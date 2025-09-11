Add DNA as a Preferred Source
Rashifal 12 September 2025: मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 सितंबर का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Abhay Sharma

Updated : Sep 11, 2025, 11:47 PM IST

Rashifal 12 September 2025: मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 सितंबर का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज  12 सितंबर 2025 शुक्रवार का दिन (12 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..
 

मेष राशि
आज के दिन कुछ पुराने मामले फिर से सामने आ सकते हैं. धन लाभ हो सकते हैं. रात के समय पार्टी में बीतेगा और किसी पुराने साथी से मुलाक़ात होगी. संतान और शिक्षा से जुड़े काम पूरे होंगे. आज शाम तक कोई खास डील फाइनल हो जाएगी. कड़वाहट को मिठास में बदलने की कला आपको सीखनी पड़ेगी. संतान पक्ष से आशा जनक समाचार मिल सकता है.

वृषभ राशि
आज का दिन संतोष और शांति का है. उत्साह के साथ आपके काम पूरे हो जाएंगे. सफलता मिल सकते है. आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे. राजनीतिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी. शासन व सत्ता से गठजोड़ का लाभ मिल सकता है. नए अनुबंधों के द्वारा पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. रात्रि में कुछ अप्रिय व्यक्तियों से मिलने से अनावश्यक कष्ट हो सकते है.

मिथुन राशि
आज के दिन छोटी-मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकते है .बहस और उलझन भारी स्तितियां से दूर रहने की कोशिश करें. जीवन में आगे बढ़ने की मौके भी प्राप्त होंगे जिससे आपको सफलता मिलेगी. किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने का भय बना रहेगा. संतान की शिक्षा या किसी प्रतियोगिता में अशातीत सफलता का समाचार मिलने से मन में हर्ष होगा. सांय काल में कोई रुका कार्य पूरा होगा.

कर्क राशि
आज के दिन आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी. लोन से जुड़े कामकाज पूरे होने की संभावना है. समाज में शुभ व्यय से आपकी कीर्ति बढ़ेगी. भाई बहनों को लाभ मिलेगा. आजीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी. मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. संतान के दायित्व की पूर्ति हो सकती है. यात्रा, देशाटन की स्थिति सुखद व लाभदायक रहेगी. सायंकाल से लेकर रात्रि तक प्रिय व्यक्तियों का दर्शन हो सकते है.

सिंह राशि
आज के दिन एक्स्ट्रा इनकम के कोई जरिया शुरू हो सकते हैं. घर में ही कोई काम शुरू हो सकते हैं. भौतिक विकास का योग अच्छा है. आमदनी के नए स्रोत बनेंगे. वाणी की सौम्यता आपको सम्मान दिलाएगी. शिक्षा, प्रतियोगिता में विशेष सफलता मिलेगा. नेत्र विकार होने की संभावना है. शत्रु परास्त होंगे

कन्या राशि 
आज के दिन आपके लिए शुभ समाचार मिल सकते हैं. कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान संभव हैं. अधूरे काम निपट जाएंगे, महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी.  रोजगार व्यापार के क्षेत्र में जारी प्रयासों में अकल्पनीय सफलता प्राप्त होगी. संतान पक्ष से भी संतोषजनक सुखद समाचार मिलेगा. शुभ खर्च होने का संयोगा है और यश-कीर्ति में वृद्धि होगी.

तुला  राशि 
आज आपके चारों ओर सुखद वातावरण रहेगा. कानूनी बाद विवादों से दूर रहें. घर परिवार के सभी सदस्यों की खुशियां बढ़ेगी. कई दिनों से चली आ रही लेन-देन की कोई बड़ी समस्या हल हो सकती है. कोई पार्ट टाइम काम भी मिल सकते है. पर्याप्त मात्रा में धन हाथ में आ जाने का सुख मिलेगा. यात्रा का प्रसंग प्रबल होकर स्थगित होगा.

वृश्चिक राशि
आज के दिन यात्रा पर जा सकते है. पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मुलाक़ात होगी. कार्यालय में आपके अनुकूल वातावरण बनेगा. सेहत का ध्यान रखें. कुछ आंतरिक विकार जैसे-वायु-मूत्र-रक्त, जड़ जमा रहे हैं. आज का दिन इस सबकी जांच कराने और किसी अच्छे डॉक्टर इस विषय में सलाह मशविरा करने में व्यतीत करें. रोग की अवस्था में भी आपका चलना फिरना काफी ज्यादा हो गया है, इस पर नियंत्रण रखें.

धनु राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा क्योंकि यह समय आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा. आपके विरोधी भी आपकी प्रशंसा करेंगे. शासन सत्ता पक्ष से निकटता व गठजोड़ का लाभ भी मिलेगा. ससुराल पक्ष से पर्याप्त मात्रा में धन हाथ लग सकता है. पूरे दिन परिवार के साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर प्राप्त होंगे.

मकर राशि
आज पारिवारिक व आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी. रोजमर्रा के कामों को समय पर निपटाएं अन्यथा विवाद संभव है. आजीविका के क्षेत्र में चल रहे नए प्रयास फलीभूत होंगे. अधीनस्थ कर्मचारियों का आदर व सहयोग भी पर्याप्त मिलेगा. किसी झगड़े विवाद में न पड़ें आज. रात्रि में प्रिय अतिथियों के आने से खर्च बढ़ेगा. माता-पिता का विशेष ध्यान रखें.

कुम्भ राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. पुराना क़र्ज़ चुका देंगे. नई योजनाओं का शुभारंभ हो सकते हैं. दिन काफी रचनात्मक है. व्यापारिक यात्रा के योग बन रहे है. कोई विपरीत समाचार सुनकर अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें और झगड़े और विवाद से बचें. ऑफिस में अपने विचारों के मुताबिक माहौल बन जाएगा.

मीन राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा. आज बोलने के बजाय सुनने पर आधिक ध्यान रखें. पुत्र-पुत्री की चिंता तथा उनके कामों में व्यतीत होगा. दांपत्य जीवन में कई दिन से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो जाएगा. बहनोई और साले से आज लेन-देन न करें संबंध खराब होने का खतरा है. धार्मिक क्षेत्रों की यात्रा और पुण्य कार्यों पर खर्चा हो सकता है.

