ब्रेकिंग न्यूज़
IND vs NZ: टीम इंडिया को बड़ा झटका, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से ये दिग्गज खिलाड़ी बाहर

यूपी: कांग्रेस की मिशन-27 की तैयारी, प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर कर सकती है बड़े ऐलान

कौन था हुसैन उस्तरा, जिसके खौफ से थर-थर कांपता था दाऊद इब्राहिम, शाहिद कपूर की 'O Romeo' में दिखेगी झलक!

लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला करोड़ों का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

EPFO: फॉर्म 19 और 10C भरने की झंझट खत्म! अब चुटकियों में निकलेगा PF का पैसा, जानें ईपीएफओ का नया अपडेट

WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 11 January 2026: आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Jan 10, 2026, 11:20 PM IST

Rashifal 11 January 2026: आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का राशिफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 11 जनवरी 2026 दिन रविवार (Rashifal 11 January 2026) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा... 

मेष राशि
आज के दिन महिलाओं को गृहस्थी में तालमेल बैठाने में अधिक मशक्कत करनी पड़ेगी, शारीरिक कमजोरी और थकान महसूस होगी जिससे मानसिक शांति में कमी आएगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. सफलता के कारण आपकी कीर्ति बढ़ेगी. समय का दुरुपयोग न करें.

वृषभ राशि
आज के दिन आपको घरेलू कार्यों के अकस्मात आने से दिनचर्या में फेर बदल करना पड़ेगा. महिलाओं के मिजाज में बदलाव आने की संभावना रहेगी इसलिए आज आपको अपने जीवनसाथी के सहयोग करने की सलाह दी जाती है. निजी कार्यों में व्यस्त रहेंगे. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. आपके प्रयासों से व्यवसाय का तनाव समाप्त हो सकेगा. खर्च अधिक होने से आर्थिक स्थिति में काफ़ी हद तक कमी आएगी. कारोबार में नए प्रस्ताव मन में उत्साह पैदा करेंगे.

मिथुन राशि
आज व्यापार में अधिक लाभ प्राप्ति के योग है. मानसिक रूप से आप शांत रहेंगे. आध्यात्मिक पक्ष बलवान रहेगा. धर्म कर्म का किसी न किसी रूप से फल प्राप्त होगा. जोखिम भरे कार्य से बचना चाहिए. कार्य व्यवसाय में सफलता मिल सकेगी. दोस्तों के साथ आज यात्रा के योग बन रहे हैं. आज किसी से मजाक न करें, मुसीबत बन सकता है.

कर्क राशि 
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. घर और व्यवसाय में तालमेल बनाकर रखना अच्छा रहेगा. भूमि भवन में निवेश करने के लिए समय उपयुक्त रहेगा. अपनी सोच को बदलें. दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास न करें. प्रतियोगी परीक्षा में प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी. आय में वृद्धि होगी. माता से मनमुटाव हो सकता है. सेहत का विशेष सावधानी बरतें.

सिंह राशि
आपके लिए आज के दिन सफलता दायक रहेगा लेकिन आपको किसी भी प्रकार के पुराने अधूरे कार्य थोड़े से प्रयास के बाद पूर्ण हो सकते है. दिन की शुरुआत से ही कार्य प्रभावित होंगे. आय में वृद्धि होगी. लेन देन में लापरवाही न करें. अपनी बुद्धिमानी से आर्थिक स्थिति सुधरेंगे. संतान उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होगी. जल्दबाजी में कोई काम न करें.

कन्या राशि 
आज के दिन पारिवारिक वातावरण में छोटी मोटी परेशानियां महसूस करेंगे लेकिन शाम के साथ घर के माहौल में शांति रहेगी इसलिए अपने साथी की सलाह पर ध्यान केंद्रित करें जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और रिश्तों में मधुरता रहेगी. आज यश, मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जीवनसाथी की भावनाओं को समझें. व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहेगी. दोस्तों से भेंट, उपहार मिलेगा.

तुला राशि 
आज के दिन आपके लिए भाग दौड़ भरी दिनचर्या के कारण स्वस्थ में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते है जिससे आपको परेशानी होने की संभावना रहेगी. खान-पान में सावधानी बरतें. मित्रों के सहयोग से निजी समस्या का समाधान होगा. घर की बुजुर्ग की सेहत पर विशेष सावधानी बरतें. व्यापार में प्रगति के योग हैं. अधिकारों का गलत प्रयोग नहीं करें. आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा.

वृश्चिक राशि 
आज के दिन आपके लिए उन्नति कारक बनेंगे. आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त होगी. नौकरी पेशा जातकों के लिए कोई ख़ुशख़बरी मिलने वाली है जिससे आपको ख़ुशी की अनुभूति होगी. लंबे समय के बाद व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं. मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर काम करें. समय अनुकूल है. उसका सदुपयोग करें. परिवार के साथ यात्रा संभव है.

धनु राशि 
आज के दिन महिलाएं भी परिवार के कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगी, जिस कार्य को ठान लेगी उसे अकेले ही पूर्ण करने का समर्थ रखेगी. जोखिम वाले कार्य करने से बचें. आज धार्मिक आस्था बढ़ेगी. कार्य के प्रति दृढ़ता आपको आज कार्य में अनुकूल सफलता दिलवाने वाली है. नौकरी में तबादला तथा पदोन्नति के योग हैं. विरोधी सक्रिय रहेंगे.

मकर राशि 
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. आज आपको वाणी और व्यवहार में संयम बरतना चाहिए अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकते है. जीवनसाथी के व्यवहार में उग्रता रहेगी. घर के वातावरण में शांति रहेगी. बुजुर्ग वर्ग से शुभ कार्य करने की योजना बना सकते है. व्यावसायिक  नवीन गतिविधियां लाभकारक रहेंगी. बुद्धि चातुर्य से अनेक कार्य सफल होंगे. कोर्ट कचहरी में आज सफलता प्राप्त होगी.

कुंभ राशि 
आज के दिन पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण रहेगा. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान संभव है. महिलाओं को अधिक मेहनत करने की बजाय अपने जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाकर रखना चाहिए. अपने सन्तान की सेहत के प्रति सचेत रहें. जीवनसाथी के व्यवहार में उग्रता रहेगी. व्यावसायिक नवीन गतिविधियां लाभकारक रहेंगी. घर परिवार में मांगलिक आयोजनों में व्यस्त रहेंगे.

मीन राशि 
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा. धर्म कर्म पूजा पाथ में आप अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, तथा घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा. आप व्यर्थ के दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती है. निजी जीवन में भी ध्यान दें. संतान के रूखे व्यवहार के कारण मन अप्रसन्न रहेगा. व्यापार में मन नहीं लगेगा. बेरोजगार नए कार्यों से आकर्षित होंगे जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी.

