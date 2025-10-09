Add DNA as a Preferred Source
क्या अपने-अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हाथ मिलाएंगे चिराग पासवान और पीके? 

Rashifal 10 October 2025: ​कर्क और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Bihar Chunav: PK का AK पर भरोसा... कौन हैं वो मशहूर डॉक्टर जिन्हें जनसुराज ने मुजफ्फरपुर से बनाया उम्मीदवार

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर निर्जला व्रत के पारण में सबसे पहले खाएं ये चीजें, बेहद शुभ होने के साथ ही हैं हेल्दी

RAS Mains Result 2025: RAS मेन्स एग्जाम का रिजल्ट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, 2,461 उम्मीदवार हुए सफल

IND-W vs SA-W: साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुरी तरह फ्लॉप हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, 103 रनों के स्कोर पर गंवाए 6 विकेट

बेंगलुरु की दो बहनों की कहानी, जिनके काम पर हंसते थे लोग; लेकिन अब बना दिया 100 करोड़ रुपये का बिजनेस

कोन पकड़ना नहीं आता फिर भी लगा लेंगे ये सुंदर मेहंदी डिजाइन्स, पिया के दिल पर भी छोड़ देगा प्यार का छाप

'जो हुआ वो मेरे लिए सन्न...', जूता फेंकने वाली घटना पर बोले CJI गवई, आरोपी वकील का रजिस्ट्रेशन रद्द

Premanand Maharaj: कौन हैं वो महाराज, जिनके लिए बेहद बीमार होने पर भी प्रेमानंद महाराज ने किया दंडवत प्रणाम

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

नितिन शर्मा

Updated : Oct 09, 2025, 06:45 PM IST

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 10 अक्टूबर 2025 शु​क्रवार का दिन (10 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा

🌹-मेष राशि
आज के दिन आपके जीवन में कई उतार-चढ़ाव आ सकते हैं लेकिन आप किसी भी तरह के विवाद से बचने के प्रयास में लगे रहेंगे जिससे आपको सफलता मिलेगी.वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.कोर्ट-कचहरी में अनुकूलता रहेगी.पूजा-पाठ में मन लगेगा.व्यवसाय ठीक चलेगा.झंझटों में न पड़ें. उधार दिया धन मिलने से राहत हो सकती है.जीवनसाथी का सहयोग उलझे मामले सुलझाने में सहायक हो सकेगा.

🌹-वृष राशि-आज के दिन आपनी आदतों के कारण आप ने अपनों से दूरियाँ बना ली .समय रहते अपने सम स्वभाव और व्यवहार को बदलें, आछा होगा.चोट, चोरी व विवाद से हानि संभव है. जोखिम व जमानत के कार्य टालें. कुसंगति से हानि होगी.अपने काम से काम रखें. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें.आवास संबंधी समस्या हल होगी. आलस्य न करें.सोचे काम समय पर नहीं हो पाएँगे.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन पारिवारिक लोगों से संबंध मधुर होंगे .कार्यस्थल पर किसी से आकर्षित होंगे.राजकीय बाधा दूर होकर लाभ होगा. प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी.क्रोध पर नियंत्रण रखें. लाभ होगा.रुके हुए काम समय पर पूरे होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.परिवार की समस्याओं का समाधान हो सकेगा.व्यापार में नई योजनाएँ बनेंगी.नए सम्पर्क स्थापित होंगे और नए लोगों से संपर्क बनेगा .

🌹-कर्क राशि
आज के दिन जो भी काम करेंगे उन्हें पूरा करने में सफलता मिलेगी लेकिन अपने साथी को खुश रखने की कोशिश करें अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकता हैं.भूमि व भवन संबंधी कार्य लाभ देंगे.रोजगार मिलेगा. शत्रु भय रहेगा. निवेश व नौकरी लाभ देंगे.व्यापार अच्छा चलेगा.कार्य के विस्तार की योजनाएँ बनेंगी.रोजगार में उन्नति एवं लाभ की संभावना है.पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी.लाभदायक समाचार मिलेंगे.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन शुभ और अनुकूल रहेगा क्योंकि आज के दिन आपको अपने सन्तान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं जो आपको बहुत अधिक प्रसन्नता प्रदान करेंगे.रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे.पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा.व्यवसाय ठीक चलेगा.विवाद न करें.सामाजिक एवं राजकीय ख्याति में अभिवृद्धि होगी. आर्थिक अनुकूलता रहेगी.रुका धन मिलने से धन संग्रह होगा.राज्यपक्ष से लाभ के योग हैं.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन सुख सुविधा पर खर्च बढ़ेगा.मानसिक आस्तिरता बढ़ेगी और परिवार में वैचारिक मतभेद भी रह सकते हैं.उत्तेजना पर नियंत्रण रखें.शत्रु सक्रिय रहेंगे.शुभ समाचार मिल सकता है.थकान महसूस होगी.व्यावसायिक चिंता रहेगी.संतान के व्यवहार से कष्ट होगा.सहयोगी मदद नहीं करेंगे.व्ययों में कटौती करने का प्रयास करें.कारोबार में नए सौदे लाभप्रद रहेंगे .

🌹-तुला राशि
आज के दिन लाभदायक रहेगा .घर के सदस्यों के सहयोग प्राप्त होगा जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी .मांगलिक आयोजनों में शामिल होंगे जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी.रोमांस में समय बीतेगा.मेहनत का फल मिलेगा.कार्यसिद्धि से प्रसन्नता रहेगी. व्यवसाय ठीक चलेगा.प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा.व्यापार के कार्य से बाहर जाना पड़ सकता है.कार्यपद्धति में विश्वसनीयता बनाएँ रखें.आय में बढ़ोतरी होगी .

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी.भूमि भवन में निवेश करने से लाभ मिलेगा और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैंअतिथियों का आवागमन रहेगा.उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी.स्वाभिमान बना रहेगा.नई योजनाओं की शुरुआत होगी. संतान की प्रगति संभव है.भूमि व संपत्ति संबंधी कार्य होंगे.पूर्व कर्म फलीभूत होंगे. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. व्यापार में इच्छित लाभ होगा.

🌹-धनु राशि
आज के दिन कारोबार में विस्तार के योग हैं और व्यापार में लाभ होगा लेकिन आज आपको अपने कार्यों में सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा.बेरोजगारी दूर होगी.व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी.भेंट व उपहार की प्राप्ति होगी.जोखिम न लें.क्रोध एवं उत्तेजना पर संयम रखें.सत्कार्य में रुचि बढ़ेगी. प्रियजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. व्यावसायिक चिंताएँ दूर होंगी.आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

🌹-मकर राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेंगे.बीती बातों को नजरअंदाज करें और अपने रिश्तों की नई शुरुआत करें.कीमती वस्तुएं संभालकर रखें.व्ययवृद्धि होगी.आप की उन्नति से विरोधी को तकलीफ़ हो सकते हैं .अपरिचितों पर विश्वास न करें.प्रयास में आलस्य व विलंब नहीं करना चाहिए.रुके हुए काम समय पर होने की संभावना है. विरोधी परास्त होंगे.यात्रा कष्टप्रद हो सकती है.धैर्य एवं संयम बना रहेगा.

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन सामाजिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी .मन में किसी बात को लेकर दुविधा हे,उसी के कारण आप तनाव महसूस कर सकते हैं.दिन प्रेमभरा गुजरेगा.व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी.रुका हुआ धन मिलेगा. प्रसन्नता रहेगीजल्दबाजी न करें. प्रियजनों से पूरी मदद मिलेगी.धन प्राप्ति के योग हैं.स्वयं के सामर्थ्य से ही भाग्योन्नति के अवसर आएँगे.संतान के कार्यों में उन्नति के योग हैं.

🌹-मीन राशि
आज के दिन धन आगमन में हो रही रुकावट दूर होगी .कारोबार में नई तकनीकी का प्रयोग लवंभित रहेगा.नई योजना बनेगी.कार्यप्रणाली में सुधार होगा.मान-सम्मान मिलेगा. व्यवसाय ठीक चलेगा. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें.कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता बढ़ेगी.कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण व उत्साह रखें.धार्मिक माहौल में समय बीतेगा.दोस्तों के साथ किसी जरूरी मसले पर चर्चा होगी.

