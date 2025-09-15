Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Rashifal 16 September 2025: तुला और धनु वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

BMW Accident मामले में आरोपी गगनप्रीत ने दी सफाई, नवजोत को दूर अस्पताल ले जाने की बताई ये वजह

Indian Railway News: रिजर्वेशन खुलने के 15 मिनट तक केवल Aadhaar Verified Users ही बुक कर सकेंगे टिकट, तारीख नोट कर लें

Ank Shastra: क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व

बिहार में क्यों हो रही 'भूरा बाल साफ करो' की चर्चा, सवर्ण वोट के निर्णायक होने के दावे में कितना दम?

सैम ऑल्टमैन ने गिनाई वो नौकरियां जिन्हें AI कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा होगी इंसानों की ज़रूरत

स्मृति ईरानी ने बताया पीएम मोदी का सबसे खास कौन? उनके बर्थडे से पहले किया बड़ा खुलासा, देखें वीडियो

Ayurvedic Remedies: जोड़ों में दर्द और सूजन से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, झट से मिल जाएगा आराम

CBSE ने तय कीं 10-12वीं बोर्ड एग्जाम्स के लिए खास शर्तें, पूरा किया तभी मिलेगा परीक्षा में बैठने का मौका

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 'भारतीय मूल' के 10 विदेशी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स के नाम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 16 September 2025: तुला और धनु वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

तुला और धनु वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

BMW Accident मामले में आरोपी गगनप्रीत ने दी सफाई, नवजोत को दूर अस्पताल ले जाने की बताई ये वजह

BMW Accident मामले में आरोपी गगनप्रीत ने दी सफाई, नवजोत को दूर अस्पताल ले जाने की बताई ये वजह

Indian Railway News: रिजर्वेशन खुलने के 15 मिनट तक केवल Aadhaar Verified Users ही बुक कर सकेंगे टिकट, तारीख नोट कर लें

Indian Railway News: रिजर्वेशन खुलने के 15 मिनट तक केवल Aadhaar Verified Users ही बुक कर सकेंगे टिकट, तारीख नोट कर लें

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Ank Shastra: क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व

क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व

सैम ऑल्टमैन ने गिनाई वो नौकरियां जिन्हें AI कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा होगी इंसानों की ज़रूरत

सैम ऑल्टमैन ने गिनाई वो नौकरियां जिन्हें AI कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा होगी इंसानों की ज़रूरत

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 'भारतीय मूल' के 10 विदेशी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स के नाम

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 'भारतीय मूल' के 10 विदेशी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स के नाम

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 16 September 2025: तुला और धनु वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Sep 15, 2025, 08:23 PM IST

Rashifal 16 September 2025: तुला और धनु वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 16 सितंबर 2025 मंगलवार का दिन (16 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि 
आज के दिन आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा और आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है इसलिए आप अपने मन को किसी प्रकार की परेशानी से दूर रखें.कार्यस्थल पर कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे. सामाजिक कार्यों में आप का सहयोग रहेगा.समय का सदुपयोग होगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

🌹-वृषभ राशि
किसी पुराने प्रोजेक्ट या काम को शुरू करने के लिए आज का दिन शुभ है .पैसों के संबंध में बढ़े पैसले के लिए किसी पुराने काम को लेकर आपको सावधान रहना होगा .बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं.पहले खुद समझें करना क्या है.नवीन कारोबार में सफल होंगे.दिमाग़ में कोई नया बदलाव आएगा .कार्यस्थल पर विवाद संभव है.पेट संबंधित रोग से पीडि़त रहेंगे.

🌹-मिथुन राशि
आज फालतू खर्च होगा.आपका पुराना रोग उभर सकता हैं .सोचे हुए काम भी समय पर पूरे होंगे .किसी पर भी पैसों से संबंधित विश्वास न करें. धोखा होने के पूरे योग हैं.बिजनेस,प्यार और परिवार के बारे में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा .स्थायी संपत्ति के निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. व्यापार-व्यवसाय में अनुकूल अवसर मिलेंगे पर समझदारी से काम करें.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आपको आर्थिक लाभ मिलेगा लेकिन आपको अपनी मेहनत और लगन से सफलता मिलेगी.अपने करियर पर ध्यान दें. अपनी वस्तुओं को संभालकर नहीं रखने से नुकसान की उम्मीद है.कोई अज्ञात भय सतायेगा.व्यापारिक नवीन योजनाओं से लाभ होगा.परिवार में मेल-जोल बढ़ेगा.

🌹-सिंह राशि
आज फालतू खर्च होगा .आपका सोचे हुए कार्य भी समय पर पूर्ण होंगे .अचानक यात्रा के कारण आपको परेशानी हो सकते है .नया कारोबार स्थापित करने के लिए कर्ज की व्यवस्था करने में जुटे रहेंगे. कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग में महत्व बढ़ेगा. परिवार में चल रहे विवाद के कारण घर का त्याग करना पड़ सकता है.

🌹-कन्या राशि
आज नई योजना बनेगी .आपके कार्य प्रणाली में सुधार होगा .दिन की महत्वता को समझें और अपने भविष्य के लिए निर्णय लें.पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी .क्रोध पर संयम रखें.खर्च की अधिकता रहेगी.अपने कर्मचारियों की न समझी से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

🌹-तुला राशि
आज के दिन लाभदायक रहेगा .किसी तरह की निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जानकारी लें .अपनी जीवनशौली को बदलें. व्यापार-व्यवसाय में लाभ होगा. किसी कला जगत के प्रसिद्ध व्यक्ति से मेलजोल बढ़ेगा. मकान, वाहन के क्रय-विक्रय में धन निवेश करेंगे.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी और जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे .आप धैर्य और विश्वास से कार्य करेंगे तो आप सफल रहेंगे .अपनों का साथ मिलने से काम पूरा होगा. संतान की उन्नती से मन प्रसन्न रहेगा. झूठ बोलने वालों से सावधान रहें. घर परिवार में भौतिक सुख-साधनों की प्राप्ति होगी. 

🌹-धनु राशि
आज का दिन शुभ है. आपके आस पास के लोगों को लाभ मिलेगा लेकिन आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना पड़ेगा.व्यापार में नई योजनाओं का लाभ मिलेगा.अपनों से लेन-देन में सावधानी रखें.दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा.कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे.

🌹-मकर राशि
आज के दिन अनुकूल वातावरण रहेगा .एकतरफा प्यार आपको निराशा कर सकता है .धर्म कर्म पूजा पाठ में शामिल हो सकते है .निजी जीवन में चल रहे मनमुटाव दुरिया बढ़ा सकते हैं.फालतू विवादों से दूर रहना चाहिए. समाज, परिवार में आपको महत्व मिलेगा.धर्म ग्रंथों के अध्ययन में रुचि बढ़ेगी.

🌹-कुम्भ राशि
आज के दिन जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें अन्यथा नुकसान संभव है .सामाजिक समारोह में शामिल होंगे. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आप क्यों दूसरों के मामलों में पड़ते हैं, नुकसान आप का ही होगा. बिना मांगे अपनी राय न दें. पिता के साथ गंभीर विषय पर चर्चा होगी.

🌹-मीन राशि
आज के दिन आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी .भूमि और भवन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा विवाद हो सकते है .अपने विवेक से काम करें, आप चाहकर भी अपने मन माफिक काम नहीं कर पा रहे हैं. न्यायालय से जुड़े मामलों में लापरवाही बिलकुल न करें. विद्यार्थियों के लिए समय सफलता हासिल करने का है. व्यापार-व्यवसाय में गति आएगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Ank Shastra: क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व
क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व
सैम ऑल्टमैन ने गिनाई वो नौकरियां जिन्हें AI कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा होगी इंसानों की ज़रूरत
सैम ऑल्टमैन ने गिनाई वो नौकरियां जिन्हें AI कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा होगी इंसानों की ज़रूरत
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 'भारतीय मूल' के 10 विदेशी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स के नाम
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 'भारतीय मूल' के 10 विदेशी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स के नाम
White Hair Solution: 15 दिन में बालों को जड़ से काला करेंगी ये 5 चीजें, मिल जाएगा सफेद बालों से परमानेंटली छुटकारा
15 दिन में बालों को जड़ से काला करेंगी ये 5 चीजें, मिल जाएगा सफेद बालों से परमानेंटली छुटकारा
Asia Cup का खिताब जिताने वाले 8 भारतीय कप्तान, धोनी-रोहित से कोसों दूर हैं विराट कोहली
Asia Cup का खिताब जिताने वाले 8 भारतीय कप्तान, धोनी-रोहित से कोसों दूर हैं विराट कोहली
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE