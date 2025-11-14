FacebookTwitterYoutubeInstagram
सिंह और तुला वालों को निवेश में हो सकता है लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

जानें क्या था वो 'एम' फैक्टर जिसने किया नीतीश और एनडीए को मजबूत?

Vaibhav Suryavanshi Century: 26 बाउंड्री के साथ वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में ठोका शतक, टी20 क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Bihar Election Result: कितने पढ़े-लिखे हैं AIMIM के जीतने वाले 5 विधायक, जानें किसके पास कितनी है संपत्ति

कहीं 27 तो कहीं 97 वोट का मार्जिन... इन सीटों पर आखिर तक बना रहा सस्पेंस, जानें किसने मारी बाजी

Bihar CM: BJP सबसे बड़ी पार्टी, फिर भी क्या पक्की है नीतीश की दावेदारी? इन नामों की चर्चा हुई तेज

Rashifal 15 November 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में हो सकता है लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 14, 2025, 09:46 PM IST

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 15 नवंबर 2025 शनिवार का दिन (15 November 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..

मेष राशि
आपकी चतुर आर्थिक रणनीति आपके धन में वृद्धि कर सकती है. कुछ लोग आज काम बाँटकर उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करेंगे. स्वास्थ्य जाँच के परिणाम अनुकूल रहेंगे. घर में मेहमानों के आने से खुशियाँ आने की उम्मीद है. अध्यात्म में बढ़ती रुचि आपको तीर्थयात्रा की योजना बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है. चल रहे संपत्ति विवाद का कोई कानूनी परिणाम नहीं होगा.

वृषभ राशि
आर्थिक तंगी से राहत मिलने वाली है. नौकरीपेशा लोगों को किस्मत का साथ मिल सकता है. आज पारिवारिक समारोह संभव है. अगर आप शारीरिक रूप से सक्रिय रहेंगे तो आप तरोताज़ा महसूस करेंगे. अगर आप कार से यात्रा कर रहे हैं, तो अतिरिक्त समय निकालें. कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं.

मिथुन राशि
आय के नए स्रोत से आर्थिक सुरक्षा मिलेगी. वर्दीधारी सेवाओं में कार्यरत लोगों को अतिरिक्त ज़िम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है. पूर्ण फिटनेस का आपका लक्ष्य अब आपके पहुँच में है. आपके परिवार का उदार सहयोग आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा. ऐसा लग रहा है कि आज आप कार से बाहर जाएँगे. अभी रियल एस्टेट के सौदों से बचें.

कर्क राशि
पैसा कमाने का कोई नया विचार रोमांचक और लाभदायक साबित हो सकता है.पेशेवर तौर पर, कुछ लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जा सकता है. आप अपने खान-पान पर नियंत्रण रखकर अपनी फिटनेस में सुधार ला सकते हैं. आप घर के नवीनीकरण के कामों में समय लगा सकते हैं. यात्रा करना ज़रूरी हो सकता है, भले ही वह असुविधाजनक हो. अभी संपत्ति खरीदने से बाद में आर्थिक लाभ मिल सकता है.

सिंह राशि
आप खुश हैं और आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर है. नौकरी चाहने वालों को तुरंत काम नहीं मिल सकता है. आपको अपनी फिटनेस बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए. दूर रहने वाले परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहें. सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें. कुछ लोग जल्द ही नई अचल संपत्ति खरीद सकते हैं. कुछ लोगों का किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश हो सकता है.

कन्या राशि
आय बढ़ाने के आपके प्रयास सफल होंगे. पेशेवर चुनौतियों के लिए समझदारी की ज़रूरत हो सकती है. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. घरेलू मोर्चे पर कुछ बदलाव की उम्मीद करें. यात्रा की योजना बनाना एक सुखद अनुभव होगा. कुछ लोगों को संपत्ति विरासत में मिल सकती है. आपका शैक्षणिक प्रदर्शन दूसरों को प्रेरित करेगा.

तुला राशि
आप कार्यस्थल पर अपने प्रतिद्वंदी को मात देंगे. संतुलित आहार स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देगा. कुछ लोग किसी अच्छे प्रस्ताव से चूक सकते हैं. पारिवारिक सहयोग आपको पेशेवर रूप से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगा. जो लोग दिनचर्या से ऊब चुके हैं, वे घूमने जा सकते हैं. जल्द ही उचित मूल्य पर आवास उपलब्ध हो सकता है.

वृश्चिक राशि
हो सकता है कि कोई निवेश योजना के अनुसार फल न दे. हालाँकि, यात्रा और होटल उद्योग से जुड़े लोगों के लिए यह समय अच्छा रहने की उम्मीद है. स्वास्थ्य संबंधी कोई सुझाव विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है. आप अपने घर को सजाने और व्यवस्थित करने को प्राथमिकता देंगे. परिवार या दोस्तों के साथ एक शानदार यात्रा की योजना बन रही है. भाग्य अब आपके पक्ष में है.

धनु राशि
जैसे-जैसे आय के नए अवसर सामने आएंगे, आर्थिक चिंताएँ कम होंगी. किसी मीटिंग या सेमिनार में आप अपनी गहरी छाप छोड़ सकते हैं. परिवार के किसी बुज़ुर्ग के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है. किसी प्रियजन की देखभाल से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. यात्रा लाभदायक और फलदायी हो सकती है. पढ़ाई में आपकी रुचि आपको शैक्षणिक सफलता दिलाएगी.

मकर राशि
सफल प्रयास आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएँगे. एक साहसिक प्रयास, जिस पर दूसरों को संदेह था, सफल हो सकता है. बाहरी गतिविधियाँ आपको फिट रहने में मदद करेंगी. परिवार के किसी सदस्य से अनबन हो सकती है - सावधानी बरतें. कुछ लोग विदेश यात्रा कर सकते हैं. घर मिलने की प्रबल संभावना है. आगे सुखद सामाजिक पल आने वाले हैं.

कुंभ राशि
किसी वित्तीय लेन-देन से लाभ होने की संभावना है. किसी अच्छे काम के लिए आपको कार्यस्थल पर सराहना मिलेगी. खान-पान में बदलाव लाने से स्वास्थ्य बेहतर होगा. परिवार के किसी बुजुर्ग से बहस हो सकती है. यात्रा के दौरान आपको दिलचस्प लोगों की संगति मिल सकती है. आप संपत्ति खरीदने या अपनी संपत्ति बढ़ाने की योजना बना रहे हैं.

मीन राशि
आप किसी महत्वपूर्ण खरीदारी के लिए धन जुटा सकते हैं. घर के अंदर रहने वालों को यात्रा करने का मन करेगा. खान-पान में बदलाव आपको ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखेगा. घर में शांति बनाए रखने के लिए पारिवारिक विवाद सुलझाना ज़रूरी हो सकता है. आपको जल्द ही शहर से बाहर जाना पड़ सकता है. आप आध्यात्मिकता को ज़्यादा महत्व देने लग सकते हैं.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

सिंह और तुला वालों को निवेश में हो सकता है लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
जानें क्या था वो 'एम' फैक्टर जिसने किया नीतीश और एनडीए को मजबूत?
Vaibhav Suryavanshi Century: 26 बाउंड्री के साथ वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में ठोका शतक, टी20 क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
'यह जयचंदों की करारी हार...', महुआ सीट हारने के बाद तेज प्रताप यादव का पहला रिएक्शन, PM मोदी को लेकर भी दिया बड़ा बयान
Bihar Election Results Memes: सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार, ये मजेदार पोस्ट देख नहीं रोक पाएंगे हंसी
Bihar Election Result: कितने पढ़े-लिखे हैं AIMIM के जीतने वाले 5 विधायक, जानें किसके पास कितनी है संपत्ति
कहीं 27 तो कहीं 97 वोट का मार्जिन... इन सीटों पर आखिर तक बना रहा सस्पेंस, जानें किसने मारी बाजी
Bihar CM: BJP सबसे बड़ी पार्टी, फिर भी क्या पक्की है नीतीश की दावेदारी? इन नामों की चर्चा हुई तेज
Muslim MLA in Bihar: बिहार चुनाव में इन मुस्लिम नेताओं की हुई बंपर जीत, जानें किस पार्टी से कौन जीता?
Richest MLA in Bihar: ये हैं बिहार के सबसे अमीर 5 विधायक, जिनकी तिजोरी में करोड़ों की दौलत
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
