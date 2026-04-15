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Horoscope 16 April 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : Apr 15, 2026, 09:30 PM IST

Horoscope 16 April 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 16 अप्रैल गुरुवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि
आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.सरकार की तरफ़ से नरमी रहेगी काग़ज़ी कार्य आज अवश्य पूर्ण करलें.घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी.भाग दौड़ और यात्रा के दौरान सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान संभव हैं .वाणी पर संयम रखें.स्वयं में सुधार करने की जगह प्रतिशोध लेने के लिए तैयार रहेंगे.आज आपको धन लाभ कराएगा.अकस्मात धन लाभ होने से आश्चर्य चकित और प्रसन्न रहेंगे. 

🌹-वृष राशि
आज का दिन पिछले कुछ दिनों से बेहतर रहेगा.परिजनों के साथ आज यात्रा के योजना बना सकते हैं.धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी.सामाजिक कारणों के लिए भी समय निकालना पड़ेगा.सरकारी कार्य आज करना ठीक रहेगा निश्चित सफलता मिलेगी.आर्थिक स्थिति सुधरेगी.व्यवहार कुशलता से बिगड़े काम बना लेंगे.आप में थोड़ी स्वार्थ सिद्धि की भावना भी रहेग.

🌹-मिथुन राशि
आज का दिन साधारण रहेगा.घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी .पूर्व में किया किसी गलत आचरण का अफसोस होगा लेकिन सुधार फिर भी नही करेंगे.सेहत का ध्यान रखें अन्यथा कोई परेशानी हो सकती हैं.अन्य लोगो के ऊपर आश्रित रहने के कारण कार्य व्यवसाय में परिश्रम का लाभ कम ही मिलेगा.नौकरी वाले लोग आलसी व्यवहार के कारण कार्य क्षेत्र पर अव्यवस्था फैलाएंगे. 

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.सेहत अच्छी बनी रहेगी.घर के वातावरण शांत रहेगा.महिलाएं अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं तो बेहतर रहेगा.दिन का आरंभ सुस्ती में होगा लेकिन इसके बाद सभी कार्य नियमित समय पर पूर्ण कर लेंगे. कार्य-व्यवसाय के प्रति आज अधिक गंभीर रहेंगे इसके लिये लघु यात्रा भी करनी पड़ेगी.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.कार्य-व्यवसाय में आज किसी बहुप्रतीक्षित योजना के परिणाम को लेकर बेचैन रहेंगे धर्य से काम लें जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय लेने से बचें विजय आपकी ही होगी.सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा.कोर्ट कचहरी में आज सफलता मिलने की संभावना रहेगी .आपके पीछे से चुगली करने वाले लोग हानि पहुचा सकते है सतर्क रहें. 

🌹-कन्या राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.घर परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा.रुका हुआ धन प्राप्त होगा.कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी.दिन के आरंभ से मन मे चंचलता रहेगी.कार्य क्षेत्र पर लाभ के सौदे हाथ लेंगेंगे लेकिन इनसे जितनी आशा थी उतना लाभ नही ले सकेंगे फिर भी आज खर्च से अधिक आय हो ही जाएगी.

🌹-तुला राशि-आज का दिन बचते बचते कुछ ना कुछ हानि कराएगा.क़र्ज़ लेने से बचें अन्यथा आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी.आज जिसकी आशंका नही रहेगी उसी कार्य से नुकसान होने की संभावना है.धन संबंधित लेन-देन अथवा निवेश पर आज विराम रखें अन्यथा आर्थिक कमी के कारण बाद में परेशानी होगी.नौकरी वाले जातकों को नौकरी में तरक्की मिलेगी.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा.सेहत आज सामान्य रहेगी लेकिन पुराने रक्त अथवा हड्डी संबंधी की समस्या फिर से बन सकती है.पुराने मित्रों से मुलाकात होगी.सरकार की तरफ़ से नरमी रहेगी काग़ज़ी कार्रवाई आज ज़रूर पूर्ण कर लें.कार्य व्यवसाय को लेकर आज थोड़े लापरवाह रहेंगे लेकिन धन की आवश्यकता पड़ने पर स्वभाव में गंभीरता आ जायेगी.

🌹-धनु राशि
आज के दिन कार्य सफलता वाला है इसका लाभ उठाएं स्वभाव में आलस्य अधिक रहेगा इससे बचे अन्यथा लाभ हाथ आकर निकल भी सकता धन लाभ आवश्यकता अनुसार हो ही जायेगा.महिलाए आज अपने परिवार में सुख समृद्धि की कामना करेगी.नौकरी वाले लोग किसी बहुप्रतीक्षित योजना पर कार्य आरंभ करेंगे शीघ्र ही इसके सही दिशा लेने पर भविष्य सुरक्षित बनेगा. 

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी.कई दिनों से लटकी योजना अथवा अति महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न होने से राहत मिलेगी.आज काम छोटा हो या बड़ा सभी कुछ ना कुछ लाभ ही देंगे.सेहत का विशेष सावधानी बरतेंधन की आमद संतोषजनक रहेगी लेकिन कार्य क्षेत्र पर किसी से कहासुनी होने की संभावना रहेगी.

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन कार्य क्षेत्र से आज आशा कम ही रखें दिन परिश्रम साध्य रहेगा कम परिश्रम करने पर लाभ भी कम ही मिल सकेगा.लेन देन में लापरवाही न करें.आज अकस्मात खर्च ज्यादा परेशान करेंगे व्यर्थ के खर्चो पर नियंत्रण की आवश्यकता है.नौकरी करने वाले कामना पूर्ति ना होने पर अधिकारियों से नाराज रहेंगे.

🌹-मीन राशि
आज के आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.नौकरी पेशा एवं व्यापारियों को अनुकूल वातावरण मिलने से निसंकोच होकर निर्णय ले पाएंगे जिसका फल शीघ्र ही देखने को मिलेगा. मध्यान के बाद का समय आमदनी में बढ़ोतरी कराएगा.परिजनों एवं मित्रो के प्रति अत्यधिक दयालुता परेशानी में डाल सकती है.घर के बुजुर्ग को छाती में दर्द की शिकायत होने की संभावना रहेगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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