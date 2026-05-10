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Today Horoscope 11 May: मिथुन और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : May 10, 2026, 09:59 PM IST

Today Horoscope 11 May: मिथुन और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 11 मई सोमवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि
आज के दिन मनोरंजन का अवसर बहुत मुश्किल में प्राप्त होगा.सेहत का विशेष सावधानी रखें अन्यथा कोई समस्या हो सकतें हैं.जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.पारिवारिक सदस्य के आज आपके विचार मेल नही खाएंगे.आपकी छोटि मानसिकता आज ओरो को परेशान करेगी. 

🌹-वृष राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.आर्थिक रूप से आज आपको किसी भी प्रकार के निवेश की योजना बनाकर काम करना चाहिए अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा.व्यवसायी वर्ग किसी की सहायता की आस लगाए रहेंगे जिसमे संभवतया निराशा मिलेगी.नौकरी पेशा जातक अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे .

🌹-मिथुन राशि
आज का दिन कार्य क्षेत्र पर लाभ के कई अवसर मिलेंगे.नौकरी पेशा जातक कामो को जल्दी निपटाने के चक्कर मे कोई बड़ी भूल कर सकते है सतर्क रहें. परिजनों अथवा रिश्तेदारों से आपसी संबंधों में व्यवहारिकता मात्र ही रहेगी स्वार्थ वश व्यवहार करेंगे.घर के बड़े लोग आज अकारण ही नाराज हो सकते है. 

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.रुका हुआ धन प्राप्त होगा.आप बड़ी-बड़ी योजनाए बनाएंगे लेकिन इनको साकार रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.धन लाभ रुक-रुक कर परन्तु प्रचुर मात्रा में होगा जिससे अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकेंगे. 

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.व्यवसायी वर्ग आज पैसो के लेन देन में अत्यंत सावधानी बरतें धन के डूबने अथवा फंसने की सम्भवना है. परिजनों से वैर विरोध की भावना रहने से घर का वातावरण उदासीन रहेगा फिर भी महिलाये शांति बनाने के लिए पहल करेंगी.रुक रुक कर धन लाभ की संभावना रहेगी.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.संतान पक्ष की तरफ़ से कोई ख़ुशख़बरी मिलने की संभावना रहेगी.शुभ समाचारो की प्राप्ति कराएगा.व्यावसायिक अथवा अन्य कार्यो में व्यस्त रहेंगे इसका परिणाम सांध्य के आस-पास ही मिल सकेगा लाभ आज आशा के अनुरूप ही रहेगा.आवश्यक कार्य आज ही पूरा कर लें इसके बाद व्यवधान आने लगेंगे. 

🌹-तुला राशि
आज का दिन लाभदायी रहेगा.दूर प्रदेश से भी शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं.नौकरी में पदोन्नति के योग हैं.कुछ दिनों से जिस वस्तु की कामना कर रहे थे आज उसकी प्राप्ति होने से मन प्रफुल्लित रहेगा.आज धन लाभ के साथ साथ खर्च में भी बढ़ोतरी होगी फिर भी आर्थिक संतुलन बना रहेगा. 

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा.जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर रहेंगे.व्यवहारिकता स्वभाव में कम रहेगी इसका दुष्परिणाम कार्य क्षेत्र पर देखने को मिलेगा संध्या से पहके सभी आवश्यक कार्यो को पूर्ण कर लें इसके बाद सफलता में संशय रहेगा.विपरीत लिंगीय के प्रति अधिक भावुकता आर्थिक हानि कराएगी.

🌹-धनु राशि
आज के दिन कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां बनेगी लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति एवं पूर्व संचित पूण्य इससे बाहर निकालने में.सहायता करेंगे. किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बना सकते हैं.दिन के आरंभ में बौद्विक परिश्रम करना पड़ेगा इसका लाभ सम्मान के रूप में अवश्य मिलेगा.आर्थिक रूप से आज का दिन सामान्य रहेगा.

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.प्रतिस्पर्धी स्वतः ही अपनी हार मान लेंगे जिससे लाभ के अवसर बढ़ेंगे.सेहत भी अनुकूल रहने से हर प्रकार की परिस्थितियों में काम कर लेंगे.जो लोग अबतक आपके विपरीत चल रहे थे वो भी आपका सहयोग एवं प्रशंशा करेंगे फिर भी आकस्मिक वाद-विवाद के प्रसंग बनेंगे इससे बच कर रहें. 

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन बेरोजगार लोगों को अधिक प्रयास करें तो सफलता अवश्य मिलेगी.सरकारी अथवा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य  पूर्ण करने का प्रयास करें इसके बाद हानि हो होगी.दूर प्रदेश से आज नए संबंध जुड़ेंगे परन्तु इनसे आर्थिक लाभ की आशा ना रखें.समाज के वरिष्ठ व्यक्ति का व्यवहार कुछ देर के लिए परेशानी में डालेगा.

🌹-मीन राशि
आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.कार्य क्षेत्र पर थोड़ी तू तू में में होने की सम्भवना है धन को लेकर आज किसी से वैर ना करें भविष्य के लिए हानिकारक रहेगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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