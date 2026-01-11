Rashifal 12 January 2026: कर्क और तुला वालों को सताएगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 12 जनवरी 2026 दिन सोमवार (Rashifal 12 January 2026) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.यश कीर्ति में बढ़ोतरी होगी .झूट बोलने से बचें.भूमि भवन में निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.दिन की शुरुआत में रुक-रुक कर कार्य होंगे. स्वास्थ्य का भी विशेष सावधानी रखें .वाहन मशीनरी का प्रयोग सवधानी से करें.चोट, चोरी व विवाद आदि से हानि की आशंका है.



🌹-वृषभ राशि

आज के दिन प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी.शासन प्रसाशन से सहयोग प्राप्त होगा.जल्दबाजी में हानि-दुर्घटना होने से बचें, सावधानी रखें.किसी की बुरी संगत के कारण अपमानित होना पड़ सकता है.व्यवसाय में आप के विरोधी परास्त होंगे.प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी.राजकीय सहयोग मिलेगा, कार्यसिद्धि होगी.



🌹-मिथुन राशि

आज के दिन अग्नि के प्रयोग में और वाहन-मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें.क़ीमती वस्तुयें गुम हो सकती है.नए लोगों से संपर्क लाभदायक रहेगा.हड्डी संबंधी पीड़ा रह सकती है. संपत्ति के कार्य लाभ देंगे.ग़लत मार्ग पर जा कर झोखिम न लें.संतान की चिंता रहेगी.उन्नति होगी.



🌹-कर्क राशि

आज के दिन आकस्मिक धन लाभ होगा.आत्मसम्मान बढ़ेगा.विरोधी परास्त होंगे.अपने कार्य विस्तार की योजना करते समय किसी अनुभवी की सलाह लें, ज्यादा लाभ होगा. घर-परिवार की चिंता रहेगी.भागदौड़ अधिक होगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. गृहस्थ सुख मिलेगा.धनागम होगा.



🌹-सिंह राशि

आज के दिन आपके व्यवहार के कारण लोग आप की प्रशंसा करेंगे.जमीन जायदाद से संबंधित मामले निपटेंगे.क़ीमती वस्तु के प्रयोग में सावधानी बरतें.तनाव, चिंता, भय व अस्वस्थता का वातावरण रहेगा.जोखिम न लें, झंझटों में न पड़ें.हानि की आशंका है.



🌹-कन्या राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.संतान पक्ष की उन्नति होगी.प्रेम प्रसंग में सावधानी बरतें अन्यथा विवाद संभव है .विवाह प्रयास सफल रहेंगे.आजीविका के नए रास्ते खुलेंगे. धनलाभ होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी.कीमती वस्तुएं संभालकर रखें.जोखिम न लें.



🌹-तुला राशि

आज के दिन आकस्मिक धनलाभ के संकेत मिल सकते है लेकिन किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें.संतान की तरफ़ से शुभ समाचार मिलेंगे.समाज में आत्मसम्मान बढ़ेगा.चिंता व भय सताएंगे.निवेशादि मनोनुकूल रहेंगे.मकान दूकान बदलने के योग बन रहे हैं.यात्रा पर जाने के योजना बन सकतें है .



🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.उपहार और सम्मान की प्राप्ति संभव है.पुराने निवेश से लाभ होगा.यात्रा सफल रहेगी.धन प्राप्ति सुगम होगी.विवाद न करें, चिंता तथा तनाव रहेंगे.अनजाने में कोई बड़ी गलती की आशंका है, संभल कर कार्य करें.



🌹-धनु राशि

आज के दिन पिकनिक और यात्रा के योजना बना सकते है जिससे आपके परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा.आलस की अधिकता रहेगी.स्वास्थ्य कमजोर रहेगा.विवाद से क्लेश होगा.व्यय वृद्धि होगी.कुसंगति से बचें, हानि होगी.जोखिम न लें, नए लोगों से सतर्क रहें.



🌹-मकर राशि

आज के दिन जीवनसाथी की चिंता रहेगी.कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.धन प्राप्ति सुगम रहेगी.निर्णय लेंने में आप बहूत कमजोर हैं.निवेशादि शुभ रहेगा.अपने आप पर आप को भरोसा नहीं है.रुका हुआ धन वापस आएगा.परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.



🌹-कुंभ राशि

आज के दिन घर के काम काज में व्यस्त रहेंगे.कलात्मक कार्य सफल रहेंगे.मन की बात हर किसी को बताने से बचें.नई योजना बनेगी, कार्यप्रणाली में सुधार होगा.प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी.परिश्रम अधिक होगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.धन संचय में वृद्धि होगी.



🌹-मीन राशि

आज के दिन कीमती वस्तुओं को संभालकर रखें अन्यथा नुकसान संभव है.विद्युत उपकरण पर खर्च बढ़ेगा.किसी को नुकसान पहुंचाने से बचें.आप की तरक्की में सबसे बड़ा अवरोध है, आप का क्रोध.पूजा पाठ और तंत्र-मंत्र में रुचि रहेगी.बाहरी सहयोग मिलेगा.

