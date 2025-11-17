FacebookTwitterYoutubeInstagram
रोहिणी आचार्य को लेकर तेज प्रताप यादव का सोशल मीडिया पर पोस्ट- 'बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं, जयचंदों को इस दुर्व्यवहार की कीमत चुकानी पड़ेगी'

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 18 November 2025: आज पैसों की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Abhay Sharma

Updated : Nov 17, 2025, 11:46 PM IST

Rashifal 18 November 2025: आज पैसों की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 18 नवंबर 2025 मंगलवार का दिन (18 November 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..

मेष राशि 
आज का दिन मिश्रित रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. लेन देन में सावधानी रखें. विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा, जीवनसाथी के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें. आय में बढ़ोतरी होगी. आत्म विश्वास की कमी के कारण गलत फैसले ले सकते हैं. आपने स्वस्थ का ध्यान रखें.

वृषभ राशि
आज के दिन मिला जुला रहेगा. रुके कार्यों में गति आएगी. स्वयं को अकेला महसूस करेंगे. लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक विवाद का आज अंतिम दिन है. महत्त्वपूर्ण कार्य निपटाने में लगे रहेंगे. कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होगी.

मिथुन राशि
आज दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे. किसी के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. नौकरी में बदलाव के योग हैं. तकनीकी के प्रयोग से विद्यार्थी सफल होंगे. मेहनत के अनुकूल फल प्राप्त नहीं होगा. संपत्ति के बड़े सौदे हो सकते हैं. अपने करियर को लेकर आप ईमानदार नहीं हैं. 

कर्क राशि 
आज के दिन यात्रा के योग बन रहे हैं. जोखिम उठाने का अवसर प्राप्त होगा. राजनीति से जुड़े जातकों के लिए समय सफलता लिए हुए है. आप के कार्य की प्रशंसा होगी. विवाह योग्य जातकों के लिए समय उपयुक्त है. कारोबारी यात्रा लाभप्रद होगी. कार्यस्थल में उन्नति होगी. 

सिंह राशि
आज के दिन आपको सफलता मिलेगी. भाग्य का साथ और इष्ट के आशीर्वाद से नई सफलताएं मिलेंगी. कार्यस्थल पर कुछ कर्मचारी आपका विरोध कर सकते हैं. समय के परिवर्तन से राहत महसूस करेंगे. विद्यार्थी वर्ग सफल रहेगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा।

कन्या राशि
आज के दिन नए वस्त्र खरीदने के योग बन रहे हैं. अध्ययन में अवरोध आ सकते हैं. कार्यस्थल पर कर्मचारियों से परेशान रहेंगे. पेट संबंधित विकार उभर सकते हैं. वाहन सुख संभव है. आपके हौसले से ही आप उन्नति करेंगे. नए वस्त्र की प्राप्ति संभव है. माता-पिता को अस्वस्थता रहेगी. 

तुला राशि 
आज के दिन धन लाभ होगा. पराक्रम में वृद्दि होगी. कार्य पद्दति बदलने से लाभ होगा. विरोधी परास्त होंगे. परिवार में किसी वृद्धजन का स्वास्थ बिगड़ सकता है. प्रेम प्रगट करने का उचित समय है. धन की स्थिति ठीक रहेगी. कार्यस्थल पर अधिकारियों से विवाद होंगे.

वृश्चिक राशि 
आज के दिन आपको सुख सुविधा मिलेगी. समय रहते अपने मन की बात कह दें. यदि आप सच्चे हैं तो सफलता मिलेगी. आप के सीधेपन का लोग फायदा उठाएंगे. व्यापार विस्तार के योग हैं. भवन परिवर्तन के योग है. बड़ों की बात भी मान लेनी चाहिए. पुराने मित्र-संबंधी से मुलाकात आज संभव है. 

धनु राशि 
आज के दिन आपको मिला जुला रहेगा. कारोबार में जल्दबाजी में निर्णय न लें. बीती बातों को लेकर अपना समय बर्बाद न करें. प्रेम-प्रसंगों के चलते विवाद संभव है. धनलाभ संभव है. आज किसी से भी विवाद न करें. अपने अधिकारों का गलत प्रयोग न करें. आपकी मेहनत से उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे.

मकर राशि
आज के दिन सामान्य रहेगा. धार्मिक यात्रा की रूपरेखा बनेगी. विवाह प्रस्ताव संबंधों में बदल सकते हैं. मनचाही नौकरी मिलने के आसार है. भावनात्मक संबंधों में नजदीकियां आएंगी. लोग आपकी सफलताओं की प्रशंसा करेंगे. नए लोगों से संपर्क आगे बढऩे में मददगार साबित होगा. 

कुम्भ राशि 
आज के दिन अनुकूल रहेगा. वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकते है. विदेश जाने के योग बन रहे है. आप की उन्नति में आ रही बाधा बरकरार रहेगी. समय अभी अनुकूल नहीं है. वाणी पर नियंत्रण रखें. प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी. यात्रा सफल रहेगी.

मीन राशि
आज के दिन कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं है. वाणी में मधुरता बनाए रखें. पार्टी पिकनिक पर भी जा सकते हैं. भितरघात वालों से सावधान रहें. कार्यस्थल पर विवाद की स्थिति निर्मित होगी. आर्थिक मामले सुलझेंगे. संपत्ति के कार्य लाभ देंगे. व्यावसायिक उन्नति होगी.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

