको प्रसन्नता होगी .अपना जीवन जीने के केवल दो ही तरीके हैं.पहला यह मानना कि कोई चमत्कार नहीं होता है.दूसरा है कि हर वस्तु एक चमत्कार है.कर्म करें और अपने आप को कर्म को समर्पित कर दें.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन रुका हुआ कार्य होने से प्रसन्नता होगी .आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.संतान के विवाह मामलों में जल्दबाजी न करें, गलत निर्णय जीवन बदल सकता है.जोखिम भरे कार्य टालें.वाहन, मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग में सावधानी रखें.किसी कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी.

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपके लिए मिला जुला लाभ होगा जिससे आपको लाभ की संभावना रहेगी .कर्ज की चिंता कम होगी .जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर रहेंगे.प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहेगी .गृहस्थी के मामले आपसी सहमति से हल होंगे. मांगलिक कार्य की बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी.विवाद न करें.

🌹-मकर राशि
आज के दिन रुका हुआ कार्य संपन्न होगा.आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी.भूमि भवन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें .संतान की जरूरत पूरी करना अच्छी बात है, पर उनकी जिद जायज हो. आप की निर्णय शक्ति बहुत कमजोर है, इसीलिए आप पिछड़ रहे हैं. अस्वस्थता रह सकती है.संपत्ति के कार्य लाभ देंगे.

🌹-कुम्भ राशि
आज के दिन अल्प परिश्रम से ही लाभ होने की संभावनाएं है .दूसरों की मजबूरी को समझें और सहयोग करें.क्रोध की अधिकता से आप अशांत रहेंगे.पिता से मतभेद समाप्त होंगे.नए कारोबार के बारे में पूरी जानकारी ले कर ही निवेश करें.परिवार में आ रहे समारोह की तैयारी में लगे रहेंगे.

🌹-मीन राशि
आज के दिन धन प्राप्ति सुगम होगी .संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी जिससे परिवार में शांति बनी रहेगी.वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें .कोई चौंकाने वाले समाचार मिल सकते हैं.मनचाही नौकरी के लिए प्रयास अधिक करना पड़ सकता है.मेहनत का फल कम मिलेगा.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

