Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Rashifal 15 September 2025: मिथुन और सिंह वालों को रहेगा तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Bihar Election: 'जुमलों की बारिश...', PM मोदी के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव का तीखा तंज

ITR भरने का आखिरी मौका! डेडलाइन चूके तो देना पड़ेगा जुर्माना, यहां जानें पूरी डिटेल्स

Kidney Damage Signals: सावधान! आंखों के ये 3 बदलाव हो सकते हैं किडनी डैमेज का संकेत, बिल्कुल न करें इग्नोर

यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, एक साथ दागे 361 से ज्यादा ड्रोन, तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग

'नया ट्रेंड शुरू मत करो..' तलाक के बाद डाइवोर्स फोटोशूट कराईं एक्ट्रेस, तो भड़क गए फैंस

IND vs PAK Playing 11: अर्शदीप सिंह को फिर नहीं मिली जगह, हारिस रऊफ भी बाहर; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

Hair Care Tips: बालों को कलर करने के लिए भारती सिंह ने बताया आसान घरेलू उपाय, मंहगे हेयर डाई की नहीं पड़ेगी जरूरत

दुनिया का वो इकलौता देश, जिसे कभी नहीं मिली गुलामी की जंजीरें

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच को बॉयकॉट करने की तेजी से बढ़ी मांग, फैंस ने तोड़ी टीवी; यहां देखें लोगों के रिएक्शन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 15 September 2025: मिथुन और सिंह वालों को रहेगा तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मिथुन और सिंह वालों को रहेगा तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Bihar Election: 'जुमलों की बारिश...', PM मोदी के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव का तीखा तंज

Bihar Election: 'जुमलों की बारिश...', PM मोदी के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव का तीखा तंज

Kidney Damage Signals: सावधान! आंखों के ये 3 बदलाव हो सकते हैं किडनी डैमेज का संकेत, बिल्कुल न करें इग्नोर

सावधान! आंखों के ये 3 बदलाव हो सकते हैं किडनी डैमेज का संकेत, बिल्कुल न करें इग्नोर

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ITR भरने का आखिरी मौका! डेडलाइन चूके तो देना पड़ेगा जुर्माना, यहां जानें पूरी डिटेल्स

ITR भरने का आखिरी मौका! डेडलाइन चूके तो देना पड़ेगा जुर्माना, यहां जानें पूरी डिटेल्स

दुनिया का वो इकलौता देश, जिसे कभी नहीं मिली गुलामी की जंजीरें

दुनिया का वो इकलौता देश, जिसे कभी नहीं मिली गुलामी की जंजीरें

IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पांड्या, इन 4 बड़े रिकॉर्ड्स को करेंगे अपने नाम

IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पांड्या, इन 4 बड़े रिकॉर्ड्स को करेंगे अपने नाम

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 15 September 2025: मिथुन और सिंह वालों को रहेगा तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Sep 14, 2025, 10:08 PM IST

Rashifal 15 September 2025: मिथुन और सिंह वालों को रहेगा तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 15 सितंबर 2025 सोमवार का दिन (15 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि
आज के दिन जोखिम वाले कार्यों अथवा जिन कार्यों को करने से डरेंगे उन्ही कार्यों में सफलता की संभावना अधिक रहेगी.धन लाभ असमय होने पर अधिक महत्व नहीं रहेगा .विद्यार्थी वर्ग को सफलता प्राप्त होगी .मनचाही नौकरी के लिए प्रयास अधिक करना पड़ सकता है.वाणी पर नियंत्रण रखें.दूसरों से अपेक्षा न करें.सेहत छोटी मोटी बातों को छोड़ सामान्य रहेगा.

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन परिजन आपके बिगड़े कार्यों को सुधारने में सहयोग करेंगे.ठंडी चीज़ों से सावधान रहें अन्यथा आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकते है.व्यापार में परिश्रम अधिक और लाभ कम होगा.विरोधी सक्रिय रहेंगे, जो आप के बने बनाये कार्य बिगाड़ सकते हैं.सूझ-बुझ से धनलाभ होगा.घर-बाहर पूछ-परख रहेगी.निवेश व नौकरी लाभदायक रहेंगे.प्रेम-प्रसंग सफल होंगे.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन कुछ न कुछ नया करने का प्रयास सफल रहेंगे .महिलाये सारा बोझ अपने ऊपर आने से चिड़चिड़ी रहेंगी.पारिवारिक कार्यों में भागदौड़ रहेगी.सफलता से आत्मसम्मान बढ़ेगा.निवेश से लाभ होगा.संतान के कारण चिंता तथा तनाव रहेंगे. कार्यस्थल पर प्रसन्नता रहेगी.यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं .किसी से भी कटु वचन न बोलें.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन विविध समस्याएं खड़ी होंगी .जिस कार्य को सुधारने पर जोड़ देंगे उसे छोड़ अन्य बिगाड़ने इसी आपाधापी में मानसिक संतुलन खराब रहेगा.आप जो सोचते हैं, वह करते नहीं हैं. पहले अपने आप को व्यवस्थित करें.छोटी मानसिकता से आप कभी आगे नहीं बड़ सकते हैं.रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंग.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी जिससे आपकी आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और आपके परिवार में कोई रिश्तेदार भी आ सकते है .अपनी चिंता के कारण आप दूसरों पर अपना क्रोध क्यों निकालते हैं.व्यय वृद्धि से तनाव रहेगा. अकारण झंझटों से दूर रहें.चोट व दुर्घटनादि से हानि संभव है. अध्ययन में अवरोध आ सकता है.

🌹-कन्या राशि
आज के लिए मिला जुला प्रभाव रहेगा .पैतृक सम्पत्ति में वृद्धि होगी जिससे परिवार में प्रसन्नता रहेगी और धन लाभ भी प्राप्त होगा .दिन अनुभव पूर्ण रहेगा. जीवनसाथी के साथ मतभेद संभव है. बकाया वसूली होगी. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे. फालतू खर्च होगा, विवाद न करें.पुराने विवाद दोबारा सामने आ सकते हैं.

🌹-तुला राशि
आज के दिन दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी और परिवार में आपसी तालमेल बढ़ेगा लेकिन अपनी संगत बदलें, आपका संसार बदल जायेगा.अपने आप को सही साबित करने में बड़ी मेहनत करनी होगी. थकान व अस्वस्थता रहेगी. व्यवसायिक नई योजना लागू होगी. नौकरी में पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते है कार्यप्रणाली में लाभ होगा.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन भूमि भवन में निवेश करने के लिए अनुकूल अवसर है और आपको अपने कार्यों को पूरा करने में सफलता प्राप्त होगी.रुका हुआ धन प्राप्त हो सकते है .दिन की शुरुआत में रुक-रुक कर कार्य होंगे. माता-पिता के स्वास्थ का ध्यान रखें. यात्रा, निवेश व नौकरी मनोनुकूल रहेंगे. नेत्र पीड़ा संभव है.धर्म-कर्म में रुचि रहेगी.

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपको मिला जुला फल प्राप्त होगा और आपको सफलता भी मिलेगी.संतान के विवाह मामलों में जल्दबाजी न करें.गलत निर्णय जीवन बदल सकता है.जोखिम भरे कार्य टालें.सरकारी कार्यों में व्यस्त रहेंगे .वाहन, मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग में सावधानी रखें.किसी कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी.

🌹-मकर राशि
आज के दिन सरकारी अथवा कागजी कार्य अधूरे रहेंगे इसलिए अपने कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें अन्यथा आपको परेशानी हो सकते है .वन साथी के साथ विवाद संभव है.गृहस्थी के मामले आपसी सहमति से हल होंगे.मांगलिक कार्य की बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी. राजनीतिक मामलों में आपका विरोध होगा. 

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन मानसिक बेचैनी में बीतेगा .दिन के शुरुआत से लेकर शाम तक आपके मन में नकारात्मक विचार आने की संभावना रहेगी .संतान की जरूरत पूरी करना अच्छी बात है, पर उनकी जिद जायज हो. आप की निर्णय शक्ति बहूत कमजोर है, इसीलिए आप पिछड़ रहे हैं.अस्वस्थता रह सकती है. 

🌹-मीन राशि
आज के दिन आर्थिक कारणों से मनकी स्थिति में उतार चढ़ाव हो सकते है लेकिन अपने परिवार की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आप अपने कार्य को सफल बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी .दूसरों की मजबूरी को समझें और सहयोग करें.क्रोध की अधिकता से आप अशांत रहेंगे.माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा .नए कारोबार के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही निवेश करें.धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बना सकते है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ITR भरने का आखिरी मौका! डेडलाइन चूके तो देना पड़ेगा जुर्माना, यहां जानें पूरी डिटेल्स
ITR भरने का आखिरी मौका! डेडलाइन चूके तो देना पड़ेगा जुर्माना, यहां जानें पूरी डिटेल्स
दुनिया का वो इकलौता देश, जिसे कभी नहीं मिली गुलामी की जंजीरें
दुनिया का वो इकलौता देश, जिसे कभी नहीं मिली गुलामी की जंजीरें
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पांड्या, इन 4 बड़े रिकॉर्ड्स को करेंगे अपने नाम
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पांड्या, इन 4 बड़े रिकॉर्ड्स को करेंगे अपने नाम
India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान मैच में ये 7 खिलाड़ी एक दूसरे के लिए बन सकते हैं खतरा, पलट सकते हैं हारी हुई बाजी
India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान मैच में ये 7 खिलाड़ी एक दूसरे के लिए बन सकते हैं खतरा, पलट सकते हैं हारी हुई बाजी
मिलिए दुनिया के 5 अनोखे जीवों से, जिनमें दिल नहीं फिर भी धड़कती है जिंदगी
मिलिए दुनिया के 5 अनोखे जीवों से, जिनमें दिल नहीं फिर भी धड़कती है जिंदगी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE