FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 19 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज रविवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Horoscope 19 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज रविवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

जंगलराज और TMC से जनता त्रस्त, पश्चिम बंगाल में गरजे CM डॉ. मोहन यादव, कहा- कोई ताकत कमल खिलने से नहीं रोक सकती

जंगलराज और TMC से जनता त्रस्त, पश्चिम बंगाल में गरजे CM डॉ. मोहन यादव, कहा- कोई ताकत कमल खिलने से नहीं रोक सकती

Punjab National Bank का मेगा आउटरीच प्रोग्राम, 160 शहरों में सस्ते लोन की सुविधा

Punjab National Bank का मेगा आउटरीच प्रोग्राम, 160 शहरों में सस्ते लोन की सुविधा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
99 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 8 करोड़ की कंपनी

99 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 8 करोड़ की कंपनी

जब सुपरस्टार के शरीर के होने वाले थे 2 टुकड़े; शूटिंग के दौरान 3 बार मरते-मरते बचे हैं ये एक्टर; किस्सा सुन कांप जाएगी रूह

जब सुपरस्टार के शरीर के होने वाले थे 2 टुकड़े; शूटिंग के दौरान 3 बार मरते-मरते बचे हैं ये एक्टर; किस्सा सुन कांप जाएगी रूह

अंधेरे में भी जगमग... NASA की नाइटमैप में अलग ही चमक रहा यूपी-बिहार, इंटरनेट पर तस्वीरें वायरल

अंधेरे में भी जगमग... NASA की नाइटमैप में अलग ही चमक रहा यूपी-बिहार, इंटरनेट पर तस्वीरें वायरल

Homeराशिफल

राशिफल

Horoscope 19 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज रविवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Apr 18, 2026, 11:05 PM IST

Horoscope 19 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज रविवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 19 अप्रैल रविवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

मेष राशि 
आज के दिन विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त करेगा. भाग्य का साथ मिलेगा. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. किसी पारिवारिक सदस्य के सहयोग से व्यापार में उन्नति होगी. शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी.

वृष राशि
आज के दिन कीमती वस्तुएं संभालकर रखें. भागदौड़ अधिक रहेगी. निवेश सोच समझकर करें. आय में निश्चितता रहेगी. बुद्धि कौशल से किया गया कार्य सफल होगा. पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी. शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा.

मिथुन राशि
आज के दिन किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन व सहयोग प्राप्त होगा. किसी मांगलिक कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा. नौकरी में पदोन्नति के योग हैं. निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे. आय में वृद्धि होगी. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

कर्क राशि
आज के दिन सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी. कार्यसिद्धि में वृद्धि होगी, जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी. किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा. जबकि भावनात्मक मामलों में आप सफल रहेंगे.

सिंह राशि
आज के दिन कर्म क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय रहेंगे. चोट व दुर्घटना से बचें अन्यथा आपको हानि हो सकती है. लेन देन से बचें. निवेश शुभ रहेगा. संतान के दायित्व की पूर्ति होगी. व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी.

कन्या राशि
आज के दिन दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे. घर में मेहमानों का आगमन होगा. कोई मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होंगे. यात्रा सफल रहेगी. भावुकता पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है. व्यस्तता बढ़ेगी.

तुला राशि
आज के दिन कार्यप्रणाली में सुधार होगा. सामाजिक कार्य करने की इच्छा बढ़ेगी. मान सम्मान में वृद्धि होगी. घर बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

वृश्चिक राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. कार्य क्षेत्र में नई ज़िम्मेदारी मिलेगी. पुराने मित्रों से मुलाकात होगी. संतान पक्ष से कोई ख़ुशख़बरी मिलने की उम्मीद रहेगी. सुख के साधन प्राप्त होंगे. रिश्तों में मधुरता आएगी. जीवनसाथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा.

धनु राशि
आज के दिन अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे. जोखिम व जमानत के कार्य टालें. आय में वृद्धि होगी. धर्म कर्म के प्रति अधिक रुचि बढ़ेगी. सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे. यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी. सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी.

मकर राशि
आज के दिन व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें. अप्रत्याशित लाभ की संभावना रहेगी. स्वाभिमान के प्रति सजग रहेंगे. बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव और वर्चस्व में वृद्धि होगी. आय से अधिक व्यय होगा. शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा.

कुंभ राशि
आज के दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. संतान पक्ष की चिंता बनी रहेगी. यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. संबंधों में मधुरता आएगी.

मीन राशि
आज के दिन कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर लें अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा. कुसंगति से बचें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा. पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. गृह कार्य में व्यस्त हो सकते हैं. पारिवारिक मामलों में सावधानी रखें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
99 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 8 करोड़ की कंपनी
99 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 8 करोड़ की कंपनी
जब सुपरस्टार के शरीर के होने वाले थे 2 टुकड़े; शूटिंग के दौरान 3 बार मरते-मरते बचे हैं ये एक्टर; किस्सा सुन कांप जाएगी रूह
जब सुपरस्टार के शरीर के होने वाले थे 2 टुकड़े; शूटिंग के दौरान 3 बार मरते-मरते बचे हैं ये एक्टर; किस्सा सुन कांप जाएगी रूह
अंधेरे में भी जगमग... NASA की नाइटमैप में अलग ही चमक रहा यूपी-बिहार, इंटरनेट पर तस्वीरें वायरल
अंधेरे में भी जगमग... NASA की नाइटमैप में अलग ही चमक रहा यूपी-बिहार, इंटरनेट पर तस्वीरें वायरल
4500 रुपये कमा रहा है बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर का बेटा, पिता के पास है 2700 करोड़ की संपत्ति
4500 रुपये कमा रहा है बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर का बेटा, पिता के पास है 2700 करोड़ की संपत्ति
अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? सही समय पर खरीदारी से शुरू होगा स्वर्णिम समय
अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? सही समय पर खरीदारी से शुरू होगा स्वर्णिम समय
MORE
Advertisement
धर्म
Astrology 2026: इन 5 राशि वालों के सामने नहीं चलती चालाकी, मिनटों में पकड़ लेते हैं आपका झूठ
इन 5 राशि वालों के सामने नहीं चलती चालाकी, मिनटों में पकड़ लेते हैं आपका झूठ
Numerology: अपनी किस्मत खुद लिखते हैं इस मूलांक में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही रच देते हैं इतिहास
अपनी किस्मत खुद लिखते हैं इस मूलांक में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही रच देते हैं इतिहास
Horoscope 17 April 2026: मकर और धनु वालों पर निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मकर और धनु वालों पर निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Vaishakh Amavasya Ki Katha: अमावस्या पर क्यों किया जाता है पितरों का तर्पण, जानें इसकी वजह और पौराणिक कथा 
अमावस्या पर क्यों किया जाता है पितरों का तर्पण, जानें इसकी वजह और पौराणिक कथा
Vaishakh Amavasya 2026 Date: आज है वैशाखी अमावस्या, जानें इसकी तिथि से लेकर स्नान दान और शुभ मुहूर्त
आज है वैशाखी अमावस्या, जानें इसकी तिथि से लेकर स्नान दान और शुभ मुहूर्त
MORE
Advertisement