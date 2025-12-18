FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

40 से 80 km/hr गाड़ियों की नई स्पीड तय, यूपी में 15 फरवरी तक लागू रहेगी स्पीड लिमिट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
हजारों करोड़ के लोन घोटाले मामले में समीर गहलोत समेत 5 कंपनियों पर ED का शिकंजा, FIR भी दर्ज

हजारों करोड़ के लोन घोटाले मामले में समीर गहलोत समेत 5 कंपनियों पर ED का शिकंजा, FIR भी दर्ज

Vitamin Deficiency: इम्युनिटी कमजोर और त्वचा रहती है रूखी? कहीं शरीर में इस विटामिन की कमी तो नहीं 

Vitamin Deficiency: इम्युनिटी कमजोर और त्वचा रहती है रूखी? कहीं शरीर में इस विटामिन की कमी तो नहीं

Rashifal 19 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे

Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे

Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ

Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ

ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली

ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 19 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 18, 2025, 10:24 PM IST

Rashifal 19 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Today Horoscope: आज 19 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार को विशेष योग बन रहे है. कई राशियों पर आज इसका असर देखने को मिल सकता है. आज 19 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है,आइए जानते हैं कि ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से, क्या कहता है आपका आज का राशिफल...  

मेष राशि
आज के दिन किसी अपरिचित की बातों में न आएं. अपने व्यवहार को नम्र बनाएं अन्यथा अपने संबंध खत्म कर लेंगे. परिजनों के साथ तीर्थयात्रा संभव है. कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें. शारीरक बाधा दूर और कार्य सिद्धि होंगे. 

वृषभ राशि
आज के दिन रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. मित्रों के साथ एक नया कारोबार शुरू करने वाले है. सफल रहेंगे. व्यवसाय में नई तकनीकी का प्रयोग लाभांवित करेगा. परिवारिक झंझटों से दूर रहें. प्रशासनिक कार्य में प्रयास अधिक करना पड़ेंगे.

कर्क राशि
आज के दिन अधिक सक्रिय रहेंगे. माता-पिता के साथ समय व्यतीत होगा. वाहन खरीदने का मन बनेगा. पुराना रोग उभर सकता है, सतर्क रहें. संपत्ति के बड़े सौदे हो सकते हैं. बेरोजगारी दूर होगी. पूजा पाठ में मन लगेगा. पित्रों की प्रसन्नता के लिए जतन करेंगे. 

सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. कार्य में धन खर्च होगा. कारोबार में हो रहे नुकसान को रोकने के लिए कार्यस्थल पर वास्तु अनुसार परिवर्तन करें. काम में मन नहीं लगेगा. यात्रा के योग बन रहे हैं. पारिवारिक कार्य सफल रहेंगे. खर्च अधिक रहेगा. 

कन्या राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. यदि जीवन में सफल होना चाहते हो तो आलस त्याग दें. अपनी मानसिकता बदलें. निजी कार्यों के लिए समय कम लगेगा. खुश खबरी मिलेगी. व्यवसायिक भागदौड़ अधिक होगी. संतों का सानिध्य मिलेगा. अध्यात्म के कामों में रुचि बढ़ेगी.

तुला राशि
आज का दिन लाभदायक रहेगा. घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा. समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. भूमि भवन में निवेश से लाभ होगा. संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होंगे. धन प्राप्ति सुगम होगी. जीवनसाथी की चिंता रहेगी. 

वृश्चिक राशि
आज के दिन आपके लिए समय अनुकूल रहेगा. आय बनी रहेगी. आप सोचते तो बहुत हैं, पर कार्यों को कर नहीं पाते. अभी समय है. दृढ़ संकल्प लें और अपने काम में मन लगाएं. संतों का सानिध्य प्राप्त होगा. शुभ समाचार मिल सकता है. 

धनु राशि
आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. शुभ समाचार प्राप्त होंगे. अपने आप पर भरोसा रखें और जो भी करें पूरे विश्वास से करें, लाभ होगा. रोजगार प्राप्ति संभव है. कुसंगति से बचें. प्रेम-प्रसंग में जोखिम न लें. माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी. 

मकर राशि
आज के दिन जीवनसाथी के स्वास्थ्य का विशेष सावधानी रखें, अन्यथा तनाव बढ़ सकता है. अपने व्यस्त दिनचर्या में से भगवान के लिए भी समय निकालें. दुसरों की निंदा करने से बचें. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. परिजनों के साथ दूर समीप की यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी. 

कुंभ राशि 
आज के दिन आपने आप पर विश्वास रखें और जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ करें, लाभ होगा. व्यावसायिक का हुआ धन वापस आएगा. यात्रा लाभकारी रहेगी. कारोबार में मन नहीं लगेगा. तनाव तथा चिंता रहेंगी. संतान से विवाद संभव है. 

मीन राशि
आज के दिन जीवनसाथी के सहयोग से कार्य सफल रहेंगे. आप सोचते तो बहुत हैं, कार्यों को कर नहीं पाते. व्यावसायिक नई योजना लाभकारी रहेगी. कार्यपद्धति में बदलाव लाना जरूरी है. शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचें अन्यथा नुकसान संभव हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ
Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ
ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली
ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली
इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को कहते हैं Factory Engineering? सैलरी जानकर चौंक जाएंगे आप
इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को कहते हैं Factory Engineering? सैलरी जानकर चौंक जाएंगे आप
बैंक लॉकर में रखा है सोना या कीमती सामान तो ये एक काम कर लो, वरना होगा लाखों का नुकसान
बैंक लॉकर में रखा है सोना या कीमती सामान तो ये एक काम कर लो, वरना होगा लाखों का नुकसान
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हैं इसकी मिसाल
Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हैं इसकी मिसाल
Kharmas 2025: खरमास में ये उपाय दूर कर देंगे तंगी और परेशानी, आकर्षित होगा सुख सौभाग्य
खरमास में ये उपाय दूर कर देंगे तंगी और परेशानी, आकर्षित होगा सुख सौभाग्य
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Mulank 9 Horoscope 2026: मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? जनवरी से दिसंबर तक करियर, पैसा, हेल्थ और प्यार का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? जनवरी से दिसंबर तक करियर, पैसा, हेल्थ और प्यार का हाल यहां पढ़ें
Numerology: संघर्ष के बाद दमदार कमबैक करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, 'त्रिदेव' से मिलती है ऊर्जा
Numerology: संघर्ष के बाद दमदार कमबैक करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, 'त्रिदेव' से मिलती है ऊर्जा
MORE
Advertisement