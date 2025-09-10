Rashifal 11 September 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 11 सितंबर 2025 गुरुवार का दिन (11 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..

🌹-मेष राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा संतान और शिक्षा से जुड़े काम पूरे होंगे.कुछ पुराने मामले फिर से सामने आ सकते हैं.समय का इंतजार करें.जल्दबाजी में गलत निर्णय परिणाम बदल सकते हैं.वाद-विवाद से क्लेश संभव है.शारीरिक पीड़ा रहेगी.अपने सम्पर्कों से रुके कार्य पूरे होंगे.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन पुरानी समस्या ख़त्म हो सकती है .कोर्ट कचहरी या किसी विवाद में आपको जीत मिल सकती है.सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा .दिन की शुरुआत शुभ संकल्पों से होगी.संतान की चिंता रहेगी.विवेक से कार्य करें, लाभ होगा.नौकरी में प्रयास सफल रहेंगे.भय व चिंता हावी रहेगी. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी .

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ समाचार मिल सकते हैं .परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा जिससे आपको सफलता मिलेगी और आपको अपने जीवनसाथी का साथ मिलने से प्रसन्नता रहेगी .यात्रा के योग हैं .आत्मसम्मान में वृद्धि होगी.कार्यक्षेत्र में भागदौड़ अधिक रहेगी.माता के स्वास्थ्य की चिंता होगी. भवन भूमि में निवेश से लाभ होगा.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपको आर्थिक लाभ मिलेगा.लोगों का मन और मूड समझकर काम करेंगे तो सफल हो सकते है.आज कल आप बहुत जयादा बोलने लग गए हैं, किसके सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है सीखें.नौकरी में कोई भी बदलाव हो सकते है .व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी.रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे.संतान की चिंता रहेगी.

🌹-सिंह राशि

घर परिवार में मांगलिक आयोजनों की रूपरेखा बनेगी .पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे .अपने चातुर्य से अपने काम बनवा लेंगे. किसी व्यक्ति विशेष पर आकर्षित होंगे.शरीर कष्ट संभव है.भय व चिंता हावी रहेंगे.फालतू खर्च होगा.परिवारिक कलह से बचें. जोखिम न लें, हानि संभव है.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन जितना अधिक धैर्य रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा .साझेदार का काम करने में सावधानी बरतें अन्यथा हानि संभव हैं .अनचाही स्थिति का सामना करना पड़ेगा.आप जी काम को जितनी जल्दी शुरू करना चाहते है उतना ही विलंभ होगा.आर्थिक कष्ट सताएगा. यात्रा सफल रहेगी. निवेश शुभ रहेगा.

🌹-तुला राशि

आज के दिन कोई महत्व पूर्ण इंसान आपकी खासियत को पहचान लेगा .माता से प्रेम बढ़ेगा .आपकी कार्यशैली में बदलाव जरूरी है. गृहस्थ सुख मिलेगा. कीमती वस्तुएं संभालकर रखें. लाभ के अवसर हाथ आएंगे. नया वाहन सुख सम्भव है. पारिवारिक समारोह में शामिल होंगे.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन उत्साह के साथ आपके कार्य पूरे हो जाएँगे .आपके मन में सकारात्मक विचार आ सकते है .विदेश यात्रा सफल रहेगी. नेत्र सम्बंधित पीड़ा रह सकती है. राजकीय कोप को झेलना पड़ सकता है. धर्म में रुचि रहेगी. वैवाहिक बाधा दूर होगी. नौकरी में तबादला हो सकता है.

🌹-धनु राशि

आज के दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे क्योंकि आपके काम में आपको सफलता मिल सकते है.विचार धारा आप को पीछे धकेल रही है.अपनी मानसिकता बदलें. छोटी मोटी रुकावट का सामना करना पड़ सकते है.लाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे. जीवनसाथी की नासमझी से परेशान व क्रोधित होंगे.

🌹-मकर राशि

आज के दिन घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी.जोखिम व जमानत के कार्य टालें.परिवार में विवाद न करें.वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें .प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी. राजकीय बाधा दूर होगी.जीवनसाथी की चिंता रहेगी.आय के नए स्रोत मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा .दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी लेकिन अपने जीवनसाथी के सहयोग से आपको सफलता मिल सकते है.उम्र के साथ सेहत कमजोर हो रही है आप व्यर्थ चिंता छोड़ और सेहत पर ध्यान दे.संपत्ति के कार्य लाभ देंगे.उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे.कुसंगति से हानि होगी.

🌹-मीन राशि

आज के दिन सकारात्मक रहेंगे इसलिए अपने कार्यों में सफल रहेंगे .रुका हुआ धन मिलेगा .किसी भी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिये. हिम्मत से आगे बढ़ें, सफलता मिलेगी. घरेलू खर्च बढ़ेंगे. पुराने मित्रों से मुलाक़ात हो सकती है.लोन से संबंधित कामकाज पूरे होने की संभावना है .भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त होगा.

