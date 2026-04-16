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Horoscope 17 April 2026: मकर और धनु वालों पर निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : Apr 16, 2026, 08:04 PM IST

Horoscope 17 April 2026: मकर और धनु वालों पर निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 17 अप्रैल शुक्रवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.संतान सुख प्राप्त होगा.परिवार से सहयोग प्राप्त होगा.आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी.पेट और लिवर संबंधित समस्या हो सकती हैं.नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं.माता पिता की सेवा में व्यस्त रहेंगे.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी.जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर रहेंगे.संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होंगे.सुख शांति में वृद्धि होगी.नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी.बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे.वाणी पर नियंत्रण रखें अन्यथा विवाद संभव है.जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेंगे.लेन देन में सावधानी बरतें.उन्नति की संभावना बनी रहेगी.जोखिम व जमानत के कार्य टालें.धन आगमन में हो रही रुकावट दूर होगी.बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे.उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है.संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन घर बाहर शांति का वातावरण रहेगा.यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी.सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त हो सकती हैं.आय में बढ़ोतरी होगी.बेवजह लोगों से कहासुनी हो सकती है.पारिवारिक मांगलिक आयोजनों की रूपरेखा बनेगी.दोस्तों के साथ किसी जरूरी मसले पर चर्चा होगी.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.परिवार में सुख शांति और समृद्धि रहेगी.लाभ के अवसर प्राप्त होंगे जिससे आपको प्रसन्नता होगी. कुटुंबजनों में प्रसन्नता रहेगी.अचानक धन प्राप्ति की संभावनाएं हैं.समस्या का समाधान होगा.मानसिक शांति मिलेगी.कार्य में विजय प्राप्त होगी.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन आपके लिए सुखद रहेगा.घर में रिश्तेदार का आगमन हो सकतें हैं.कार्य स्थल पर कोई विशेष मेहमान से मुलाकात हो सकती हैं.नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिलेंगे.भूमि भवन में निवेश शुभ रहेगा.रुके कार्य और योजनाओं को क्रियाशील करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे.धन का लाभ होगा.समस्या का समाधान होगा.दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी.

🌹-तुला राशि

आज के दिन उच्च अधिकारी के सहयोग की आवश्यकता रहेगी.सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा.खर्च में वृद्धि होगी.व्यापार में उन्नति होगी.जोखिम व जमानत के कार्य टालें.छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर होंगे.पुराने विवादों से छुटकारा मिलेगा.कारोबार में विस्तार और लाभ होगा.संतान का सहयोग मिलेगा.धर्म कार्य सम्पन्न होंगे.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन घर परिवार में सुख और आनंद का वातावरण रहेगा.आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.सामाजिक कार्यों की योजना बनेगी.सेहत का ध्यान रखें.कारोबार में सहयोग मिलेगा.कठिनाइयां दूर होंगी.योजना का विस्तार होगा.शिक्षा पर धन खर्च होगा.समस्या का समाधान होगा.

 🌹-धनु राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित रहेगा.प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आज किसी की बातों में न आएं अन्यथा तनाव बढ़ सकता है.व्यापार में लाभ होगा.हड्डी संबंधित परेशानी हो सकती है.कठिन परिश्रम करना पड़ेगा.धन का लाभ मिलेगा.किसी भी तरह की लापरवाही से बचें अन्यथा नुकसान संभव हैं.पारिवारिक समस्याएं रह सकती हैं.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.कमर और पीठ संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलेगी.मानसिक रूप से परेशान होने की संभावना रहेगी.नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिलेगी.पत्नी के साथ दूर या समीप की यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी.दैनिक कार्य में बाधाएं आएंगी.गुप्त शत्रु से हानि हो सकती है.

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.संतान की उन्नति होगी.सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी.उत्तम भोजन का आनंद मिलेगा.संतान का पक्ष लेना पड़ सकता है.पूंजी निवेश करने में सावधानी बरतें.कारोबार से आर्थिक लाभ पहले से बढ़ेगा.राजकार्य में वृद्धि होगी.

🌹-मीन राशि

आज के दिन कारोबार में विस्तार के साथ निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.जीवनसाथी से संबंध मजबूत होंगे.सुख के साधन जुटेंगे.घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.वाणी पर संयम रखें.आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी.बीती बातों को भूलकर अपने रिश्तों की नई शुरुआत करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

 

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