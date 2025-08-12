Rashifal 13 August 2025: आज मकर और मीन वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें सभी राशियों के जातकों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 13 अगस्त 2025 बुधवार का दिन (13 August 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा

🌹-मेष राशि

आज के दिन सामाजिक आयोजन में हिस्सा लेंगे.पुराने मित्रों से भेंट हो सकते हैं.रिश्तेदार से मुलाक़ात होगी.कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ सकती है.विपरीत लिंगीय आकर्षण से बच कर रहे अन्यथा धन एवं मान हानि भी होगी.सन्तानों के ऊपर आज गर्व होगा.लेकिन आपके किसी गलत आचरण के कारण सम्मान को ठेस पहुच सकती है.धन लाभ प्रचुर मात्रा में होगा परन्तु घरेलु खर्च अधिक रहने से बचत मुश्किल से ही कर पाएंगे.

🌹-वृष राशि

आज आप किसी के बहकावे अथवा प्रलोभन में ना आये .पैतृक सम्पति सम्बंधित मामले उलझने से पारिवारिक वातावरण बिगड़ेगा.सरकारी कार्य भेंट पूजा के बिना करना संभव नहीं रहेगा. पुराने मित्रों से आकस्मिक भेंट आनंदित करेगी.नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल रहेगा.कार्य क्षेत्र अधिक सतर्क रहें चोरी अथवा अन्य कारणों से नुक्सान हो सकता है. पारिवारिक समस्याओं की लापरवाही करने से स्थिति विकट हो सकती है.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन सामाजिक एवं पारिवारिक क्षेत्र पर आज आप भाग्यशाली माने जाएंगे.अधिकांश कार्य सरलता से बनते चले जाएंगे. जायदाद सम्बंधित कार्यो को करना शुभ रहेगा आज .सरकार की तरफ से लाभदायक समाचार मिल सकता है. विदेश सम्बंधित कार्यो में भी सफलता सुनिश्चित रहेगी. धार्मिक क्षेत्र पर योगदान के लिए सम्मानित किए जाएंगे. परिवार में भी आपको विशेष स्नेह एव सुविधा मिलेगी.स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा. धन लाभ के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन माता से संबंध बेहतर होने का लाभ मिलेगा. घर में मांगलिक कार्य के कारण अथवा अन्य घरेलु कार्यो में अधिक व्यस्त रहेंगे. कार्य क्षेत्र पर भी आशा के अनुरूप व्यवसाय होने से धन लाभ होगा.सुख के ऊपर फिजूल खर्च भी अधिक रहेंगे. घर में मेहमानों के आने से चहल-पहल रहेगी. आज किसी के ऊपर अतिविश्वास ना करें.अतिक्रोध बने बनाये कार्य को ख़राब कर सकते हैं .आय के नविन साधनों की प्राप्ति होगी.

🌹-सिंह राशि

आज पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा बेहतर रहेगा.आज कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे इसमें कुछ हद तक सफल भी रहेंगे परन्तु धन अथवा अन्य कारण से बाधा आएगी.सामाजिक कार्यो के प्रति रूचि लेने से प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.आय से अधिक खर्च परेशान कर सकते हैं .बड़बोलेपन के कारण मान हानि हो सकती है संयमित व्यवहार करें. किसी परिजन अथवा सहकर्मी का विपरीत व्यवहार रंग में भंग का कार्य करेगा क्रोध में आकर कोई गलत हरकत ना करें.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा.सहज स्वभाव विरोधियों को भी मित्र बना सकते हैं .पेट संबंधित परेशानी हो सकते हैं .कार्यो में उत्साहहीनता रहने के कारण पूर्व निर्धारित योजनाएं टालनी पड़ सकती है. व्यवसायिक स्थल पर प्रतिस्पर्धा के कारण टकराव की स्थिति बनेगी. आज के दिन शालीनता के साथ व्यवहार करना फायदेमंद रहेगा.अधिक क्रोध एवं ईर्ष्या की प्रवृति धन के साथ-साथ प्रियजनों से आपसी व्यवहार बिगाड़ेगी.

🌹-तुला राशि

आज के दिन सामाजिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र पर अपनी प्रतिभा दिखाने का सुअवसर मिलेगा फिर भी इससे आर्थिक लाभ की आशा ना रखे सम्बन्ध प्रगाढ़ होंगे.धन लाभ के लिए थोड़ा अधिक बौद्धिक एवं शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा.धार्मिक कार्यो में रुचि बढ़ेगी.शारीरिक रूप से थका हुआ अनुभव होगा.परिजनो की इच्छा पूर्ती पर खर्च करेंगे. गृहस्थ सुख सामान्य रहेगा.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन सेहत में थोड़ी गिरावट रह सकती है. परंतु बाकि सब कार्य एवं व्यवहार यथावत चलते रहेंगे. कार्य क्षेत्र पर थोड़े समय में ही अधिक लाभ मिल जाएगा.समय निकाल कर पर्यटन की योजना बनाएंगे.पौरिणीक धार्मिक स्थलों की यात्रा हो सकती है. परिवार में भी आज भावनात्मकता अधिक रहने से एक दूसरे के विचारों की कद्र करेंगे. आज किसको उधार देना पड़ सकते हैं .

🌹-धनु राशि

आज के दिन मिश्रित रहेगा .आयवश्यक कार्यो में विलम्ब होने से निराशा होगी.यात्रा की संभावना रहेगी .युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी .पारिवारिक वातावरण स्वार्थ पर आधारित रहेगा. स्त्री एवं संतान के मध्य तालमेल बनाना मुश्किल खड़ी करेगा. धन लाभ के लिए आज अधिक बौद्धिक परिश्रम करना पड़ेगा.खर्च आय से अधिक रहेंगे.पुराने परिचित लोगों से मुलाक़ात होगी .

🌹-मकर राशि

आज के दिन मिला जुला रहेगा .संबंधो में चाह कर भी मधुरता नहीं रख पाएंगे. परिजनों से बात-बात पर मतभेद बनेंगे.गलतफहमियां भी आज अधिक परेशान करेंगी.परिवार में खर्च बढ़ सकते हैं .आज आपके हिस्से का लाभ कोई अन्य व्यक्ति ले सकता है.संभावित अनुबंध निरस्त होने से मन भारी रहेगा. धन लाभ के लिए किसी की मान गुहार करनी पड़ेगी फिर भी काम चलाऊ प्राप्ति हो जाएगी.

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन कार्य क्षेत्र के साथ साथ घरेलु कार्य अधिक रहने से व्यस्तता बढ़ेगी.पूजा पाठ में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे .घर में सजावट एवं बदलाव लाने के लिए समय एवं धन खर्च होगा. सन्तानो की जिद के चलते थोड़े असहज रहेंगे. कार्य क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धा अधिक रहने का लाभ नही उठा पाएंगे. प्रतिष्ठा को लेकर आप अधिक संवेदनशील रहेंगे.नौकरी पेशा जातको के पदान्नति के योग हैं .

🌹-मीन राशि

आज के दिन सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी .आँख संबंधित परेशानी हो सकते हैं .कार्यो में लापरवाही भी अधिक रहेगी.हर कार्य में शक करने के कारण परिवार में तनातनी हो सकती है.वाणी में मधुरता बनाए रखें .व्यवसाय विपरीत रहने से धन लाभ आज मुश्किल से ही हो पायेगा. किसी दूर रहने वाले रिश्तेदार से सुखद समाचार मिलेगा. परिवार में किसी की बीमारी पर खर्च होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.