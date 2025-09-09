Add DNA as a Preferred Source
राशिफल

Rashifal 10 September 2025: कर्क और कन्या वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Sep 09, 2025, 08:59 PM IST

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 10 सितंबर 2025 बुधवार का दिन (10 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..

🌹-मेष राशि 
आज के दिन किसी दूर के रिश्तेदार से अचानक मिली खबर आपका दिन बना सकती है .कोई सत्ताधारी मुसीबत के समय आपकी मदद को आगे आएगा.सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बहरीन दिन है.अपनी बातों से लोगों को आकर्षित करेंगे. प्रियजन के साथ समय का सदुपयोग होगा.बच्चों के व्यवहार से मन में निराशा होगी.

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन सकारात्मक रहने वाले है.आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी .मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी .जीवनसाथी से संबंध मजबूत बनेंगे .पारिवारिक सुख व धन बढ़ेगा.वाणी पर संयम रखें.समाज के कामों में उत्साहपूर्वक भाग लेंगे.आज कहीं से रुका धन मिलने के योग है.नौकरी में पदोन्नति के चांस हैं.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपके लिए मिला जुला असर रहेगा .दूर समीप की यात्रा होगी .परिवार में सुख शांति बनी रहेगी .किसी मित्रों के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते है .धन का आगमन संभव होगा.आज पारिवारिक सुख व धन बढ़ेगा.आपकी वाणी पर संयम आवश्यक है.समाज के कामों में उत्साहपूर्वक भाग लेंगे. नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आपको काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी, जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी .क्रोध और आवेश के अतिरेक से बचें. नए सौदे अभी न करें.अपने करियर को लेकर चिंतित रहेंगे.नए काम में शीघ्रता नहीं करें.पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह बखूबी कर पाएंगे.कार्यस्थल पर कर्मचारियों की निष्क्रियता के कारण मन अप्रसन्न रहेगा.

🌹-सिंह राशि
आज भौतिक सुखों में वृद्धि होगी .परिवार से ख़ुशी मिलेगी .धन का लाभ होगा .मित्रों से स्नेह प्राप्त करेंगे .व्यस्त रहें, मस्त रहें. आप दूसरों की मदद करने में सदैव तैयार रहते है. आज खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ेंगे.नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे है .इच्छित कार्य पूर्ण हो सकते है .आज खुश खबर मिलने का दिन है.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन आछे कार्य में धन खर्च होगा.निर्माण कार्य से लाभ मिलेगा.आज योजनाओं के फलीभूत होने से आपका मन प्रसन्न होगा.दूसरों की बातों पर जल्द विश्वास कर लेते हैं. आज आर्थिक योग प्रबल है.सामाजिक कार्यों से सुयश एवं प्रभाव में वृद्धि हो सकती है. कार्यस्थल पर किसी नई योजना के बारे में चर्चा होगी.

🌹-तुला राशि
आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. दूसरों के हित के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं, पर आप को लोगों से निराशा जनक व्यवहार मिलेगा. व्यापार में लाभ होगा.यश, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं.सरकारी कामों में सफलता मिलेगी.नौकरी में पदोन्नति होगी जिससे करियर में सफलता मिलेगी .आपने मेहनत से सफलता हासिल कर सकते है .

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन योजनाओं के फलीभूत होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा आपकी मेहनत, लगन व कार्य कुशलता को परखने के लिए आपको कोई ऐसा काम दिया जा सकता है, जिसे आपको निर्धारित समय में ही पूरा करना होगा .आपकी सूझबूझ और दूरदर्शिता से व्यापार में लाभ होगा. दोस्तों का सहयोग एवं समर्थन मिलेगा. राजनीति में नए संबंध लाभदायी सिद्ध होंगे.

🌹-धनु राशि
आज के दिन घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी .पराक्रम में वृद्धि होगी.धार्मिक यात्रा पर जा सकते है लेकिन अपने स्वास्थ्य का विशेष सावधानी बरतें .परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा.जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद हो सकते है .व्यापार-व्यवसाय पर ध्यान नहीं दे रहे है.समय पर संभल जायें.निजी जीवन में व्यस्तता रहेगी. अपनों पर व्यर्थ में शंका न करें.

🌹-मकर राशि
आज के दिन सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे इसलिए अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें अन्यथा नुकसान संभव है.शेयर सट्टे के प्रति सतर्क रहें अन्यथा नुकसान संभव है .घर गृहस्थी की भागदौड़ में व्यस्त रहेंगे.आप अपना संपर्क बढ़ाने के प्रयास करेंगे.आज का आर्थिक निवेश लाभकारी रहेगा.धन संबंधी काम पूरे होंगे.मानसिक शांति की तलाश में अध्यात्म से जुडऩे का अवसर मिलेगा.

🌹-कुम्भ राशि
आज के दिन आपको लाभ मिलेगा .माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी .दूसरों की जीवनशैली देखकर अपना रहन-सहन बदलने के प्रयास करेंगे.व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहेगी.जीवनसाथी की भावनाओं को समझें और उन्हें भी समय दें.सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें .परोपकार करके मानसिक सुख अर्जित करेंगे. व्यावसायिक नवीन गतिविधियां लाभकारी रहेंगी.

🌹-मीन राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ समाचार प्राप्त होगा .छोटी मोटी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है लेकिन आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकते है .विदेशी मामलों में भी आपको लाभ मिल सकते है .अपने काम करने के तरीकों को बदलें. घर की साज-सज्जा पर भारी खर्च होने की संभावना है. व्यापार में नई योजनाओं का प्रारंभ होगा.

