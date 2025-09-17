Rashifal 18 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 18 सितंबर 2025 शुक्रवार का दिन (18 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

मेष राशि

आज के दिन शेयर सट्टे में निवेश करने से पहले आपको सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए. कुसंगति से बचें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा. वरिष्ठ व्यक्ति के मार्ग दर्शन मिलेगा और अपनी आय को बढ़ाना चाहिए. बोलने से पहले सोचें. आज दु:खद समाचार मिल सकता है. कारोबार में विवेक से कार्य करें, लाभ होगा. थोड़े प्रयास से अधिक लाभ होगा. संतान की चिंता रहेगी.

वृषभ राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और संतान के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. कम बोलें पर अच्छा बोलें. आज कई स्त्रोतों से धनलाभ संभव है. घर-परिवार की चिंता से तनाव रहेगा. निजी कार्यों से भागदौड़ अधिक होगी. निवेश शुभ रहेगा. रिश्तेदार के संपर्क से मन प्रसन्न रहेगा और परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा. यात्रा हो सकती है.

मिथुन राशि

आज के दिन आपको लाभदायक साबित होगा क्योंकि आज आपको किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने की योजना बनाने की उम्मीद है. रुका हुआ धन प्राप्त होगा. समय की अनुकूलता का आभास होगा. बड़े सौदों के लिए समय शुभ है. संपत्ति के कार्य लाभ देंगे. आर्थिक लाभ होगा. विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा. विवाह योग्य जातकों के लिए समय उपयुक्त है.

कर्क राशि

आज पसंदीदा भोजन का आनंद मिलेगा. नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलेगा और व्यापार अच्छा चलेगा जिससे आपको सफलता मिल पाएगी और आपको लाभ होगा. लेन देन में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान संभव है. नौकरी में परिश्रम निरर्थक होगा. आप की लापरवाही से लाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे. विवाह प्रयास सफल रहेंगे.

सिंह राशि

आज के दिन कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखें अन्यथा विवाद हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान रखें अन्यथा नुकसान संभव है. जोखिम उठाने की बजाय अपने परिवार पर ध्यान दें. दिन की शुरुआत में आलस की अधिकता रहेगी. करियर के प्रति निर्णय लेने में संकोच रहेगा. धन प्राप्ति सुगमता से होगी. यात्रा सफल रहेगी. न्यायपक्ष मजबूत होगा.

कन्या राशि

आज रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे. आज के दिन परोपकार के कार्य में सफलता प्राप्त होगी, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे और आपको ख़ुशी मिलेगी. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कार्यस्थल परिश्रम अधिक होगा. बुजुर्गजनों को पुरानी व्याधि से कष्ट होगा. नौकरी वाले जातकों को जल्दबाजी से बचना चाहिए. कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें.

तुला राशि

आज के दिन आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान हो सकते हैं. धन लाभ होने की संभावना रहेगी. कोर्ट कचहरी के कार्य में सावधानी बरतें. नई व्यापारिक योजना बनेगी. वाणी पर नियंत्रण रखें. कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है. राजकीय सहयोग मिलेगा, उन्नति होगी. अपनों से मनमुटाव हो सकता है.

वृश्चिक राशि

आज के दिन घर में किसी रिश्तेदार की आगमन हो सकते है. अपनी जिम्मेदारी को समझें. गृहस्थ सुख मिलेगा. सेहत का विशेष ध्यान रखें. आज धनलाभ होगा. व्यवसायिक प्रतिद्वंद्वी शांत रहेंगे. मन प्रसन्न रहेगा, आलस्य की अधिकता से कार्यों में विलंब होगा. संतान के विवाह के लिए किए प्रयास सफल रहेंगे.

धनु राशि

आज के दिन लाभदायक रहेगा लेकिन अपने परिवार के साथ किसी महत्वपूर्ण स्थान पर जाने की योजना बन सकते है, जो कि आपके लिए लाभकारी होगी. अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लेंगे. संतान के लिए समय अनुकूल है. लाभ के अवसर हाथ आएंगे. सामाजिक कार्य सफल रहेंगे. स्वजनों के साथ पार्टी-पिकनिक का आनंद मिलेगा.

मकर राशि

आज के दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे और अपने मन की बात भी साझा करेंगे परंतु किसी को कुछ कहने से पहले सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए ताकि आप अपने जीवन में कभी भी हानि न पहुंचे. आज का दिन प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी. आज की गई यात्रा-निवेश सफल रहेगा. धन प्राप्ति सुगम होगी, जोखिम न लें. कारोबार के विस्तार के लिए धन संग्रह करेंगे.

कुम्भ राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा. परिजनों के सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे और लाभ भी प्राप्त होगा दुपहर के बाद किसी भी तरह की परेशानी से दूर रहें. न चाहते हुए भी फालतू खर्च बढ़ेगा. मामूली चोट, विवाद आदि से हानि संभव है. कुसंगति कष्टकारक रहेगी, जोखिम न लें. तीर्थयात्रा संभव है. परिवार के प्रति सजग रहें.

मीन राशि

आज के दिन आशाजनक और शुभ कार्यों में व्यस्त रहें सकते हैं, लेकिन अपने जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे बनाए रखें. आज निवेश करने से पहले सोच समझकर निर्णय लें अन्यथा आपको परेशानी हो सकते है. आपके स्वजनों के साथ पार्टी-पिकनिक का आनंद मिलेगा. काम की अधिकता रहेगी. झूठ बोलने से बचें. काम धंदा जारी रहेगा और कोई नया कार्य शुरू करने के भी योग बन रहे है.

