Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

क्या है पुतिन की 'सलामी स्लाइसिंग', जिससे दुश्मन को धीरे-धीरे देते हैं मात, अब टारगेट पर Poland?

Rashifal 13 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Asia Cup 2025: भारत पाकिस्तान मैच को लेकर IPL चेयरमैन का बड़ा बयान, बताया किन कारणों से खेल रही टीम इंडिया यह मुकाबला

एक्ट्रेस Disha Patani के घर पर फायरिंग, इस गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी, कहा- ये तो महज ट्रेलर है

इस देश में पति अपना सकेंगे पत्नी का सरनेम, कोर्ट ने पलट दिया सदियों पुराना कानून

PCOS को कंट्रोल करने का क्या है सबसे आसान तरीका? जल्दी मिलेगा आराम अगर मान ली ये बात

लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें

Viral Video: शादी से पहले दूल्हा का हो गया एक्सीडेंट, 7 फेरे लेने अस्पताल ही पहुंच गई दुल्हन

20 रुपए से भी सस्ती ये चीजें हैं Diabetes की पक्की दुश्मन, महीनों से बढ़ा Sugar Level भी होगा कंट्रोल

Bank Holiday: क्या 13 सितंबर को बंद रहेंगे बैंक? जानिए दूसरे शनिवार की छुट्टियों को लेकर क्या कहता है RBI

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या है पुतिन की 'सलामी स्लाइसिंग', जिससे दुश्मन को धीरे-धीरे देते हैं मात, अब टारगेट पर Poland?

क्या है पुतिन की 'सलामी स्लाइसिंग', जिससे दुश्मन को धीरे-धीरे देते हैं मात, अब टारगेट पर Poland?

Rashifal 13 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Rashifal 13 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Asia Cup 2025: भारत पाकिस्तान मैच को लेकर IPL चेयरमैन का बड़ा बयान, बताया किन कारणों से खेल रही टीम इंडिया यह मुकाबला

भारत पाकिस्तान मैच को लेकर IPL चेयरमैन का बड़ा बयान, बताया किन कारणों से खेल रही टीम इंडिया यह मुकाबला

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें

लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें

20 रुपए से भी सस्ती ये चीजें हैं Diabetes की पक्की दुश्मन, महीनों से बढ़ा Sugar Level भी होगा कंट्रोल

20 रुपए से भी सस्ती ये चीजें हैं Diabetes की पक्की दुश्मन, महीनों से बढ़ा Sugar Level भी होगा कंट्रोल

क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान

क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 13 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Sep 12, 2025, 10:54 PM IST

Rashifal 13 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 13 सितंबर 2025 शनिवार का दिन (13 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..
 
मेष राशि
आज के दिन कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी. चाहे कितनी भी मेहनत करें परिजनों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे. धन प्राप्ति के अच्छे संयोग बने हैं. वाणी पर संयम बनाए रखें ताकि शुभ फल प्राप्त होता रहे. व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ, मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी.नौकरी में पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी.आग, पानी और वाहन चलाते समय सजग रहें.माता के सेहत पर विशेष ध्यान रखें.

वृषभ राशि
आज के दिन लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें. पुरानी समस्याओं का अंत होग. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान संभव है. भूमि भवन में निवेश कर सकते है. नौकरी में अधिकारियों से सहयोग एवं कार्य करने के लिए उत्साह बना रहेगा. विदेश में रहनेवाले मित्रों या स्वजनों का समाचार आपको भाव विभोर करेगा. मंदिर या तीर्थयात्रा पर जा सकते हैं.

मिथुन राशि
आज के दिन आपके मन में नए विचार आएंगे लेकिन आपको इस दौरान अपने मन को शांत रखने की कोशिश करनी होगी. रिश्तेदार के आगमन होगा. खर्च और कर्ज आज आपकी चिंता का कारण बन सकता है इसलिए सोच-समझकर कार्य करें, अनावश्यक खर्च से बचें. कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं. वाद-विवाद के दौरान मानहानि न हो, इसका ध्यान रखें. शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता के कारण उत्साह में कमी आएगी.

कर्क राशि 
आज दिन मंगलमय बीतेगा. स्त्री मित्रों के सहयोग से आज कार्य पूर्ण होंगे. विशेष लाभ के योग बन रहे हैं. छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकते है. सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा. जोखिमपूर्ण निवेश में भी लाभ होगा. स्वादिष्ट भोजन और नए वस्त्राभूषणों की खरीदारी होगी. सार्वजनिक क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा. व्यवसाय के क्षेत्र साझेदारी से लाभ होगा.

सिंह राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा. नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. आज दिनभर कार्य की व्यस्तता रहेगी.मान-सम्मान और यश में वृद्धि होगी. व्यापार अच्छा चलेगा .पूजा-पाठ से मन प्रसन्न रहेगा. नौकरी के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त होगा.ननिहाल की तरफ से अच्छे समाचार मिलेंगे तथा लाभ होगा. प्रतिस्पर्धियों की पराजय होगी. 

कन्या राशि
आज के दिन आध्यात्मिक सुख -शांति का वातावरण बना रहेगा. भाग्य आज आपका साथ देने के लिए तत्पर है. नए अवसर प्राप्त होंगे. प्रतिस्पर्धियों को आप परास्त कर सकेंगे. भाई-बंधुओं और पड़ोसियों के साथ संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं. आर्थिक लाभ मिल सकता है. सार्वजनिक क्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा. चित्त प्रसन्न रहेगा.

तुला राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा लेकिन आज आपको अपने कार्यों में सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आपके कार्य में कोई रुकावट आने की संभावना रहेगी. वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं. अजनबी लोगों पर भरोसा न करें वर्ना लेने के देने पड़ सकते हैं. माता-पिता के साथ मतभेद हो सकता है अथवा उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है. जमीन, मकान तथा वाहन आदि के दस्तावेज में सावधानी से काम करें. 

वृश्चिक राशि
आज के दिन किसी भी प्रकार के विवाद से बचें अन्यथा आपके काम में रुकावट आ सकते है. आपको जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. प्रिय व्यक्तियों का साथ मिलेगा. शेयर में निवेश करने से बचें. मौज-शौक के साधन और मनोरंजन के पीछे आज पैसे खर्च करेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी तथा प्रिय व्यक्ति का सान्निध्य, रोमांचक और आनंददायक रहेगा. 

धनु राशि
आज के दिन लाभदायक रहेगा. आपने जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बना रहेगा. अचानक कोई शुभ समाचार या रुका हुआ धन प्राप्त होगा. शत्रु पराजित होंगे. घर में भाई-बहनों के साथ मेल-मिलाप रहेगा. स्वजनों और मित्रों के साथ मुलाकात होगी. छोटे प्रवास का योग है. आपके कार्य सफल होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. लोकप्रियता में वृद्धि होगी.

मकर राशि
आज के दिन आनंददायक रहेगा क्योंकि आज संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकते है. घर परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा और पूजा पाठ में धन खर्च होगा. मनोरंजन कार्य में समय अधिक व्यतीत होगा. बुद्धि-विवेक से सफलता आज आपके कदम चूमेगी. मित्रों, सगे-संबंधियों के साथ बाहर जा सकते हैं. मागलिक प्रसंगों में उपस्थित हो सकते हैं. विवाहोत्सुक युवक-युवतियों की वैवाहिक समस्या हल होने का योग है.

कुंभ राशि
आज वाद-विवाद में न पड़ें अन्यथा विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. क्रोध व वाणी पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है. पारिवारिक सदस्यों के साथ नोंकझोंक के कारण मन दुखी होगा. मानसिक रूप से भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं. क्रोध पर अंकुश रखना पड़ेगा. दुर्घटना से बचें.

मीन राशि 
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा. नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलेगा. आत्मविश्वास एवं पराक्रम वृद्धि के कारण सफलता प्राप्त होगी. मेहनत के अनुपात में लाभ प्राप्त होगा. बुजुर्गों और उच्च पदाधिकारियों की कृपादृष्टि रहने के कारण आप मानसिक रूप से किसी भी प्रकार के बोझ से मुक्त होंगे. गृहस्थजीवन में आनंद रहेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें
लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें
20 रुपए से भी सस्ती ये चीजें हैं Diabetes की पक्की दुश्मन, महीनों से बढ़ा Sugar Level भी होगा कंट्रोल
20 रुपए से भी सस्ती ये चीजें हैं Diabetes की पक्की दुश्मन, महीनों से बढ़ा Sugar Level भी होगा कंट्रोल
क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान
क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान
न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री
न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री
Kitchen Hacks: गर्म तवे पर 1 रुपये का शैंपू डालने से क्या होता है? रिजल्ट देख चौंक जाएंगे आप
गर्म तवे पर 1 रुपये का शैंपू डालने से क्या होता है? रिजल्ट देख चौंक जाएंगे आप
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE