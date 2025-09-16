Rashifal 17 September 2025: मिथुन और सिंह वालों को होगा आर्थिक लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 17 सितंबर 2025 बुधवार का दिन (17 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज के दिन कामकाज के संबंध में किसी से सलाह लें अन्यथा नुकसान हो सकते हैं इसलिए अपने कार्य को समय पर संपन्न कराए और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें अन्यथा विवाद हो सकते है .व्यापारिक नई योजनाओं का प्रारंभ होगा. बड़े राजनीतिज्ञ लोगों से भेंट होगी. कलात्मक कार्य में रुचि बढ़ेगी. अधिक लोभ, लालच न करें, अन्यथा बने काम हाथ से निकल सकते है.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि की अनुभूति होगी.रिश्तेदारों से मुलाक़ात होगी जिससे आपको लाभ मिलेगा तथा आपके मन में शांति बनी रहेगी.अपने आप पर विश्वास रखें और नकारात्मक सोच न रखें.आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें.सफलता अवश्य ही मिलेगी. जीवनसाथी की उन्नति सामाजिक सम्मान बढ़ाएगी. प्रेम-प्रसंग में सफल रहेंगे.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आपकी मेहनत और व्यवहार कुशलता से यश और सम्मान में बढ़ोतरी होगी जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी .आपके के प्रभाव से शत्रु शांत रहेंगे .अपनी रुचि के अनुसार काम न होने से कर्मचारियों से नाराज रहेंगे.आज व्यापारिक मामलों में जवाबदारी बढऩे वाली है.संतान पर विशेष ध्यान दें.आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन लंबे समय से रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी और आपको सफलता भी प्राप्त होगी जिससे आपको प्रसन्नता होगी .बातें कम और काम ज्यादा करें.कार्यक्षेत्र में नए प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं.परिवार में अनुरूप स्थिति बनेगी.वाहन क्रय करने के योग बन रहे हैं.यात्रा के योग हैं .व्यापार विस्तार में आर्थिक सहयोग लेना पड़ेगा.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आती आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी जिससे धन और यश और मान सम्मान बढ़ेगा साथ ही आपको अपने काम में अधिक सफलता मिलेगी.अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, संभल जायें.कार्यस्थल पर योग्यता के अनुरूप कार्य करें.संतान पक्ष से लाभ होगा .आज भागदौड़ अधिक रहेगी.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा .जड़ों में दर्द से परेशान रहेंगे इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान संभव है और आपको मानसिक रूप से भी कष्ट हो सकते है.आप के विरोधियों के कारण व्यापारिक बाधाएं आएंगी.परिश्रम की तुलना में सफलता कम मिलने से हताश होंगे.किसी के सहयोग से समस्या का समाधान होगा.वाहन सतर्कता से चलाएं.

🌹-तुला राशि

आज के दिन आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सफल रहेंगे इसलिए अपने परिवार को भी समय दे सकते है जिससे घर परिवार में ख़ुशियाँ और सुख प्राप्त कर सकते है .आपकी मेहनत से व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी.परिवार में मांगलिक कार्यों की रुपरेखा बनेगी.समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.कार्यविस्तार के लिए उचित मार्गदर्शन लेना होगा.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आप के कार्यों स्टाल पर विवादों को बढ़ावा मिलेगा .आज मौन धारण कर लें अन्यथा आपको परेशानी का अनुभव हो सकते हैं .आर्थिक मामलों में लापरवाही न करें. किसी विषय को जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी. संत समागम होगा. दिखाएं एवं आडंबरों से बचें.पारिवारिक उलझनों से राहत मिलेगी.कर्ज लेने से बचें.

🌹-धनु राशि

आज के दिन आपको आर्थिक लाभ मिलेगा जो आपको मानसिक तनाव से बचाएगा साथ ही आपको मानसिक शांति भी प्रदान करेगा .मन में प्रसन्नता बनी रहेगी .नौकरी में पदोन्नति एवं तबादले के योग हैं.परिवार में सहयोग का वातावरण बना रहेगा. लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करें, परीक्षा में सफलता मिलेगी.

🌹-मकर राशि

आज के दिन जोखिम व जमानत के कार्य से दूर रहें अन्यथा किसी भी तरह की लापरवाही से हानि संभव हैं .अपने परिजनों से सामान व्यवहार करें, अपनी बुद्धिमानी से कई व्यापारिक रुके कार्य पूर्ण होंगे.लंबे समय के बाद प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी.संपत्ति के लेन-देन में सावधानी रखें. दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा.

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो आपको लाभ होगा दुपहर के बाद आपको किसी भी प्रकार के विवाद का सामना करना पड़ सकते है .अपने राजनीतिक संबंधों का आज लाभ मिलेगा. नौकरी में ऐच्छिक स्थानांतरण न होने से मन खिन्न रहेगा. पदोन्नति होने की संभावना है. सामाजिक कार्यों में खर्च होगा.

🌹-मीन राशि

आज के दिन घर परिवार के वातावरण में सुख समृद्धि की अनुभूति होगी जिससे आप खुश और सुखी महसूस करेंगे .जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे .अपने बलबूते पर काम करें. दुसरों के भरोसे न रहें.कार्यस्थल पर व्यवहार कुशलता से अधिकारियों के संबंध मजबूत होंगे.अनायास धन प्राप्ति की संभावना बन रही है. व्यापार में नई योजनाओं के निर्माण के योग हैं जो आपके लिए लाभदायक साबित होंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से-