Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 12 November 2025: मकर राशि वालों का बढ़ सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 11, 2025, 09:59 PM IST

Rashifal 12 November 2025: मकर राशि वालों का बढ़ सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 12 नवंबर 2025 बुधवार का दिन (12 November 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..

🌹-मेष राशि
आज का दिन पिछले काल से थोड़ा बेहतर रहेगा परंतु बीच-बीच में वातावरण ख़राब होने से क्रोध आयेगा .काम धंधे की गति धीमी रहने के कारण आर्थिक विषय आज परेशान त.व्यस्तता से भरा रहेगा. अपनों का सुख व सहयोग मिलने से कार्य आसानी से पूरे होंगे.निवेश से लाभ मिलना संभव है. सुख-साधन बढ़ सकता है.

🌹-वृषभ राशि
आज का दिन परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन रहेगा.भागीदारी के कार्य में हानि होने की संभावना रहेगी .लंबी यात्रा होने की संभावना है परंतु इससे कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाएंगे.धन की स्थिति मजबूत होगी. स्वास्थ्य में सुधार होगा व मन में प्रसन्नता बनी रहेगी.शुभ व अनुकूल समाचार प्राप्त होंगे. माता का स्वास्थ बिगड़ सकता है.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आप फ़िज़ूल की बातों पर मानसिक तनाव महसूस करेंगे.धरेलू वातावरण पहले ही आसन्त रहेगा.बाहर भी किसी से धन या अन्य विषयों को लेकर बहस हो सकते है .कार्यस्थल पर सहकर्मियों से संबंधों में मधुरता आएगी.सजगता से कार्य करें. सफलता व उद्देश्यों की पूर्ति होगी.समय उत्तम रहेगा.पारिवारिक सुख प्राप्त होगा.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन कई अधूरे काम पूरे होंगे.पूर्व नियोजन पर्यटन की योजना भी बिगड़ सकती है.आर्थिक लेन देन आज न करें क्योंकि धन की किसी न किसी रूप में क्षति होने की संभावना रहेगी.घर-परिवार में शुभ व धार्मिक कार्य सम्पन्न होंगे.सुख-साधन बढ़ेगा.अपनों की सफलता से हर्ष व मन में प्रसन्नता होगी.जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन पुराने रुके कार्य असफल होने से अटक सकता है .प्रेम संबंध में सुधार होगा जिससे आपको प्रसन्नता रहेगी .आपकी मेहनत से बौद्धिक क्षेत्र से लाभ होगा. समय की अनुकूलता से लाभ मिलेगा.कार्यक्षेत्र में उ'च अभिलाषाओं की पूर्ति होगी. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. राजनीति में आपकी ख्याति बढ़ेगी.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी.आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.सेहत अच्छी रहेगी.आप जो बोलते हैं, उस बात से मुकर जाते हैं. बोलने में बहुत सावधानी रखें.अपनों से आशा न करें. समय मध्यम है. मन में आलस्य व निराशा के भाव होंगे.आप के कार्य-व्यवसाय आदि में रुचि नहीं होगी.

🌹-तुला राशि
आज के दिन मिला जुला असर रहेगा .परिवार में पैतृक सम्पत्ति अथवा अन्य कारणों से अहम् को लेकर टकराव हो सकता है .यहाँ विवेक से काम लें .कार्यस्थल पर किसी के प्रति आकर्षित होंगे.मन में किसी बात को लेकर दुविधा होगी.साहसिक कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है.सकारात्मक सोच के बेहतर परिणाम आएंगे.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन कार्य क्षेत्र की विस्तार हो सकती है .आपके लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित रखने से अ'छा लाभ होगा.प्रतिस्पर्धा व द्वेष का सामना करना पड़ सकता है.पुराने निवेश का फल अ'छा मिलेगा.संतान की चिंतान आप को व्याकुल कर सकती है.

🌹-धनु राशि
आज के दिन किसी के सहयोग से आपको लाभ मिलेगा.नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. आलस का त्याग करें.धर्म में श्रद्धा बढ़ेगी. भौतिक ऐश्वर्य के साधनों में बढ़ोतरी होगी. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा. कामकाज में लाभ मिलेगा. नए अनुबंध होने से सोच में परिवर्तन होगा.

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने की संभावना रहेगी.सेहत का विशेष सावधानी रखें .आपकी जिद के कारण साझेदारी के व्यवसाय में घाटा व धोखा मिलना संभव होगा.सितारों की चाल प्रतिकूल होगी.मानसिक तनाव बढ़ सकता है व शारीरिक कष्ट संभव है. आज आप पर आलस हावी रहेगा.

🌹-कुम्भ राशि 
आज के दिन ननिहाल से जुड़े कुछ शुभ समाचार मिल सकते है .निवेश करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा .दिन की शुरुआत में आलसी रवैये के कारण कार्य विलंब से पूरा होगा. कार्यस्थल पर सहकर्मियों से विवाद होगा. माता-पिता के फैसले के विरुद्ध जा कर कार्य करेंगे. प्रेम-प्रसंग में सफलता मिलने के योग हैं.

🌹-मीन राशि
आज के दिन आपको लाभदायक साबित होगा.नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा.सही समय पर निर्णय लेना आपके लिए उचित रहेगा. परिवार में कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा.ऋण के लेन-देन में सतर्क रहें. संपर्क का लाभ होगा.रुके हुए धन की प्राप्ति होगी.सुख-ऐश्वर्य बढ़ेगा.जल्दबाजी से नुकसान हो सकते है.

