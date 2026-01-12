Rashifal 13 January 2026: धनु और कुंभ वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार (Rashifal 13 January 2026) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज के लगभग सारे दिन ही शांति से भरा रहेगा.दिन की शुरुआत में घर परिवार में घर परिवार में ख़ुशियाँ और शांति बनी रहेगी.नौकरी में पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे.परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा जिससे आपको ख़ुशी और उत्साह बढ़ेगा.कार्यस्थल पर आ रही समस्या के निदान के लिए कार्यस्थल पर वास्तु अनुरूप परिवर्तन करें, तुरंत लाभ होगा.हवाई यात्रा के योग बन रहे हैं.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी दिन के आरम्भ में मन में सकारात्मक विचार रहेगा.भजन पूजन में समय व्यतीत होगा.बेहतर उन्नति के लिए अपने व्यवहार और कार्य प्रणाली में बदलाव की जरूरत है.एक समय पर एक ही काम करें.अधिकारी वर्ग प्रभावित होगा.विद्युत उपकरण खरीद सकते हैं.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन शारीरिक रूप से कष्टदायक रहेगा.सेहत का पूरा ध्यान रखें अन्यथा परेशानी वाला माहौल बना रहेगा.आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा.दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.आज के दिन आपके कार्यों में गति आयेगी.मन प्रसन्न रहेगा.प्रेम प्रसंगों में सफलता मिल सकती है.पारिवारिक सहयोग मिलेगा.समय रहते जरूरी कार्य पूर्ण करें.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपकी लाभा-लाभ वाली स्थिति रहेगी.आपकी सफलता के पीछे आपके परिश्रम के साथ कई लोगों की दुआ भी है.व्यवसायिक क्षेत्र पर उधड़ी के व्यवहार को लेकर किसी से बहस होने की संभावना है .स्वास्थ पर धन खर्च होगा.पारिवारिक आयोजन से दूरियां मिट सकती हैं.उत्तम भोजन बाहन और अन्य सभी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन कार्य क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धा अधिक रहेगी.विरोधी पक्ष आज आपको नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करेंगे लेकिन आप व्यर्थ के विवाद से दूरी बना कर रखें.कानूनी अड़चनें आ सकती हैं.किसी बात से बेचैन रहेंगे.तेल व्यापारी आज ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे.विदेश जाने के योग है.परिजनों का सहयोग मिलता रहेगा.नया व्यापार शुरू हो पायेगा.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.महिलायें भी आज किसी के ग़लत आचरण का तुरंत विरोध कर सकते है जिससे आपको कोई परेशानी हो सकती है.सेहत गड़बड़ रहेगी .जीवन बहुत छोटा है.समय रहते अपनी गलतियां सुधार लें. कई दिनों से अटके मसले आज सुलझ सकते हैं.किसी प्रभावकारी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

🌹-तुला राशि

आज के दिन आकस्मिक धन लाभ होगा जिससे आपको लाभ और उन्नति मिलने की भी संभावनाएं है.कार्य क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धा अधिक रहेगी.चिंता त्यागें, जो होगा अच्छा होगा.व्यर्थ सोचना बंद करें.आपके वाक चातुर्य से कार्य बन जाएंगे.आपके शत्रु नुकसान पहुंचा सकते हैं, सतर्क रहें.बाहर घूमने की योजना बनेगी घर में थोड़ी बहुत खींच तान हो सकती है.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी दिन के आरंभ में मन में आध्यात्मिक भाव रहेगा भजन पूजन में समय देंगे.पड़ोसियों से आज विवाद हो सकता है.स्वास्थ में सुधार के लिए डॉक्टर बदलना पड़ सकता है. मौज-मस्ती पर धन खर्च होगा.उपहार मिल सकते हैं.घरेलू कार्यों में खर्च बढ़ेंगे.लोगों से संपर्क बढ़ेगा. वाहन सुख संभव है.

🌹-धनु राशि

आज के दिन भूमि भवन में निवेश करने के लिए अनुकूल वातावरण रहेगा.महिलायें आज समय रहते कामना सिद्धि के लिए प्रयास करेंगी .समय की अस्थिरता से परेशान रहेंगे. परिवार में आई समस्या का निदान होगा. रंगमंच से जुड़े जातकों के मान में वृद्धि होगी.कार्यस्थल पर खुशनुमा माहौल रहेगा.धन प्राप्ति के योग हैं.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.अधिकांश समय आनंद मनोरंजन में बिताएंगे घर में सुख सुविधा पर खर्च होगा.किसी अनजान पर भरोसा ना करें. आज भी कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे.खान-पान पर पूर्ण नियंत्रण रखें. अकस्मात आये खर्च से बजट प्रभावित होगा.किसी से अकारण विवाद हो सकता है.

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा बेहतर रहेगा .आरम्भ से ही आपके समस्त कार्य व्यवस्थित रहेंगे धन प्राप्ति की आशा प्रातः काल से ही लगी रहेगी लेकिन इसके पूर्ण होने में मध्यम तक का समय लग जाएगा .व्यापारिक उन्नति के अवसर है. कार्यों में आ रही परेशानी से सहज ही निकल जाएंगे.बर्तन व्यापारियों के लिए समय उपयुक्त है.परोपकारी कार्यों में रुचि बढ़ेगी .

🌹-मीन राशि

आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ और सन्तोषजनक रहेगा.पुराने मित्रों से यादगार भेंट होगी.पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा.जल्दबाजी से बचें अन्यथा आपको नुकसान हो सकते है .धैर्य रखें, जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है.कानूनी कार्यों में उलझ सकते हैं.मामूली बात पर विवाद संभव है.विवाद से बचें अन्यथा तनाव बढ़ सकते है.

