Rashifal 10 January 2026: आज आपके लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 10 जनवरी 2026 दिन शनिवार (Rashifal 10 January 2026) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए वृद्धि कारक रहेगा. दिन के पूर्वार्ध से ही किसी विशेष कार्य को लेकर मन में तिकड़म लगी रहेगी, जो सोचेंगे उसे आज पूरा करके ही दम लेंगे कार्य व्यवसाय में पहले से अधिक प्रगति और लाभ की संभावना रहेगी. क्रोध से बचें अन्यथा लाभ के अनुबंध निरस्त भी हो सकते हैं. धर्म कार्य में वृद्धि होगी. राज-काज में विशेष सफलता मिलेगी.

वृष राशि

आज के दिन आप के लिए लाभदायक रहेगा. महिलाओं के मन में किसी महंगी वस्तु की खरीदारी के विचार आएंगे लेकिन इच्छा पूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है. पराक्रम बढ़ेगा. प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा. परिवार का सहयोग रहेगा. भूमि-वाहन का सुख मिलेगा. संतान से सहयोग मिलेगा. राज-काज में सफलता मिलेगी. परिजनों की समस्या रहेगी. अच्छे कार्य में धन खर्च होगा. भूमि-वाहन में सुख मिलेगा.

मिथुन राशि

आज के दिन परिवार में सब अपने दिमाग का प्रदर्शन करेंगे. सार्वजनिक क्षेत्र पर आपकी छवि बुद्धिमान जैसी बनेगी लेकिन उसका कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं उठा पाएंगे. निर्माण कार्य में प्रगति होगी. आज धन लाभ मुश्किल से होगा. मान-सम्मान में बढोत्तरी होगी. शत्रु परास्त होंगे. कार्य में विजय मिलेगी. रोज के कार्य अनियमित समय से होंगे. परिवार से खिन्नता हो सकती है. धन का व्यय और आंशिक लाभ मिलेगा.

कर्क राशि

आज के दिन अनुकूल वातावरण रहेगा. मानसिक रूप से दिन भर की गई मेहनत से सफलता प्राप्त करेंगे. यात्रा पर जाने की योजना बना सकते है. धन-धान्य का लाभ होगा. पराक्रम-प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी. राज-काज में सफलता मिलेगी. कार्य में तेजी आएगी. उत्साह बना रहेगा. समस्या से थोड़ी निजात मिलेगी. कारोबार से लाभ मिलेगा. साझेदारी से लाभ होगा.

सिंह राशि

आज के दिन धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य बनाए रखें अन्यथा जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें अन्यथा निकट भविष्य में लाभ की जगह नुकसान हो सकता है. धन-धान्य का लाभ होगा. व्यापार में वृद्धि होगी. मनोबल बढ़ेगा. शत्रु परास्त होंगे ।प्रतियोगिता में विजय मिलेगी. नौकरी में पदोन्नति होगी. अकस्मात व्यय होगा. शत्रु पर विजय प्राप्त होगी. प्रतिष्ठा, यश, ख्याति प्राप्त होगी. समस्या का समाधान होगा.

कन्या राशि

आज के दिन शीघ्र फलित होने वाले धन संबंधित कार्य जैसे कि व्याज अथवा लाटरी शेयर सट्टा आदि में निवेश जल्द ही लाभ दिलाएगा. घर में छोटी मोटी ख़त पट को छोड़ शांति रहेगी, सेहत कुछ समय के लिए बेहतर रहेगी. व्यापार में लाभ व विस्तार होगा. नौकरी में लाभ होगा. परिवार से कम सहयोग मिलेगा. यात्रा में लाभ होगा. धन का लाभ होगा. किसी प्रियजन से मुलाकात होगी. पराक्रम प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अफसरों से सम्बन्ध मधुर बनेंगे.

तुला राशि

आज के दिन कमाई का अधिकांश हिस्सा भी सुख सुविधा के ऊपर खर्च होगा जिससे आपको आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी परिवर्तन आएगा. धन का लाभ मिलेगा. शेयर बाज़ार में निवेश करने से पहले सोच समझकर निर्णय लें अन्यथा नुकसान हो सकते है. दूर-समीप की यात्रा होगी. परिवार में असामंजस्य बनेगा. संतान से सहयोग मिलेगा। कारोबार में प्रगति होगी. कोई अच्छा समाचार मिलेगा. मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा. राज-काज में सफलता प्राप्त होगी.

वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. मित्र मंडली में कुछ अनैतिक वर्जित कार्य करने का दबाव बनाया जा सकते है, इसलिए बेहतर रहेगा की बाहर की जगह घर में ही खाली समय व्यतीत करें. धन-धान्य का लाभ होगा. मानसिक परेशानियां कम होंगी. स्वास्थ्य में सुधार होगा. परिवार की समस्या का हल होगा. अकस्मात व्यय होगा और दूर-समीप की यात्रा होगी तथा पारिवारिक सुख मिलेगा.

धनु राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. यात्रा जरूरी होने पर ही करें तो बेहतर रहेगा. सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा. घर में रिश्तेदार का आगमन संभव है जिससे आपको प्रसन्नता होगी. कार्यों में उत्साह बनेगा. धन का लाभ होगा. राज-काज में सफलता मिलेगी. परिवार में सामंजस्य में कमी दिखेगी. धन का लाभ होगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रोपर्टी पर धन खर्च होगा. शिक्षा का लाभ मिलेगा.

मकर राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. शाम के समय कोई प्रसन्नता दायक समाचार प्राप्त होगा जिससे आपको प्रसन्नता होगी. मानसिक रूप से आप बहुत प्रसन्न और उत्साहित रहेंगे आज. दैनिक कार्य अस्त-व्यस्त रहेगा. धर्म में आस्था बढ़ेगी. घर में प्रसन्नता रहेगी. घर में प्रसन्नता का समाचार मिलेगा. मन खुश रहेगा. राज-कज में उत्साह बनेगा. निर्माण कार्य में प्रगति होगी.

कुम्भ राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा, घर परिवार में खुशहाली रहेगी. पेट संबंधित परेशानी हो सकते है जिससे आपको परेशानी होगी. अकस्मात व्यय होगा. राज-काज में देरी होगा. शत्रु परास्त होंगे. व्यापार का विस्तार होगा. मित्रों से सहयोग मिलेगा. दिनचर्या अच्छी रहेगी. मन प्रसन्न रहेगा. व्यय अवश्य होगा. दूर-समीप की यात्रा होगी. आंशिक धन लाभ होगा.

मीन राशि

आज के दिन रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा. कार्य क्षेत्र में सरलता से लाभ कमाने के लिए संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा. व्यापार में लाभ होगा. मित्रों से सहयोग मिलेगा. शत्रु परास्त होंगे. संतान की चिंता रहेगी. धन का आगमन कठिन परिश्रम से होगा. संतान की उन्नति होगी. संतान से मन प्रसन्न रहेगा. कारोबार में धन लाभ होगा. अच्छी सूचना की प्राप्ति होगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.