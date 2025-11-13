Rashifal 14 November 2025: कर्क और कन्या वालों से परास्त होंगे शत्रु, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 14 नवंबर 2025 शुक्रवार का दिन (14 November 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..

🌹-मेष राशि

आज के दिन नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे है .अनावश्यक विवादों में न उलझें अन्यथा आपको नुकसान हो सकते है .कान संबंधित समस्या हो सकते है.कारोबार से लाभ होगा.दैनिक रोजगार नियमित रहेगा. मित्र से मिलाप होगा.सुखद समाचार मिलेंगे.धार्मिक कार्य सम्पन्न होगा. माता-पिता का सहयोग मिलेगा. राजकाज में संघर्ष होगा.

🌹-वृष राशि

आज के दिन सुख सुविधा में वृद्धि होगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा.रुके कार्यों में गति आएगी.दूर-समीप की यात्रा बनेगी.परिवार पर व्यय होगा. मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.दायित्व का निर्वाह होगा.राजकाज में सफलता मिलेगी. पराक्रम में वृद्धि होगी.परिवार में सहयोग मिलेगा.संतान द्वारा सहयोग मिलेगा. प्रतियोगिता में विजय होगी.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन धन आगमन में हो रही रुकावट दूर होगी .उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकते है.परिवार में सामंजस्य बनेगा.संतान सुख मिलेगा.शत्रु परास्त होंगे.शिक्षा में प्रगति और निर्माण कार्य में बाधा आयेगी.अधिकारी से विवाद हो सकता है.पारिवारिक समस्याएं आयेंगी.निर्माण में प्रगति होगी.

🌹-कर्क राशि

पारिवारिक मांगलिक आयोजनों की रूपरेखा बनेगी .दोस्तों के साथ किसी जरूरी मसले पर चर्चा होगी .साझेदारी से लाभ होगा.शत्रु पर विजय प्राप्त होगी.राजकाज में सफलता मिलेगी.कार्य में उत्साह बनेगा.मित्रों का साथ मिलेगा.शारीरिक स्वास्थ्य में कमी आयेगी.व्यय अधिक होगा.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा .कुटुम्बजनों में प्रसन्नता रहेगी. धन का लाभ होगा. समस्या का समाधान होगा. मानसिक शांति मिलेगी.कार्य में विजय प्राप्त होगी. पारिवारिक समस्याएं आयेंगी.पराक्रम में वृद्धि होगी. संतान का सहयोग मिलेगा.शत्रु परास्त होंगे.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन रुके कार्य और योजनाओं को क्रियाशील करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे.धन का लाभ होगा.नौकरी में उन्नति होगी. समस्या का समाधान होगा.व्यापार में विस्तार होगा.दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी.दैनिक दिनचर्या अच्छी रहेगी. कार्यों में प्रगति होगी.राजकाज में सफलता मिलेगी.

🌹-तुला राशि

आज के दिन छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर होंगे .पुराने विवादों से छुटकारा मिलेगा.धन का लाभ होगा. कारोबार में विस्तार और लाभ होगा. संतान का सहयोग मिलेगा.धर्म कार्य सम्पन्न होंगे.पराक्रम में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.खर्च अधिक होगा.दूर-समीप की यात्रा होगी.पराक्रम में वृद्धि होगी.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.कारोबार में सहयोग मिलेगा.कठिनाईयां दूर होगी. योजना का विस्तार होगा.शिक्षा पर धन खर्च होगा.धन का लाभ होगा.समस्या का समाधान होगा.परिवार की समस्या रहेगी.प्रतिष्ठा का लाभ होगा.

🌹-धनु राशि

आज के दिन किसी की बातों में नहीं आना चाहिए.व्यापार में लाभ होगा.शिक्षा में लाभ मिलेगा.पेट संबंधित परेशानी हो सकते है .कठिन परिश्रम करना पडेगा.धन का लाभ मिलेगा. धन का लाभ मिलेगा.पारिवारिक समस्याएं रहेंगी.राजकाज में संघर्ष होगा. मान-सम्मान का ध्यान रखें.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आपको मानसिक रूप से परेशान होने की संभावना रहेगी.पत्नी के स्वास्थ्य में कष्ट रहेगा.दैनिक कार्य में बाधाएं आयेंगी.राजकाज में विलम्ब होगा.निर्माण में प्रगति होगी.गुप्त शत्रु से हानि हो सकती है.मानसिक परेशानी रहेगी.उदर-विकार होगा.दैनिक रोजगार सामान्य रहेंगे.

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन संतान की आध्यान के लिए कर्ज़ लेना पड़ सकते है .पूँजी निवेश करने में सावधानी बरतें .आज के दिन यात्रा से बचें.व्यय अधिक होगा.कारोबार से आर्थिक लाभ पहले से बढेगा.राजकाज में वृद्धि होगी.शिक्षा में लाभ मिलेगा.धन का लाभ होगा.अपव्यय रहेगा.शत्रु पर विजय प्राप्त होगी.

🌹-मीन राशि

आज के दिन बीती बातों को भूलकर अपने रिस्तों की नई शुरुआत करें.संतान पक्ष से कोई ख़ुशख़बरी प्राप्त होगी.धन का लाभ मिलेगा.व्यापार में विस्तार होगा.मित्रों का सहयोग मिलेगा. संतान सुख मिलेगा.नई योजनाएं बनेंगी. कार्य में उत्साह रहेगा.आय में बढ़ोतरी होगी.राजनीतिक लाभ मिलेगा.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

