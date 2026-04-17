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Horoscope 18 April 2026: मिथुन और कुंभ वालें सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

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Horoscope 18 April 2026: मिथुन और कुंभ वालें सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : Apr 17, 2026, 10:49 PM IST

Horoscope 18 April 2026: मिथुन और कुंभ वालें सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 18 अप्रैल शनिवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि
आज के दिन कार्य सफलता वाला है इसका लाभ उठाएं .स्वभाव में चिड़चिड़ापन और चिंता अधिक रहेगी.परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की संभावना रहेगी.यात्रा मनोरंजक रहेगी.कोई बड़ा काम होने से प्रसन्नता रहेगी.धन प्राप्ति सुगम होगी.परिवार के साथ समय प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होगा.

🌹-वृष राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेंगे.घर परिवार में वातावरण शांत रहेगा.दिखावे की मानसिकता रहने के कारण जरूरत से ज्यादा खर्च करेंगे.भूले-बिसरे साथियों से मुलाकात होगी.उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी. किसी बड़े काम को करने की योजना बनेगी.आत्मसम्मान बना रहेगा.व्यापार लाभदायक रहेगा. 

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेंगे.मौसूमी बीमारी से ग्रसित रहेंगे.घर के कार्यों में मन लगेगा.मित्रों का सहयोग करने का मौका प्राप्त होगा.आय के साधन बढ़ेंगे.मेहनत का फल मिलेगा.परिवार में आपसी प्रेम और स्नेह बढ़ेगा .सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.घर-बाहर पूछ-परख रहेगी.अपरिचितों पर अंधविश्वास न करें. 

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले अपने परिवार और बुजुर्ग से सलाह जरूर लें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकते हैं .विवाद को बढ़ावा न दें.कानूनी अड़चन से सामना हो सकता है.स्वास्थ्य का ध्यान रखें.दौड़धूप से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है.व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा. 

🌹-सिंह राशि
आज के दिन भाग दौड़ वाला रहेगा.दिन के आरम्भ में मन में व्यवसाय वृद्धि को लेकर उत्साह रहेगा.रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे.घर परिवार में खुशी और उत्साह रहेगा.किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा.मनपसंद भोजन का आनंद मिलेगा.पार्टी व पिकनिक का आयोजन हो सकता है.नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी. 

🌹-कन्या राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.सेहत अच्छी रहेगी.स्थायी संपत्ति के कार्य मनोनुकूल लाभ देंगे.नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे है .किसी बड़ी समस्या का हल सहज ही प्राप्त होगा.किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिलेगा.व्यापार-व्यवसाय में वृद्धि होगी.किसी व्यक्ति की बातों में न आएं. 

🌹-तुला राशि
आज के दिन पिछले कुछ दिनों से बेहतर रहेगा.शारीरिक स्पूर्ति रहने से मानसिक शांति बनी रहेगी.वाणी पर संयम रखें.किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग प्राप्त होगा.व्यापार लाभदायक रहेगा.पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा.प्नौकरी में मातहतों से अनबन हो सकती है.शारीरिक कष्ट संभव है. 

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा.व्यवहार कुशलता से बिगड़े काम बना पाएंगे.दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं. किसी अपरिचित व्यक्ति पर अतिविश्वास न करें.आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान हो सकते हैं.किसी भी प्रकार के विवाद में न पड़ें.जोखिम व जमानत के कार्य टालें. व्यापार ठीक चलेगा. 

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपके लिए साधारण रहेगा.पूर्व में किया किसी ग़लत आचरण का अफ़सोस होगा.दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें.तीर्थदर्शन की योजना फलीभूत होगी.सत्संग का लाभ मिलेगा.आत्मशांति रहेगी.यात्रा संभव है.व्यापार ठीक चलेगा.संपत्ति के कार्य मनोनुकूल लाभ देंगे.नौकरी में चैन रहेगा. 

🌹-मकर राशि
आज के दिन घर बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी.नौकरी वाले लोग आलसी स्वभाव के कारण परेशान रहेंगे.कार्यस्थल पर परिवर्तन की योजना बनेगी.सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल लाभ देगा. नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे.ऐश्वर्य व आरामदायक साधनों पर व्यय होगा. जोखिम व जमानत के कार्य टालें. 

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा.उपहार और सम्मान की प्राप्ति होगी.घर परिवार में खुशी और उत्साह का वातावरण रहेगा.संतान पक्ष से शुभ सूचना प्राप्त होगी.रुका हुआ रकम प्राप्त हो सकती है.यात्रा मनोरंजक रहेगी.नौकरी में मातहतों का सहयोग प्राप्त होगा.शेयर मार्केट में जल्दबाजी न करें.व्यापार लाभदायक रहेगा.पारिवारिक सहयोग मिलेगा. बीमार होने की संभावना है. सेहत का ध्यान रखें.

🌹-मीन राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.परिवार में आपसी तालमेल बना रहेगा.नौकरी पेशा जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा.लेन देन में लापरवाही न करें.सेहत का विशेष सावधानी रखें.मानसिक शांति बिन रहेगी.परिवार में आपसी प्रेम बढ़ेगा.किसी के व्यवहार से क्लेश होगा.व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा.

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