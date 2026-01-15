FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां... CM योगी के करीबी, कौन हैं सतुआ बाबा? माघ मेले में क्यों बने चर्चा का केंद्र

करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां... CM योगी के करीबी, कौन हैं सतुआ बाबा? माघ मेले में क्यों बने चर्चा का केंद्र

अमेरिका ने शुरू किया गाजा संघर्ष को खत्म करने की योजना का दूसरा चरण, ये चीजे होंगी शामिल...

अमेरिका ने शुरू किया गाजा संघर्ष को खत्म करने की योजना का दूसरा चरण, ये चीजे होंगी शामिल...

BMC Exit Poll 2026: ठाकरे ब्रॉदर्स या शिंदे-फडणवीस... बीएमसी पर किसका राज? जानें क्या कह रहे एग्जिट पोल्स

BMC Exit Poll 2026: ठाकरे ब्रॉदर्स या शिंदे-फडणवीस... बीएमसी पर किसका राज? जानें क्या कह रहे एग्जिट पोल्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी

इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय

टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम

टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 16 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 15, 2026, 09:48 PM IST

Rashifal 16 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 16 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार (Rashifal 16 January 2026) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि
आज के दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.पुराने निवेश से लाभ के अवसर मिलेंगे.बिना वजह दूसरों के विवाद में न पड़ें .आपके कार्यों की समाज में तारीफ होने से आपका रुतबा बढ़ेगा. व्यापार में इच्छानुकूल सफलता के योग हैं. 

🌹-वृषभ राशि 
आज के दिन कोई लाभ प्राप्त की संभावना है जिससे आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ेगी.सभी काम सिद्ध होंगे.उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे.व्यक्तिगत अथवा व्यापारिक कार्य से सुखद यात्रा हो सकेगी.आर्थिक लाभ के अवसर आएंगे.कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा.आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.मित्रों का साथ मिलेगा. 

🌹-मिथुन राशि 
आज के दिन आनंद में व्यतीत होगा.मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और जीवनसाथी के प्रति पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.क्रोध एवं उत्तेजना पर नियंत्रण रखें.रोजगार के क्षेत्र में उन्नति के योग हैं. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता दूर होगी.आर्थिक संकट दूर होगा स्वास्थ में सुधार होगा.

🌹-कर्क राशि 
परिवार के साथ आप कहीं बाहर घूमने के बारे में भी विचार कर सकते है.आत्मविश्वास से कार्य करने पर वांछित प्रगति के योग हैं. व्यापार में नई योजनाओं के प्रति संभावनाएं बन सकेंगी. स्थायी संपत्ति में वृद्धि होगी. भवन भूमि के मामले यथावत रहेंगे.

🌹-सिंह राशि 
आज के दिन सुख और शांति के वातावरण बना रहेगा.अधूरे कार्यों संपन्न होंगे और कोई शुभ समाचार मन को सुकून प्रदान करेगा.आपके गुणों एवं योग्यताओं के कारण बिगड़े कामों में भी गति आ सकती है.नौकरी में आपको सफलता मिलेगी.धार्मिक रुचि बढ़ेगी. यात्रा सुखमय रहेगी.आर्थिक लाभ हो सकता है.

🌹-कन्या राशि 
आज के दिन पूजा पाठ में शामिल होंगे जिससे प्रसन्नता में बढ़ोतरी होगी.कोई शुभ सूचना मन को प्रसन्न रखेगी.धनकोष में वृद्धि होगी. अपने करियर के प्रति गंभीर निर्णय लें. आत्मविश्वास की कमी के कारण गलत फैसले ले सकते है.मन में कई दुविधाएं चल रही है.आध्यत्मिक बल से लाभ होगा.

🌹-तुला राशि 
आज के दिन साहित्य और लेखन में रुचि बढ़ेगी.मन में कल्पना की तरंगें उठेगी, मन प्रसन्न रहेगा.किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी.कर्ज संबंधी मामले आसानी से निपटेंगे.आपकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी.व्यापार के विस्तार के लिए प्रयास अधिक करने पड़ेंगे.

🌹-वृश्चिक राशि 
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.कार्य स्थिति में सुधार की संभावना है.सुसंगति से हर्ष होगा. खान-पान का ध्यान रखें.अधिकारी सहयोग करेंगे.पारिवारिक चिंता रह सकती है.आप के कार्य से अधिकारी प्रभावित होंगे.नौकरी में बदलाव संभव है.

🌹-धनु राशि 
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.पराक्रम व सुख-समृद्धि बढऩे से अनेक रुके काम पूरे होंगे. कार्य विस्तार होगा.रिश्तेदार के कारण विवाद हो सकते हैं घर में.प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संबंध घनिष्ठ होंगे.अनजाने में कोई बड़ी गलती हो सकती है, सतर्क रहें.

🌹-मकर राशि 
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.सहयोग व अच्छे संबंधों के कारण लाभ होगा तथा उन्नति करेंगे. व्यापार-व्यवसाय अच्छा एवं उन्नत रहेगा. बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान होगा.प्रेम-प्रसंग से दूर ही रहे, तो अच्छा होगा.यात्रा के योग बन सकते है .

🌹-कुम्भ राशि 
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.सरकारी कार्य में सफलता प्राप्त होगी .जल्दबाजी ना करें. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे.आजीविका के लिए किए गए प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे.आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी .संतान की उन्नति होगी .दोस्तों का साथ मिलेगा.

🌹-मीन राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.सरकारी नौकरी में पदोन्नति होगी .व्यापार, नौकरी की चिंता रहेगी.भागदौड़ अधिक होने से थकान रहेगी.कोर्ट कचहरी से बचें अन्यथा विवाद हो सकते है .संतान की उन्नति होगी जिससे मन में उत्साह बढ़ेगा और परिवार में खुशी की वातावरण रहेगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय
टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम
टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम
होम कोचिंग देकर IAS पति ने पत्नी को भी बनाया अधिकारी, जानें इस पावर कपल की सफलता और प्रेम की कहानी
होम कोचिंग देकर IAS पति ने पत्नी को भी बनाया अधिकारी, जानें इस पावर कपल की सफलता और प्रेम की कहानी
1 करोड़ की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर
1 करोड़ की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
Magh Mela 2026: माघ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु करेंगे संगम स्नान
माघ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु करेंगे संगम स्नान
Mahalakshmi Rajyog 2026: मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
72 साल बाद क्यों बदल जाएगी मकर संक्रांति की तारीख? जनवरी में इस तारीख पर हर साल होगी खिचड़ी, नहीं रहेगा कोई कंफ्यूजन
72 साल बाद क्यों बदल जाएगी मकर संक्रांति की तारीख? जनवरी में इस तारीख पर हर साल होगी खिचड़ी, नहीं रहेगा कोई कंफ्यूजन
Shattila Ekadashi 2026: षटतिला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर जरूर करें तिल का दान, अश्वमेध यज्ञ का मिलता है फल
षटतिला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर जरूर करें तिल का दान, अश्वमेध यज्ञ का मिलता है फल
MORE
Advertisement