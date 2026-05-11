Today Horoscope 12 May 2026: कर्क और कुंभ वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 12 मई मंगलवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि

आज के दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा.कार्य क्षेत्र में किसी के गलती से परेशान हो सकते हैं.धन संबंधी मामलों में लापरवाही न बरतें अन्यथा हानि भी हो सकती हैं.घर-परिवार में किसी सदस्य के कारण आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

🌹-वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला हैं.भूमि संबंधी मामलों में सावधानी बरतें.आलस्य एवं शिथिलता के कारण कार्य के प्रति उत्साह नहीं रहेगा.संतान पक्ष से शुभ सूचना प्राप्त होगी.शेयर-सट्टे में भारी हानि के योग हैं, अनुभवी की सलाह लेकर ही निवेश करें.

🌹-मिथुन राशि

आज दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.अनैतिक कार्यों से सावधान रहें, अन्यथा नुकसान संभव है.कार्यक्षेत्र पर आपके कार्यों की प्रशंसा होगी.परिजनों के साथ यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं.सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी.सेहत अच्छी रहेगी.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकते हैं.कार्यक्षेत्र पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.आज आपके विचारों से सभी प्रभावित रहेंगे.दलाली के व्यवसाय में निवेश से विशेष लाभ की संभावना है.आपके सभी कार्य सहजता से पूर्ण होंगे,परिजनों के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करें.

🌹-सिंह राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.अध्यात्म में रुचि रखने वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा.आज का अधिकांश समय आराम से व्यतीत होगा.सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में योगदान देने से यश और सम्मान की प्राप्ति होगी.

🌹-कन्या राशि

आज का दिन निवेश और आर्थिक स्थिति में बदलाव के लिए अनुकूल नहीं रहेगा.कार्यक्षेत्र पर अधिकांश समय उबन में बीतेगा.पहले से व्यवस्था न बनाने का नुकसान उठाना पड़ेगा.जोखिम के कार्य हाथ में लेना हानिकारक रहेगा.आलस्य के कारण कार्य करने में उत्साह नहीं होगा.

🌹-तुला राशि

आज के दिन दिखावा और लालच से दूर रहें अन्यथा किसी भी प्रकार की परेशानी हो सकते हैं.व्यापार विस्तार के लिए आज के दिन अनुकूल रहेगा.किसी परिचित से लंबे समय बाद भेंट होगी.स्त्री एवं संतान पर खर्च करेंगे. दांपत्य का पूर्ण सुख मिलेगा.

🌹-वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.नौकरीपेशा लोगों के लिए समय सकारात्मक रहने वाला है .रहेगा.सहकर्मियों एवं अधिकारियों का अपेक्षित व्यवहार मिलने से आशानुकूल लाभ अर्जित करेंगे.पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति पर अधिक खर्च करेंगे.

🌹-धनु राशि

आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा.शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले घर के बुजुर्ग लोगों से सलाह लें.अधिकारियों का आपके प्रति विश्वास और लक्ष्य के प्रति दृढ़ इच्छाशक्ति से कार्य करने पर मनचाही सफलता मिल सकती है.

🌹-मकर राशि

आज के दिन कार्य क्षेत्र पर सहयोगिता प्राप्त होगी.स्त्री पक्ष से विशेष रूप से शुभ समाचार प्राप्त होंगे .व्यावसायिक एवं सामाजिक क्षेत्र में विवेकपूर्ण व्यवहार रखें.सेहत उतार चढ़ाव रहेगा.कार्यों में प्रारंभिक विलंब या असफलता से घबराएं नहीं, प्रयास जारी रखें, सफलता अवश्य मिलेगी.

🌹-कुंभ राशि

आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा.बड़ों के मार्गदर्शन से व्यवसाय एवं पैतृक संबंधी लगभग सभी समस्याओं का समाधान होगा, जिससे आय के नवीन स्रोत बनेंगे.सरकारी कार्य भी थोड़े परिश्रम के बाद बन जाएंगे. पुराने अटके धन की प्राप्ति होगी.सामाजिक व्यवहार बढ़ेगा.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे.कोर्ट कचहरी में आज आपको सफलता मिल सकते हैं.किसी को मन की बात कहने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें, अन्यथा परेशानी हो सकती है.कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के योग बन रहे हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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