राशिफल

Rashifal 12 August 2025: आज वृश्चिक राशि के लोग पैसों का न करें लेनदेन, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

नितिन शर्मा

Updated : Aug 11, 2025, 10:14 PM IST

Rashifal 12 August 2025: आज वृश्चिक राशि के लोग पैसों का न करें लेनदेन, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 12 अगस्त 2025 मंगलवार का दिन (12 August 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा

🌹-मेष राशि
आज दिन के लाभ की कोई कोई संभावनाएं जगाएगा इनमें से कुछ एक आज पूर्ण होगी शेष के दुविधा में फसनें के कारण निकट भविष्य में पूर्ण होने की संभावनाएं लगी रहेगी.जिस कार्य को लेकर उत्साहित रहेंगे वह टलते टलते पूर्ण हो सकेगा.घर का वातावरण आपके उत्साह में वृद्धि करेगा धन की आमद एक से अधिक मार्ग से होगी फिर भी पारिवारिक कार्यो मे खर्च करने में संकोच ना करें.कार्य व्यापार में बिक्री में पिछले दिनों की अपेक्षा कम ही वृद्धि देखी जा रही है.

🌹-वृष राशि
आज के दिन आलस्य से भरे रहेंगे अतिआवश्यक कार्य भी मजबूरी में करेंगे.खर्च अधिक रहेगा.भाग दौड़ करने पर बहत लाभ मिलने की संभावना नहीं रहेगी .नौकरी पेशा जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा.धन संबंधित पर समस्या से मेहनत के द्वारा ही विजय पाई जा सकती है आज की मेहनत निकट भविष्य को व्यवधान रहित बनाएगी. परिवार उत्सव का माहौल रहेगा घरेलू खर्च बजट से ज्यादा होंगे फिर भी शांति प्रदान करेंगे.पैर अथवा कमर दर्द की शिकायत होगी.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपके मन मे नए विचार बनेंगे.छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ सेहत मैं सुधार आयेगा .घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी .आज कोई परिजन अथवा अधीनस्थ अपनी मांग मनवाने के लिये जिद पर अड़ेगा.घर में कोई रिश्तेदार की आगमन की संभावना रहेगी .स्वभाव में व्यवहारिकता की कमी रहेगी किसी की बातों का सीधा जवाब नही देंगे.धन की आमद अनैतिक कार्यो से होने की संभावना ज्यादा है.घरेलू कामकाज में लापरवाही न बरतें अन्यथा नुकसान हो सकते हैं .

🌹-कर्क राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा.कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी.चाहे कितनी भी मेहनत करें परिजनों को संतुष्ट नही कर पाएंगे .कार्य क्षेत्र पर जहां से कोई उम्मीद नही होगी वहां से अकस्मात लाभ होगा वो भी खर्च के अनुपात में नाकाफी. नौकरी वाले लोग आज कोई घटना के बाद स्वयं को व्यवसायियों की तुलना में बेहतर समझेंगे.आज खर्च अधिक होने से आपको अपने व्यवसाय में सफलता कम मिलेगी .

🌹-सिंह राशि

आज के दिन सामान्य रहेगा .काम काज की गति आरम्भ में कुछ धीमी रहेगी लेकिन दुपहर तक संतोषजनक रहेगी.खर्च सर पर आने पर धन लाभ के लिए प्रयास बहुत करेंगे लेकिन होगा असमय ही. समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों से जान पहचान भविष्य में लाभ के मार्ग खोलेगी.किसी से भी मन के गुप्तविचार ना बताये अन्यथा बने काम बिगड़ सकते है.घर मे किसी पुरानी बात को लेकर भाई बंधु अथवा पति पत्नी में विवाद होने की संभावना है . 

🌹-कन्या राशि
आज का दिन मिला जुला रहेगा .घरेलू कामकाज में व्यस्तता रहेगी .समाज में मान सम्मान बढ़ेगा .कार्य व्यवसाय में पुराने सामान की बिक्री से धन लाभ होगा नए अनुबंध भी मिलेंगे लेकिन समय की कमी के कारण आज इनपर कार्य आरंभ नही कर पाएंगे. सभी प्रकार के आर्थिक विषयो को आज ही ले देकर पूर्ण करने का प्रयास करें कल से स्थिति विपरीत होने पर धन को लेकर अपमानित हो सकते है. परिवार में छोटी मोटी बातो को छोड़ शांति रहेगी.

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपको आध्यात्म एवं परोपकारी कार्यो का लाभ किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलेगा. घर मे पूजा पाठ का आयोजन अथवा किसी उत्सव को लेकर चहल पहल रहेगी .कार्य क्षेत्र से लाभ के समाचार मिलेंगे परन्तु तुरंत लाभ का आज कोई साधन नही बनने का दुख भी होगा. धन संबंधित अधिकांश कार्य किसी अन्य व्यक्ति के कारण लंबित होंगे फिर भी आवश्यकता अनुसार धन लाभ हो ही जायेगा. अपनी अथवा परिजन के सेहत की अनदेखी ना करें रात्रि बाद परिणाम गंभीर हो सकते है.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन सेहत में छोटी मोटी समस्या रह सकती है .घरेलू कार्य की आनाकानी करेंगे लेकिन मनोरंजन के लिए तैयार रहने पर परिजनों से नोक झोंक होगी.कार्य व्यवसाय संभावनाओं पर केंद्रित रहेगा. एक पल में लाभ की आशा जागेगी. अगले ही पल आशा निराशा में बदलने से कोई भी स्थिर निर्णय नही ले सकेंगे.धन संबंधित कोई भी निर्णय आज ना ही ले तो बेहतर रहेगा व्यवसायियों को खर्च से ज्यादा लाभ हो जाएगा. भाग दौड़ करने पर आज कुछ ज्यादा मिलने वाला नही इसलिये कार्यो को सहज रूप से होने दें. खर्च पर नियंत्रण करना वश में नही रहेगा.

🌹-धनु राशि
आज के दिन अनुकूल रहेगा .कार्य क्षेत्र पर बिक्री में पिछले दिनों की तुलना में कमी आएगी लेकिन फिर भी आय के दृष्टिकोण से आज का दिन संतोषजनक रहेगा कार्य व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य मार्ग से भी धन की आमद होगी. लेकिन खर्च भी लगे रहेंगे. मित्र रिश्तेदारों का आगमन घर मे चहल पहल बढ़ाएगा उपहार का आदान प्रदान होगा. घर के बड़ो का मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद जल्दी से हारने नही देगा .अनैतिक कार्य से दूर रहें .सेहत पर विशेष सावधानी रखें .

🌹-मकर राशि
आज के दिन छोटी अथवा बड़ी यात्रा के योग बन रहे है इसके कारण दिनचर्या अस्त व्यस्त होगी .मन मे पुरानी यादें ताजा होने पर भावुक होंगे. कार्य व्यवसाय में आज उतार चढ़ाव लगा रहेगा धन की आमद निश्चित नही रहेगी फिर भी जरूरत के अनुसार हो ही जाएगी. घर मे सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे इनका उपभोग भी करेंगे. खर्च भी आज अतिरिक्त रहेंगे लेकिन पारिवारिक प्रसन्नता के आगे अखरेंगे नहीं .

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन अपने विवेकी व्यवहार से सभी जगह सम्मान पाएंगे.कार्य व्यवसाय में आज समय कम ही दे पाएंगे धन की आमद कम ही रहेगी. कार्य क्षेत्र पर सहकर्मियों की कमी खलेगी. परिवार में आज आनंद का वातावरण किसी ना किसी के अहम के कारण खराब हो सकता है. महिलाए आज अपबे आप को अन्य से अधिक बुद्धिमान प्रदर्शित कर स्वयं ही हास्य की पात्र बनेंगी. आरोग्य बना रहेगा.

🌹-मीन राशि
आज के दिन अनुकूल रहेगा .धार्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी .यात्रा के योग बन रहे हैं .कार्य क्षेत्र पर भी अपनी के आगे किसी की नही चखने देंगे सहकर्मियों के कार्यो में छोटे मोटे नुक्स निकालना भारी पड़ सकता है. आदत में सुधार लाये वरना अकेले रह जाएंगे. धन संबंधित कार्यो को शांति से मिलबैठकर सुलझाने का प्रयास करें व्यक्तिगत मामले सार्वजनिक होने पर प्रतिष्ठा में कमी आएगी.

