Rashifal 12 December 2025: आज कारोबार से जुड़े लोगों को हाथ लगे सकता है जैकपॉट, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार का दिन (12 December 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..

🌹-मेष राशि

आज के दिन किसी विशेष कार्य के लिये यात्रा पर जा सकते हैं .मन की बात अपनों को बता दें रास्ता मिल जाएगा.दिन सामान्य रहेगा. मन विचलित रहेगा.धन का लाभ मिलेगा. धर्म कार्य में वृद्धि होगी.राजकाज में विशेष सफलता मिलेगी.

🌹-वृष राशि

आज के दिन जरूरत से ज्यादा किसी घनिष्ठता सम्बन्ध को कमजोर कर देगी.आप सहने की क्षमता रखें .पराक्रम में वृद्धि होगी. परिजनों की समस्या रहेगी, समस्या का निराकरण समझदारी से करें.अच्छे कार्य में धन खर्च होगा.भूमि-वाहन में सुख मिलेगा.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन ठीक रहेगा.उधार दिया पैसा न आने से मुश्किल बढ़ेगी.भूमि संबंधित विवाद के चलते तनाव रहेगा.रोज के कार्य अनियमित समय से होंगे.परिवार से खिन्नता हो सकती है.धन का व्यय और आंशिक लाभ मिलेगा.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपने विवेक से हर कार्य सफल कर लेंगे .समस्या से थोडी निजात मिलेगी. कारोबार से लाभ मिलेगा. राजकाज के कार्य में अच्छा परिणाम आयेगा.मित्रों के साथ यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी .साझेदारी से लाभ होगा.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन माता पिता के स्वास्थ्य के सुधार होगा.किसी विशेष जन से मुलाकात होगी जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी.अकस्मात व्यय होगा.शत्रु पर विजय प्राप्त होगी. प्रतिष्ठा, यश, ख्याति प्राप्त होगी.समस्या का समाधान होगा.

🌹-कन्या राशि

जीवनसाथी के साथ आप को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा.धन का लाभ होगा. किसी प्रियजन से मुलाकात होगी.भवन परिवर्तन के योग हैं .पराक्रम प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.अफसरों से सम्बन्ध मधुर बनेंगे.

🌹-तुला राशि

आज के दिन काम को टालना बंद करें और समझदारी और आत्मविश्वास से काम पूर्ण करें अन्यथा आपको परेशानी हो सकते हैं.कारोबार में प्रगति होगी. कोई अच्छा समाचार मिलेगा.दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी .मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा. राजकाज में सफलता प्राप्त होगी.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा .नौकरी में स्तान परिवर्तन संभव है जिससे आपको प्रसन्नता होगी.मन में सकारात्मक विचार आएंगे.स्वास्थ्य लाभ होगा.अकस्मात व्यय होगा और दूर-समीप की यात्रा होगी तथा पारिवारिक सुख मिलेगा.

🌹-धनु राशि

आज के दिन कार्य स्थल पर सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त होगा .आपने कर्मचारियों के कारण परेशान रहेंगे .धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे .धन का लाभ होगा.परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रोपर्टी पर धन खर्च होगा.शिक्षा का लाभ मिलेगा.

🌹-मकर राशि

मन में कोई विचार आयेंगे .प्रशासन से जुड़े कार्य सहज ही जाएँगे .धार्मिक यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी .घर में प्रसन्नता का समाचार मिलेगा. मन खुश रहेगा. राजाकज में उत्साह बनेगा. निर्माण कार्य में प्रगति होगी.

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा .कारोबार में विस्तार करने का मन होगा.दिनचर्या अच्छी रहेगी.आपकी उन्नति से विरोधी ईर्षा करेंगे.मन प्रसन्न रहेगा. व्यय अवश्य होगा.दूर-समीप की यात्रा होगी.विदेश जाने के अवसर प्राप्त हो सकते है .आंशिक धन लाभ होगा.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.कार्य व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे.संतान की तरक्की से मन प्रसन्न रहेगा.कारोबार में धन लाभ होगा.जीवन साथी के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा.सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा.अच्छी सूचना की प्राप्ति होगी. मित्रों का सहयोग और धन लाभ होगा.घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से