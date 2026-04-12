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Horoscope 13 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज सोमवार का दिन? यहां पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल

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Horoscope 13 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज सोमवार का दिन? यहां पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : Apr 12, 2026, 09:14 PM IST

Horoscope 13 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज सोमवार का दिन? यहां पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 13 अप्रैल सोमवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि
आज के दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा.नए कार्य की रूप रेखा अवश्य बनाये पर आरम्भ करने के लिए थोड़ा और इन्तजार करें.धार्मिक कार्यो में रूचि लेंगे तंत्र-मंत्र के प्रयोग, ज्योतिष अथवा अन्य गूढ़ विषयो को जानने की लालसा बढ़ेगी. आज परिजनो के साथ यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं .

🌹-वृष राशि
आप आज का दिन सुख शांति से व्यतीत करेंगे.संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होंगे.रिश्तेदारों के साथ घूमने जाने की योजना बनेगी.व्यवसाय में आमदनी तो होगी परन्तु उगाही करने में परेशानी रहेगी.सहकर्मियो से किसी बात पर वैमनस्य रह सकता है फिर भी कार्य समय पर पूर्ण कर लेंगे.सामाजिक जीवन आज पहले से भी बेहतर बनेगा. 

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन स्वभाव भी चिड़चिड़ा रहने से मामूली बातो पर अकारण ही झगड़ा करेंगे.कार्य क्षेत्र पर आज अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है व्यवहार में रूखापन रहने से लोग आपसे कटने लगेंगे.व्यापारी वर्ग व्यवसाय की बिक्री में वृद्धि होगी .व्यवसाय में नई योजनाओं का प्रारंभ हो सकते हैं.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आप अपनी योजनाओं को साकार रूप दे पाएंगे.व्यवसाय में आपको लाभ होगा.आलस्य से दूर रहें.सामाजिक कार्यो के पीछे धन खर्च होगा पारिवारिक आयवश्यक वस्तुओ पर भी खर्च रहेगा.सेहत में उतार-चढ़ाव  बना रहेगा.कमर सम्बंधित शिकायत रह सकती है.घर में अविवाहितो के लिए कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपको सोची गई योजनाओं में सफलता प्राप्त होगी.नौकरी पेशा जातक तय सीमा से भी अधिक कार्य करेंगे उसके बाद भी आपके कार्यो की आलोचना ही होगी. कार्य क्षेत्र का गुस्सा घर पर निकालने के कारण आपसी तालमेल बिगाड़ेगा.धन लाभ मुश्किल से ही और अल्प मात्रा में होगा. धार्मिक स्थल पर किसी आयोजन में सम्मिलित हो सकते है.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा.शारीरिक रूप से चुस्त रहेंगे.आज आपको कोई भी उधार देने में असमर्थता दिखायेगा. सामाजिक एवं पारिवारिक वातावरण में पहले से सुधार आएगा लेकिन वर्तमान स्थिति के लिए सहायक नहीं बनेगा. घर के बुजुर्गो की देखभाल में समय व्यतीत करें अन्यथा परिवार में तनाव बढ़ सकते हैं .

🌹-तुला राशि
आज के दिन असंयमित व्यवहार के कारण आपको मानसिक तनाव हो सकते हैं.ना चाहकर भी कटु वचन बोलने पड़ेंगे जिसके कारण बाद में आत्मग्लानि रहेगी.कार्य क्षेत्र पर उधार वाले परेशांन कर सकते है.असंयमित दिनचर्या के कारण शारीरिक स्वास्थ्य भी कार्यो में बाधक बनेगा पेट सम्बंधित समस्या रहेगी.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.संतानें आपके अनुसार कार्य करेंगी.आज लोभी प्रवृति के कारण घर एवं बाहर के लोग आंतरिक रूप से आपसे परेशान रह सकते है.नौकरी पेशा जातक दिन के आरम्भ में कार्य बोझ कम रहने से थोड़ा राहत महसूस करेंगे परन्तु दोपहर के बाद आकस्मिक कार्य आने से व्यस्तता बढ़ेगी. 

🌹-धनु राशि
आज के दिन आप कई कार्यो को एकसाथ करने के कारण दुविधा में फंस सकते है.सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी.सरकारी कार्य थोड़ी शिफारिश के बाद आगे बढ़ेंगे.शेयर सट्टे में आज निवेश से बचे हानि हो सकती है.अन्य दैनिक उपभोग के व्यावसायिक कार्यो में निवेश उत्तम रहेगा. गृहस्थ जीवन में कोई चमत्कार होने से आश्चर्य में पड़ेंगे.

🌹-मकर राशि
आज के दिनआपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा.समय धन के साथ साथ मान सम्मान में भी वृद्धि करने वाला है.शत्रु परास्त होंगे.विदेशी व्यापार अथवा जमीन सम्बंधित कार्यो में अधिक लाभ की संभावना है.आकस्मिक यात्रा आने से जरूरी कार्य निरस्त करने पड़ सकते है. रिश्तेदारो के द्वारा लाभ के मार्ग

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन आप धन प्राप्ति के लिए सभी प्रकार की जोड़-तोड़ वाली नीति अपनायेंगे पारिवारिक भविष्य को लेकर चिंता रहेगी.संतान की उन्नति होगी.धैर्य से समय व्यतीत करें अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है.सेहत भी असामान्य रहेगी परंतु कार्यो में व्यस्तता के कारण अनदेखी करेंगे जिसका परिणाम आगे ख़राब रहेगा. 

🌹-मीन राशि
आज के दिन आप धन सम्बंधित मामलो को लेकर अत्यन्त संवेदनशील रहेंगे.सामाजिक कार्यों के पीछे धन खर्च होगा.सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा.हड्डी संबंधी समस्या हो सकती है .धन को लेकर आज किसी से विवाद भी हो सकता है.जोखिम व जमानत के कार्य टालें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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