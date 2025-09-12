Rashifal 13 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 13 सितंबर 2025 शनिवार का दिन (13 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..



मेष राशि

आज के दिन कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी. चाहे कितनी भी मेहनत करें परिजनों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे. धन प्राप्ति के अच्छे संयोग बने हैं. वाणी पर संयम बनाए रखें ताकि शुभ फल प्राप्त होता रहे. व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ, मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी.नौकरी में पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी.आग, पानी और वाहन चलाते समय सजग रहें.माता के सेहत पर विशेष ध्यान रखें.

वृषभ राशि

आज के दिन लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें. पुरानी समस्याओं का अंत होग. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान संभव है. भूमि भवन में निवेश कर सकते है. नौकरी में अधिकारियों से सहयोग एवं कार्य करने के लिए उत्साह बना रहेगा. विदेश में रहनेवाले मित्रों या स्वजनों का समाचार आपको भाव विभोर करेगा. मंदिर या तीर्थयात्रा पर जा सकते हैं.

मिथुन राशि

आज के दिन आपके मन में नए विचार आएंगे लेकिन आपको इस दौरान अपने मन को शांत रखने की कोशिश करनी होगी. रिश्तेदार के आगमन होगा. खर्च और कर्ज आज आपकी चिंता का कारण बन सकता है इसलिए सोच-समझकर कार्य करें, अनावश्यक खर्च से बचें. कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं. वाद-विवाद के दौरान मानहानि न हो, इसका ध्यान रखें. शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता के कारण उत्साह में कमी आएगी.

कर्क राशि

आज दिन मंगलमय बीतेगा. स्त्री मित्रों के सहयोग से आज कार्य पूर्ण होंगे. विशेष लाभ के योग बन रहे हैं. छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकते है. सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा. जोखिमपूर्ण निवेश में भी लाभ होगा. स्वादिष्ट भोजन और नए वस्त्राभूषणों की खरीदारी होगी. सार्वजनिक क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा. व्यवसाय के क्षेत्र साझेदारी से लाभ होगा.

सिंह राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा. नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. आज दिनभर कार्य की व्यस्तता रहेगी.मान-सम्मान और यश में वृद्धि होगी. व्यापार अच्छा चलेगा .पूजा-पाठ से मन प्रसन्न रहेगा. नौकरी के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त होगा.ननिहाल की तरफ से अच्छे समाचार मिलेंगे तथा लाभ होगा. प्रतिस्पर्धियों की पराजय होगी.

कन्या राशि

आज के दिन आध्यात्मिक सुख -शांति का वातावरण बना रहेगा. भाग्य आज आपका साथ देने के लिए तत्पर है. नए अवसर प्राप्त होंगे. प्रतिस्पर्धियों को आप परास्त कर सकेंगे. भाई-बंधुओं और पड़ोसियों के साथ संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं. आर्थिक लाभ मिल सकता है. सार्वजनिक क्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा. चित्त प्रसन्न रहेगा.

तुला राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा लेकिन आज आपको अपने कार्यों में सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आपके कार्य में कोई रुकावट आने की संभावना रहेगी. वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं. अजनबी लोगों पर भरोसा न करें वर्ना लेने के देने पड़ सकते हैं. माता-पिता के साथ मतभेद हो सकता है अथवा उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है. जमीन, मकान तथा वाहन आदि के दस्तावेज में सावधानी से काम करें.

वृश्चिक राशि

आज के दिन किसी भी प्रकार के विवाद से बचें अन्यथा आपके काम में रुकावट आ सकते है. आपको जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. प्रिय व्यक्तियों का साथ मिलेगा. शेयर में निवेश करने से बचें. मौज-शौक के साधन और मनोरंजन के पीछे आज पैसे खर्च करेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी तथा प्रिय व्यक्ति का सान्निध्य, रोमांचक और आनंददायक रहेगा.

धनु राशि

आज के दिन लाभदायक रहेगा. आपने जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बना रहेगा. अचानक कोई शुभ समाचार या रुका हुआ धन प्राप्त होगा. शत्रु पराजित होंगे. घर में भाई-बहनों के साथ मेल-मिलाप रहेगा. स्वजनों और मित्रों के साथ मुलाकात होगी. छोटे प्रवास का योग है. आपके कार्य सफल होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. लोकप्रियता में वृद्धि होगी.

मकर राशि

आज के दिन आनंददायक रहेगा क्योंकि आज संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकते है. घर परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा और पूजा पाठ में धन खर्च होगा. मनोरंजन कार्य में समय अधिक व्यतीत होगा. बुद्धि-विवेक से सफलता आज आपके कदम चूमेगी. मित्रों, सगे-संबंधियों के साथ बाहर जा सकते हैं. मागलिक प्रसंगों में उपस्थित हो सकते हैं. विवाहोत्सुक युवक-युवतियों की वैवाहिक समस्या हल होने का योग है.

कुंभ राशि

आज वाद-विवाद में न पड़ें अन्यथा विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. क्रोध व वाणी पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है. पारिवारिक सदस्यों के साथ नोंकझोंक के कारण मन दुखी होगा. मानसिक रूप से भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं. क्रोध पर अंकुश रखना पड़ेगा. दुर्घटना से बचें.

मीन राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा. नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलेगा. आत्मविश्वास एवं पराक्रम वृद्धि के कारण सफलता प्राप्त होगी. मेहनत के अनुपात में लाभ प्राप्त होगा. बुजुर्गों और उच्च पदाधिकारियों की कृपादृष्टि रहने के कारण आप मानसिक रूप से किसी भी प्रकार के बोझ से मुक्त होंगे. गृहस्थजीवन में आनंद रहेगा.

