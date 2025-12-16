Rashifal 17 December 2025: वृश्चिक और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से आज का राशिफल...

Today Horoscope: आज 17 दिसंबर 2025, दिन बुधवार को पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रियोदशी तिथि पड़ रही है. ज्योतिष के अनुसार ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है और आज का दिन मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं क्या है आपका आज का राशिफल...

🌹-मेष राशि

आज के दिन आपके लिए भयादय कारक साबित होगा .लेकिन उन्नति पाने के लिए आज अपना हटी स्वभाव त्यागना पड़ेगा साथ ही सभी से मित्रवत व्यवहार करना पड़ेगा.नौकरी में भाग्योन्नति के योग बन रहे है.निजी जीवन में व्यस्तता रहेगी.समाज में मान सम्मान बढ़ेगा .धनलाभ होगा. साझेदारी संभल कर करें.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन आपके लिए राहत भरा रहेगा.धार्मिक कार्यों में लिप्त रहेंगे बीमार लोगों की सेहत में सुधार आएगा.आप की कार्य पद्धति से अधिकारी खुश होंगे.संतान के कार्यों से तनाव, चिंता बढ़ सकती है.अचानक बड़े खर्च सामने आएंगे.कीमती वस्तुएं संभालकर रखें.विरोधी सक्रिय रहेंगे.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन महिलाये अध्यात्म में में रुचि लेंगी तथा घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी.जो भी करें बहुत होशियारी और समझदारी से करें.कई लोगों की नजर आप पर है.बकाया वसूली होगी.व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. लाभ के अवसर हाथ आएंगे.कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.नौकरी पेशा जातकों को आज कोई महत्व पूर्ण कार्य सौंपा जाएगा.अध्ययन में रुचि न होने से परिवारजनों से अनबन हो सकती है. अचानक हानि संभव है.व्यावसायिक नई योजना बनेगी.कार्यप्रणाली में सुधार होगा.निवेशादि लाभदायक रहेंगे.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आपके लिए कोई ख़ुशख़बरी लेकर आ सकते है .नौकरी पेशा जातकों को आज कोई महत्व पूर्ण कार्य सौंपा जाएगा.परिजनों के साथ तीर्थाटन संभव है.बाहरी जनों से सहयोग मिलेगा.मन में कार्यसिद्धि होगी.आज आप जिस कार्य को करने की ठान लेंगे उसे अकेले ही पूर्ण करेंगे.भवन निवेश शुभ रहेगा.मस्तिष्त पीड़ा संभव है.नए वस्त्रों की प्राप्ति संभव है.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.आपके व्यवहार के कारण लोग आप की तारीफ करेंगे. वाहन-मशीनरी, अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें.मित्रों और रिश्तेदारों से शुभ समाचार प्राप्त होगा.कीमती वस्तु गुम हो सकती है.गलत मार्ग पर जा कर जोखिम न लें. विवाद से बचें.भविष्य के लिए किसी निवेश की आशंका है.

🌹-तुला राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा .मन में किसी अरिस्ट की आशंका से परेशान रहेंगे .धैर्य से आज का दिन बिताए.संगत के कारण अपमानित होना पड़ सकता है. प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी.शासन-प्रशासन से सहयोग मिलेगा.परिणय संबंध के लिए की गई यात्रा सफल रहेगी. वायदा बाजार में लाभ होगा.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.शेयर मार्केट में निवेश करने में जल्दबाजी न करें.संपत्ति के कार्य लाभ देंगे.व्यवसायिक उन्नति होगी. विवेक से कार्य करें, लाभ होगा.विवाद न करें.यश कीर्ति में वृद्धि होगी.झूठ बोलने से बचें. जीवनसाथी के लिए आज उपहार जरूर ले जाएं.आपके घर की लक्ष्मी प्रसन्न होगी.

🌹-धनु राशि

आज के दिन आपके कार्य पद्यति से अधिकारी प्रसन्न रहेंगे .अचानक बढ़े खर्च सामने आएंगे.घर के कामकाज में व्यस्त रहेंगे.मित्रों की सहायता करनी पड़ेगी.पिकनिक-पार्टी का आनंद मिलेगा.कलात्मक कार्य सफल होंगे.निवेशादि शुभ रहेगा.जीवनसाथी की चिंता रहेगी.आभूषण की खरीदारी कर सकते है.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.कीमती वस्तुओं को खरीदने के योग बन रहे है .आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ है. निर्णय लेने में कमजोर रहेंगे.आप का मन अत्यंत चंचल है. दूसरों के झंझटों में न पड़ें.शरीर सुस्त रहेगा.पुराना रोग उभर सकते हैं.उपहार की प्राप्ति संभव है .

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा .कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी.आकस्मिक धनलाभ होगा.आत्मसम्मान बढ़ेगा. संतान पक्ष की चिंता स्वास्थ खऱाब कर सकती है.विरोधी शांत रहेंगे.अध्ययन में सफलता प्राप्त होगी.निवेश शुभ रहेगा. आज कलम कुमकुम जरूर खरीदें.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा समय रहेगा.जोखिम व जमानत के कार्य टालें .जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा.आवास निवास की समस्या का समाधान होगा.परिणय प्रयास सफल रहेंगे.परिजनों से शुभ समाचार मिलेंगे.धन प्राप्ति के योग सुगम हैं.धार्मिक यात्रा पर जा सकते है.

