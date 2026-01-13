FacebookTwitterYoutubeInstagram
Trump Iran Tariff: ईरान से व्यापार करने पर ट्रंप ने लगाया 25% टैरिफ, जानें भारत को कितने करोड़ का होगा नुकसान?

'हम घोषित करते हैं असली हत्यारों के नाम...', ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद CM सिद्धारमैया ने कर्नाटक में बदलाव की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या बोले

18 साल की उम्र पूरी होते ही खुलते हैं मौके, ये सरकारी योजनाएं बना सकती हैं भविष्य

Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा

दुनिया की 5 सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी, जानें किस नंबर पर आती है भारत की इसरो?

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 14 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 13, 2026, 10:47 PM IST

Rashifal 14 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार (Rashifal 14 January 2026) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा... 

🌹-मेष राशि
आज के दिन आप किसी बहुप्रतिक्षित आवश्यक कार्य के पूर्ण होने से उत्साहित रहेंगे लेकिन सरकारी कार्य आज बिना जोड़ तोड़ किए पूर्ण नहीं हो सकेंगे.निवेश, व्यापार, नौकरी, विद्या सभी क्षेत्रों में आज लाभ ही लाभ के संकेत हैं.सभी कार्यालय में वरिष्‍ठजनों से भी सहयोग मिलेगा और जूनियर्स भी आपकी मदद करेंगे.जीवनसाथी के साथ आपसी सामंजस्‍य में सुधार आएगा. 

🌹-वृषभ राशि
आप आज हर काम सरलता से संपन्न कर पाएंगे.आर्थिक रूप से दिन अनुकूल रहेगा.नौकरी में आपके उच्च पदाधिकारी खुश रहेंगे.कार्य की व्यस्तता रहेगी लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.व्‍यापारियों के लिहाज से भी निवेश के लिए दिन अच्‍छा है.परिजन और कार्य क्षेत्र पर सहकर्मियों को समझने पर भी मनमानी कार्य करेंगे जिसका परिणाम बाद में स्वयं के साथ ही अहितकर रहेगा .निवेश लाभदायक रहेगा .

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.कार्य क्षेत्र पर मेहनत के अनुसार ही सफलता प्राप्त होगी.भाग्य के साथ पूर्वनिर्धारित कार्य की तरफ आज आपको प्रयास करना होगा.धार्मिक एवं मांगलिक कार्यों में व्यस्त रहने की संभावनाएं बन रही हैं.कहीं से शुभ समाचार भी मिल सकता है.रुके हुए धन के प्राप्‍त होने से परिवार में हर्ष का माहौल रहेगा.अतिथि आगमन के लिए तैयार रहें.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन किसी भी नए कार्य का श्रीगणेश कर सकते है जिससे आपको सफलता में भी कोई कमी नहीं आएगी.स्वास्थ्य का ध्यान रखें,यात्रा से परहेज करें, वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं.घर से बाहर जाते समय उपाय करके निकलें.बिना वजह दूसरों के विवाद में न पड़ें.आज आपको शारीरिक और मानसिक रूप से भी थकान महसूस हो सकती है.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आनंद में बीतेगा.परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर रहेंगे.मान-सम्मान में वृद्धि होगी और जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्‍त होगा. प्रिय व्यक्ति की राय पर विशेष ध्यान दें. मधुर वाणी से किसी को प्रभावित कर पाने में आप सफल रहेंगे.परिवार के साथ आप कहीं बाहर घूमने के बारे में भी विचार कर सकते हैं.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ सुख शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, अधूरे कार्य संपन्न होंगे.कोई शुभ सूचना मन को प्रसन्न रखेगी.सेहत का विशेष सावधानी रखें.संतान की ओर से आपको कोई ख़ुशख़बरी मिलेगी.आज आपको किसी पार्टी में जाने का अवसर प्राप्त होगा.

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.मन में कल्पना की तरंगें उठेंगी, बौद्धिक चर्चाओं में भाग अवश्य लें.परिवार के साथ अच्‍छा समय बीतेगा.किसी के भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता. कला और साहित्य में रुचि बढ़ेगी.बेहतर होगा कि आप उन्‍हें जांच परख और आजमाकर देखें फिर भरोसा करें.

🌹-वृश्चिक राशि
आज आपकी मनःस्थिति में सुधार होगा जिससे आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.मन को सबल रखें.परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकते है.गृहस्थ में अनावश्यक खर्च में बढ़ोतरी होगी.उधार लेने से बचें.सरकारी कामों में बाधा आ सकती है.यात्राओं के परिणाम खराब आ सकते हैं. बेहतर होगा कि टाल दें.

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.मानसिक रूप से आज आप बहुत हल्कापन महसूस करेंगे. आपके मन पर छाए हुए चिंता के बादल हटने से आपके उत्साह में वृद्धि होगी.सभी काम बनते हुए नजर आने लगेंगे.अध्‍यापन के कार्यों में आपको आज रुचि रहेगी.रचनात्‍मक और साहित्‍य से जुड़े नवीन कार्यों में आज आपको सफलता मिलेगी.

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपको लाभ के साथ साथ रुका हुआ धन भी आपको अवश्‍य प्राप्त होने के आसार है .धन निवेश के लिए भी दिन लाभकारी है. स्वयं पर विश्‍वास रखकर ही आज कार्यों को क्रियान्वित करें.रुपये-पैसे से जुड़ी निवेश की योजनाओं को आज के दिन आप शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं. आज दिन शुभ योग में है.

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन अनुकूल रहेगा.नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में पदोन्नति मिलेगी.लेन देन में सावधानी रखें अन्यथा नुकसान हो सकते है.आप तन-मन से स्वास्थ होकर कार्य कर पाएंगे, जिससे कार्य में उत्साह एवं उर्जा का अनुभव होगा.सेहत भी आज आपका भरपूर साथ देगी.मन प्रसन्‍न रहेगा.यापारियों को आज अच्‍छा मुनाफा होने की उम्‍मीद है. 

🌹-मीन राशि
आज के दिन आप के लिए मिश्रित फलदायी रहेगा.अचानक अस्वस्थता और बेचैनी के साथ बीतेगा, किसी का भला करने पर भी आप पर ही विपत्ति आ सकती है, पैसों का लेन-देन न करें.पिता के स्‍वास्‍थ्‍य में सुधार होगा .उन्‍हें आपकी खास देखभाल की जरूरत है.नौकरी में आपको सफलता मिलेगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

