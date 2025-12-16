FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स की मेडिकल के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी | दिल्ली में अब प्रदूषण सर्टिफिकेट होना अनिवार्य

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Swallowable Micro Device: एंडोस्कोपी जैसी तकलीफदेह जांच नहीं, अब इस 'स्मार्ट पिल’ से पता चलेगा आंतों का हाल

एंडोस्कोपी जैसी तकलीफदेह जांच नहीं, अब इस 'स्मार्ट पिल’ से पता चलेगा आंतों का हाल

Rashifal 17 December 2025: वृश्चिक और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

वृश्चिक और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कौन हैं भारतीय शिक्षक सुधांशु शेखर? जो 10 लाख डॉलर के ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए हुए नॉमिनेट

कौन हैं भारतीय शिक्षक सुधांशु शेखर? जो 10 लाख डॉलर के ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए हुए नॉमिनेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की टॉप 10 सरकारी नौकरियां, जिनके लिए लोग करोड़ों का पैकेज छोड़ देते हैं

भारत की टॉप 10 सरकारी नौकरियां, जिनके लिए लोग करोड़ों का पैकेज छोड़ देते हैं

Auqib Nabi IPL 2026 Auction: कौन हैं आकिब नबी डार, जिन पर पैसों की हुई बारिश, DC ने इतने करोड़ में खरीदा

Auqib Nabi IPL 2026 Auction: कौन हैं आकिब नबी डार, जिन पर पैसों की हुई बारिश, DC ने इतने करोड़ में खरीदा

IPL ऑक्शन में बिकने वाले 8 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, प्रशांत-कार्तिक ने रचा इतिहास

IPL ऑक्शन में बिकने वाले 8 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, प्रशांत-कार्तिक ने रचा इतिहास

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 17 December 2025: वृश्चिक और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से आज का राशिफल...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 16, 2025, 06:28 PM IST

Rashifal 17 December 2025: वृश्चिक और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Today Horoscope: आज 17 दिसंबर 2025, दिन बुधवार को पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रियोदशी तिथि पड़ रही है. ज्योतिष के अनुसार ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है और आज का दिन मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं क्या है आपका आज का राशिफल...  

🌹-मेष राशि 
आज के दिन आपके लिए भयादय कारक साबित होगा .लेकिन उन्नति पाने के लिए आज अपना हटी स्वभाव त्यागना पड़ेगा साथ ही सभी से मित्रवत व्यवहार करना पड़ेगा.नौकरी में भाग्योन्नति के योग बन रहे है.निजी जीवन में व्यस्तता रहेगी.समाज में मान सम्मान बढ़ेगा .धनलाभ होगा. साझेदारी संभल कर करें.

🌹-वृषभ राशि 
आज के दिन आपके लिए राहत भरा रहेगा.धार्मिक कार्यों में लिप्त रहेंगे बीमार लोगों की सेहत में सुधार आएगा.आप की कार्य पद्धति से अधिकारी खुश होंगे.संतान के कार्यों से तनाव, चिंता बढ़ सकती है.अचानक बड़े खर्च सामने आएंगे.कीमती वस्तुएं संभालकर रखें.विरोधी सक्रिय रहेंगे. 

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन महिलाये अध्यात्म में में रुचि लेंगी तथा घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी.जो भी करें बहुत होशियारी और समझदारी से करें.कई लोगों की नजर आप पर है.बकाया वसूली होगी.व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. लाभ के अवसर हाथ आएंगे.कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.नौकरी पेशा जातकों को आज कोई महत्व पूर्ण कार्य सौंपा जाएगा.अध्ययन में रुचि न होने से परिवारजनों से अनबन हो सकती है. अचानक हानि संभव है.व्यावसायिक नई योजना बनेगी.कार्यप्रणाली में सुधार होगा.निवेशादि लाभदायक रहेंगे.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए कोई ख़ुशख़बरी लेकर आ सकते है .नौकरी पेशा जातकों को आज कोई महत्व पूर्ण कार्य सौंपा जाएगा.परिजनों के साथ तीर्थाटन संभव है.बाहरी जनों से सहयोग मिलेगा.मन में कार्यसिद्धि होगी.आज आप जिस कार्य को करने की ठान लेंगे उसे अकेले ही पूर्ण करेंगे.भवन निवेश शुभ रहेगा.मस्तिष्त पीड़ा संभव है.नए वस्त्रों की प्राप्ति संभव है.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.आपके व्यवहार के कारण लोग आप की तारीफ करेंगे. वाहन-मशीनरी, अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें.मित्रों और रिश्तेदारों से शुभ समाचार प्राप्त होगा.कीमती वस्तु गुम हो सकती है.गलत मार्ग पर जा कर जोखिम न लें. विवाद से बचें.भविष्य के लिए किसी निवेश की आशंका है.

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा .मन में किसी अरिस्ट की आशंका से परेशान रहेंगे .धैर्य से आज का दिन बिताए.संगत के कारण अपमानित होना पड़ सकता है. प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी.शासन-प्रशासन से सहयोग मिलेगा.परिणय संबंध के लिए की गई यात्रा सफल रहेगी. वायदा बाजार में लाभ होगा.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.शेयर मार्केट में निवेश करने में जल्दबाजी न करें.संपत्ति के कार्य लाभ देंगे.व्यवसायिक उन्नति होगी. विवेक से कार्य करें, लाभ होगा.विवाद न करें.यश कीर्ति में वृद्धि होगी.झूठ बोलने से बचें. जीवनसाथी के लिए आज उपहार जरूर ले जाएं.आपके घर की लक्ष्मी प्रसन्न होगी.

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपके कार्य पद्यति से अधिकारी प्रसन्न रहेंगे .अचानक बढ़े खर्च सामने आएंगे.घर के कामकाज में व्यस्त रहेंगे.मित्रों की सहायता करनी पड़ेगी.पिकनिक-पार्टी का आनंद मिलेगा.कलात्मक कार्य सफल होंगे.निवेशादि शुभ रहेगा.जीवनसाथी की चिंता रहेगी.आभूषण की खरीदारी कर सकते है.

🌹-मकर राशि 
आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.कीमती वस्तुओं को खरीदने के योग बन रहे है .आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ है. निर्णय लेने में कमजोर रहेंगे.आप का मन अत्यंत चंचल है. दूसरों के झंझटों में न पड़ें.शरीर सुस्त रहेगा.पुराना रोग उभर सकते हैं.उपहार की प्राप्ति संभव है .

🌹-कुम्भ राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा .कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी.आकस्मिक धनलाभ होगा.आत्मसम्मान बढ़ेगा. संतान पक्ष की चिंता स्वास्थ खऱाब कर सकती है.विरोधी शांत रहेंगे.अध्ययन में सफलता प्राप्त होगी.निवेश शुभ रहेगा. आज कलम कुमकुम जरूर खरीदें.

🌹-मीन राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा समय रहेगा.जोखिम व जमानत के कार्य टालें .जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा.आवास निवास की समस्या का समाधान होगा.परिणय प्रयास सफल रहेंगे.परिजनों से शुभ समाचार मिलेंगे.धन प्राप्ति के योग सुगम हैं.धार्मिक यात्रा पर जा सकते है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की टॉप 10 सरकारी नौकरियां, जिनके लिए लोग करोड़ों का पैकेज छोड़ देते हैं
भारत की टॉप 10 सरकारी नौकरियां, जिनके लिए लोग करोड़ों का पैकेज छोड़ देते हैं
Auqib Nabi IPL 2026 Auction: कौन हैं आकिब नबी डार, जिन पर पैसों की हुई बारिश, DC ने इतने करोड़ में खरीदा
Auqib Nabi IPL 2026 Auction: कौन हैं आकिब नबी डार, जिन पर पैसों की हुई बारिश, DC ने इतने करोड़ में खरीदा
IPL ऑक्शन में बिकने वाले 8 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, प्रशांत-कार्तिक ने रचा इतिहास
IPL ऑक्शन में बिकने वाले 8 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, प्रशांत-कार्तिक ने रचा इतिहास
IPL ऑक्शन में बिकने वाले 5 सबसे महंगे तेज गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय नाम शामिल
IPL ऑक्शन में बिकने वाले 5 सबसे महंगे तेज गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय नाम शामिल
इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को King of Engineering कहा जाता है, वजह जानकर समझ जाएंगे क्यों है राजा
इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को King of Engineering कहा जाता है, वजह जानकर समझ जाएंगे क्यों है राजा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology : इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट
इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर 
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर
Mulank 7 Horoscope 2026: मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
Bad Habits Effects: 2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
MORE
Advertisement