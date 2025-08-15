Rashifal 15 August 2025: आज 15 अगस्त का दिन किसके लिए लाएगा नई ऊर्जा, किसकी खुलेगी किस्मत? पढ़ें अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 15 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन (15 August 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

आज के दिन लाभ की कई संभावनाएं दिख सकती हैं, इनमे से कुछ एक आज पूर्ण होगी और कुछ बाद में पूर्ण होंगे. किसी भी कार्य में तुरंत निर्णय ले अन्यथा लाभ के अवसर का उचित फल नहीं मिलेगा. कार्य क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी आपके हिस्से का काम हथियाने का हर संभव प्रयास करेंगे, लापरवाही और आलस्य से बचें अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा. घर का वातावरण आपके उत्साह में वृद्धि करेगा धन की आमद एक से अधिक मार्ग से होगी फिर भी पारिवारिक कार्यों मे खर्च करने में संकोच ना करें. सेहत अनुकूल रहेगी.

वृष राशि

आप के मिश्रित रहेगा. आज आप जिस भी कार्य मे हाथ डालेंगे उसके आरम्भ में कोई ना कोई टांग अड़ाएगा, धन की कमी भी व्यवधान डालेगी. सेहत का विशेष सावधानी रखें अन्यथा कोई परेशानी हो सकते हैं, कमर में दर्द या चोट लग सकते हैं. रिश्तेदार के साथ संबंध मधुर बना रहेगा. धन संबंधित पर समस्या से मेहनत के द्वारा ही विजय पाई जा सकती है, आज की मेहनत निकट भविष्य को व्यवधान रहित बनाएगी. परिवार उत्सव का माहौल रहेगा घरेलू खर्च बजट से ज्यादा होंगे फिर भी शांति प्रदान करेंगे.

मिथुन राशि

आज के दिन घर में सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा. स्वस्थ कि स्थिति नरम रहेगी. आवश्यक कार्य के चलते मध्यान तक कार्य क्षेत्र से अवकाश लेना पड़ेगा. आज कोई परिजन अथवा अधीनस्थ अपनी मांग मनवाने के लिए जिद पर अड़ेगा, जिससे कुछ समय के लिए असुविधा होगी क्रोध आएगा लेकिन स्थिति को देख मन मे ही रखेंगे. स्वभाव में व्यवहारिकता की कमी रहेगी किसी की बातों का सीधा जवाब नहीं देंगे.धन की आमद बना रहेगा. अनैतिक कार्यों से सावधान रहें.

कर्क राशि

आज के दिन भाग दौड़ में व्यस्त रहने से लाभ कम ही मिलेगा. चाहे कितनी भी मेहनत करें परिजनों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे कार्य क्षेत्र पर जहां से लाभ की उम्मीद रहेगी वहां से हानि होगी और जहां से कोई उम्मीद नहीं होगी वहां से अकस्मात लाभ होगा वो भी खर्च के अनुपात में नाकाफी. नौकरी वाले लोग आज पदान्नति हो सकते हैं. व्यवसायी वर्ग की आज किसी ना किसी कारण से आलोचना ही होगी. धन लाभ थोडा बहुत संध्या के आस पास होगी खर्च साथ मे होने पर तुरंत खर्च हो जाएंगे.

सिंह राशि

आज के दिन किसी भी प्रकार के लेन देन से बचें, अन्यथा आपके कार्य में रुकावट आ सकते हैं. काम काज की गति आरम्भ में कुछ धीमी रहेगी लेकिन फिर भी कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा. खर्च सर पर आने पर धन लाभ के लिए प्रयास बहुत करेंगे लेकिन होगा असमय ही. समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों से जान पहचान भविष्य में लाभ के मार्ग खोलेगी. किसी से भी मन के गुप्तविचार ना बताएं अन्यथा बने काम बिगड़ सकते है. घर मे किसी पुरानी बात को लेकर भाई बंधु अथवा पति पत्नी में विवाद होने की संभावना है.

कन्या राशि

आपका आज का दिन भागदौड़ वाला रहेगा. धन संबंधित मामलों में सावधानी बरतें. कोई दूर से रिश्तेदार घर में आ सकते हैं. यात्रा पर जाने के योग हैं. कार्य व्यवसाय में पुराने सामान की बिक्री से धन लाभ होगा नए अनुबंध भी मिलेंगे लेकिन समय की कमी के कारण आज इनपर कार्य आरंभ नहीं कर पाएंगे. सभी प्रकार के आर्थिक विषयो को आज ही ले देकर पूर्ण करने का प्रयास करें कल से स्थिति विपरीत होने पर धन को लेकर अपमानित हो सकते हैं. परिवार में छोटी मोटी बातो को छोड़ शांति रहेगी.

तुला राशि

आज के दिन आध्यात्म एवं परोपकारी में व्यस्त रहने की प्रेरणा मिलेगी. घर मे पूजा पाठ का आयोजन अथवा किसी उत्सव को लेकर चहल पहल रहेगी. मित्र रिश्तेदारों के आगमन से प्रसन्नता तो होगी लेकिन खर्च अनियंत्रित होने पर चिंता का विषय बनेंगे. कार्य क्षेत्र से लाभ के समाचार मिलेंगे. धन संबंधित अधिकांश कार्य किसी अन्य व्यक्ति के कारण लंबित होंगे फिर भी आवश्यकता अनुसार धन लाभ हो ही जाएगा.

वृश्चिक राशि

आज के दिन में सेहत छोटी मोटी समस्या को छोड़ सुधार आएगा. कार्य व्यवसाय संभावनाओं पर केंद्रित रहेगा एक पल में लाभ की आशा जागेगी अगके ही पल आशा निराशा में बदलने से कोई भी स्थिर निर्णय नहीं ले सकेंगे. धन संबंधित कोई भी निर्णय आज ना ही लें तो बेहतर रहेगा व्यवसायियों को खर्च से ज्यादा लाभ हो जाएगा. भाग दौड़ करने पर कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं इसलिए कार्यों को सहज रूप से होने दें. खर्च पर नियंत्रण रखें.

धनु राशि

आज का दिन लाभ की कई नई सम्भावनाएं जगाएंगी. माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. कार्य क्षेत्र पर बिक्री में पिछले दिनों की तुलना में कमी आएगी लेकिन फिर भी आय के दृष्टिकोण से दिन संतोषजनक रहेगा कार्य व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य मार्ग से भी धन की आमद होगी. अचानक खर्च बढ़ने से आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है. रिश्तेदारों का आगमन घर मे चहल पहल बढ़ाएगा उपहार का आदान प्रदान होगा. घर के बड़ो का मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद जल्दी से हारने नहीं देगा.

मकर राशि

आज के दिन छोटी अथवा बड़ी यात्रा के योग बन रहे हैं, इसके कारण दिनचर्या अस्त व्यस्त होगी. भूमि भवन में निवेश करने से बचें. कार्य व्यवसाय में उतार चढ़ाव लगा रहेगा धन की आमद निश्चित नहीं रहेगी फिर भी जरूरत के अनुसार हो ही जाएगी. घर मे सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे इनका उपभोग भी करेंगे. खर्च भी आज अतिरिक्त रहेंगे. धन को लेकर किसी से बहस होने की संभावना है सेहत आज उत्तम रहेगी.

कुंभ राशि

आज के दिन आप अपने विवेकी व्यवहार से सभी जगह सम्मान पाएंगे. सेहत उत्तम रहेगी. कार्य व्यवसाय में आज समय कम ही दे पाएंगे धन की आमद कम ही रहेगी. कार्य क्षेत्र पर सहकर्मियों की कमी खलेगी. परिवार में आज आनंद का वातावरण किसी ना किसी के अहम के कारण खराब हो सकता है. महिलाए अपने आप को अन्य से अधिक बुद्धिमान प्रदर्शित कर स्वयं ही हास्य की पात्र बनेंगी.

मीन राशि

आज आपका मन प्रसन्न रहेगा. अपनी अथवा परिजन के सेहत की अनदेखी न करें अन्यथा आपको परेशानी हो सकते हैं. कार्य क्षेत्र पर भी अपनी के आगे किसी की नहीं चखने देंगे सहकर्मियों के कार्यो में छोटे मोटे नुक्स निकालना भारी पड़ सकता है. आदत में सुधार लाए वरना अकेले रह जाएंगे. धन संबंधित कार्यो को शांति से मिलबैठकर सुलझाने का प्रयास करें व्यक्तिगत मामले सार्वजनिक होने पर प्रतिष्ठा में कमी आएगी. धन लाभ की आशा आज मुश्किल से ही पूरी होगीं.

