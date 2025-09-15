Rashifal 16 September 2025: तुला और धनु वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 16 सितंबर 2025 मंगलवार का दिन (16 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज के दिन आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा और आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है इसलिए आप अपने मन को किसी प्रकार की परेशानी से दूर रखें.कार्यस्थल पर कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे. सामाजिक कार्यों में आप का सहयोग रहेगा.समय का सदुपयोग होगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

🌹-वृषभ राशि

किसी पुराने प्रोजेक्ट या काम को शुरू करने के लिए आज का दिन शुभ है .पैसों के संबंध में बढ़े पैसले के लिए किसी पुराने काम को लेकर आपको सावधान रहना होगा .बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं.पहले खुद समझें करना क्या है.नवीन कारोबार में सफल होंगे.दिमाग़ में कोई नया बदलाव आएगा .कार्यस्थल पर विवाद संभव है.पेट संबंधित रोग से पीडि़त रहेंगे.

🌹-मिथुन राशि

आज फालतू खर्च होगा.आपका पुराना रोग उभर सकता हैं .सोचे हुए काम भी समय पर पूरे होंगे .किसी पर भी पैसों से संबंधित विश्वास न करें. धोखा होने के पूरे योग हैं.बिजनेस,प्यार और परिवार के बारे में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा .स्थायी संपत्ति के निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. व्यापार-व्यवसाय में अनुकूल अवसर मिलेंगे पर समझदारी से काम करें.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपको आर्थिक लाभ मिलेगा लेकिन आपको अपनी मेहनत और लगन से सफलता मिलेगी.अपने करियर पर ध्यान दें. अपनी वस्तुओं को संभालकर नहीं रखने से नुकसान की उम्मीद है.कोई अज्ञात भय सतायेगा.व्यापारिक नवीन योजनाओं से लाभ होगा.परिवार में मेल-जोल बढ़ेगा.

🌹-सिंह राशि

आज फालतू खर्च होगा .आपका सोचे हुए कार्य भी समय पर पूर्ण होंगे .अचानक यात्रा के कारण आपको परेशानी हो सकते है .नया कारोबार स्थापित करने के लिए कर्ज की व्यवस्था करने में जुटे रहेंगे. कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग में महत्व बढ़ेगा. परिवार में चल रहे विवाद के कारण घर का त्याग करना पड़ सकता है.

🌹-कन्या राशि

आज नई योजना बनेगी .आपके कार्य प्रणाली में सुधार होगा .दिन की महत्वता को समझें और अपने भविष्य के लिए निर्णय लें.पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी .क्रोध पर संयम रखें.खर्च की अधिकता रहेगी.अपने कर्मचारियों की न समझी से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

🌹-तुला राशि

आज के दिन लाभदायक रहेगा .किसी तरह की निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जानकारी लें .अपनी जीवनशौली को बदलें. व्यापार-व्यवसाय में लाभ होगा. किसी कला जगत के प्रसिद्ध व्यक्ति से मेलजोल बढ़ेगा. मकान, वाहन के क्रय-विक्रय में धन निवेश करेंगे.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी और जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे .आप धैर्य और विश्वास से कार्य करेंगे तो आप सफल रहेंगे .अपनों का साथ मिलने से काम पूरा होगा. संतान की उन्नती से मन प्रसन्न रहेगा. झूठ बोलने वालों से सावधान रहें. घर परिवार में भौतिक सुख-साधनों की प्राप्ति होगी.

🌹-धनु राशि

आज का दिन शुभ है. आपके आस पास के लोगों को लाभ मिलेगा लेकिन आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना पड़ेगा.व्यापार में नई योजनाओं का लाभ मिलेगा.अपनों से लेन-देन में सावधानी रखें.दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा.कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे.

🌹-मकर राशि

आज के दिन अनुकूल वातावरण रहेगा .एकतरफा प्यार आपको निराशा कर सकता है .धर्म कर्म पूजा पाठ में शामिल हो सकते है .निजी जीवन में चल रहे मनमुटाव दुरिया बढ़ा सकते हैं.फालतू विवादों से दूर रहना चाहिए. समाज, परिवार में आपको महत्व मिलेगा.धर्म ग्रंथों के अध्ययन में रुचि बढ़ेगी.

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें अन्यथा नुकसान संभव है .सामाजिक समारोह में शामिल होंगे. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आप क्यों दूसरों के मामलों में पड़ते हैं, नुकसान आप का ही होगा. बिना मांगे अपनी राय न दें. पिता के साथ गंभीर विषय पर चर्चा होगी.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी .भूमि और भवन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा विवाद हो सकते है .अपने विवेक से काम करें, आप चाहकर भी अपने मन माफिक काम नहीं कर पा रहे हैं. न्यायालय से जुड़े मामलों में लापरवाही बिलकुल न करें. विद्यार्थियों के लिए समय सफलता हासिल करने का है. व्यापार-व्यवसाय में गति आएगी.

